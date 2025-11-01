Chủ đề nóng

Sáp nhập thành công Hưng Yên, Thái Bình, 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh mới tạo ra 10 tỷ USD xuất khẩu

Khắc Duẩn Thứ bảy, ngày 01/11/2025 06:35 GMT+7
10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Hưng Yên mới (sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên trước đây) ước đạt gần 10 tỷ USD. Con số phản ánh nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp và cho thấy nền tảng nội lực của kinh tế địa phương đang ngày càng vững chắc.
Từ các ngành hàng chủ lực như dệt may, da giày, linh kiện điện tử đến nhóm nông sản, thực phẩm chế biến, doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên (sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Thái Bình) đã và đang khẳng định vị thế bằng sự chủ động đổi mới, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

"Đồ cổ, cổ vật" hình thù kỳ dị, bày la liệt trong nhà một ông nông dân Gia Lai là hóa thạch gì mà khiến ai cũng tò mò?

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng (cụm công nghiệp Tân Minh, xã Vũ Thư, trước sáp nhập thuộc địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước về sản xuất bánh kẹo và thực phẩm là minh chứng điển hình.

Sau hơn 30 năm phát triển, không chỉ đứng vững ở thị trường trong nước, doanh nghiệp đã đưa sản phẩm thâm nhập thị trường hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ dây chuyền sản xuất tiên tiến, quy trình khử khuẩn nghiêm ngặt đến đào tạo nhân lực chuyên nghiệp, mọi công đoạn sản xuất của Bảo Hưng đều được chuẩn hóa. Với Công ty, yếu tố quan trọng nhất chính là chất lượng sản phẩm quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, không ngừng đầu tư công nghệ và con người để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Không chỉ công nghiệp chế biến, ngành hàng nông sản của tỉnh cũng từng bước khẳng định thương hiệu.

Các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại, chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO, chú trọng bao bì, thương hiệu và yếu tố an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Chữ, Giám đốc Công ty TNHH Thành Yên (xã Hoàng Hoa Thám) cho biết: “Xuất khẩu đòi hỏi sự nghiêm túc và nhất quán. Giữ đúng hợp đồng, bảo đảm chất lượng, dù lãi ít vẫn phải làm vì uy tín với khách hàng. Có chữ tín mới có thị trường”.

Hai quốc gia châu Phi nào vừa vượt Philippines, thành thị trường mua gạo Việt Nam số lượng lớn nhất, chiếm tới 43%?

Để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới, Công ty TNHH Liên Hạnh (cụm công nghiệp Vũ Thư) lại chọn con đường xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo quản.

Công ty liên kết với các viện, học viện để nghiên cứu phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế; hợp tác với đối tác ở các vùng miền để xây dựng vùng nguyên liệu, kho bảo quản, nhà máy chế biến bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Hiện nay, Việt Nam đã ký 17 FTA với các đối tác lớn giúp mở cửa thị trường, hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan.

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Người ta đun bếp từ, bếp ga, cả làng này ở Ninh Bình quanh năm nấu món đặc sản gì mà chỉ dùng bếp củi?

Trước đây, doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu sản phẩm sang một vài thị trường truyền thống như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, nay đã mở rộng ra nhiều thị trường mới như Hàn Quốc, Đức, Hoa Kỳ, EU và một số thị trường tiềm năng khác như Úc, Ấn Độ...

Thực tế tại doanh nghiệp cho thấy hiệu ứng từ các FTA giúp doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu rất rõ rệt. Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tiến Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh) đưa sản phẩm thâm nhập nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, các nước khu vực EU.

Bên cạnh chất lượng nổi trội, sản phẩm của Công ty có sức cạnh tranh mạnh nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan mà các FTA mang lại.

Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu hàng thủ công mĩ nghệ Tiến Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Hưng Yên mới sau sáp nhập, trước đây là địa bàn tỉnh Thái Bình) được khách hàng nhiều nước trên thế giới ưa chuộng.

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa

Những năm qua, tỉnh cùng các bộ, ngành đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai, tín dụng, thủ tục đầu tư, xúc tiến thương mại, cải cách hành chính, qua đó tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch.

Ở lĩnh vực hải quan, mắt xích quan trọng trong chuỗi xuất khẩu, công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo ông Trần Quốc Chính, Đội trưởng Hải quan Thái Bình (Chi cục Hải quan vùng IV): "Ngành hải quan đang đẩy mạnh thực hiện mô hình hải quan số, hải quan thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, blockchain và dữ liệu lớn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian giao dịch thông quan hàng hóa, giảm chi phí tài chính, nhân lực và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh".

Sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần Tiên Hưng (xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên) xuất khẩu ổn định vào thị trường EU.

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?

Với ngành công thương tiếp tục giữ vai trò đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều hoạt động, như: Tăng cường tuyên truyền, tập huấn kiến thức về các FTA; hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong và ngoài nước; triển khai dịch vụ công trực tuyến 100% trong cấp C/O cho doanh nghiệp; phối hợp dự báo thị trường thế giới giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Những điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu phản ánh cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh năng động, bản lĩnh và khát vọng vươn xa.

Với sự chủ động nắm bắt cơ hội từ các FTA và sự đồng hành của chính quyền, hoạt động thương mại quốc tế của tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển và hội nhập bền vững.

Theo: Báo Hưng

Giá vàng hôm nay 1/11: Biến động khó lường
Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/11: Biến động khó lường

Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đều tăng mạnh, biến động khó lường. Trong khi, giá vàng thế giới đang ổn định trở lại.

Giới trẻ và du khách hóa trang kỳ quái, háo hức đổ về phố cổ Hà Nội đón Halloween
Ảnh

Giới trẻ và du khách hóa trang kỳ quái, háo hức đổ về phố cổ Hà Nội đón Halloween

Ảnh

Tối 31/10, không khí Halloween tràn ngập khắp trung tâm Hà Nội khi rất đông giới trẻ và du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Gươm, phố Tạ Hiện, Mã Mây… hóa trang trong những bộ trang phục kỳ quái.

TP.HCM lấy ý kiến người dân về công trình biểu tượng tri ân thời kỳ chống dịch COVID-19
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM lấy ý kiến người dân về công trình biểu tượng tri ân thời kỳ chống dịch COVID-19

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM triển khai lấy ý kiến người dân về ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận tinh thần đoàn kết vượt qua đại dịch COVID-19, dự kiến xây dựng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh khen thưởng đột xuất 6 cán bộ công an Thủ đô
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh khen thưởng đột xuất 6 cán bộ công an Thủ đô

Tin tức

5 cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và 1 cán bộ công an phường đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen thưởng đột xuất.

Từ năm 2025: Những thay đổi quan trọng về điều kiện và đối tượng được nghỉ hưu sớm
Xã hội

Từ năm 2025: Những thay đổi quan trọng về điều kiện và đối tượng được nghỉ hưu sớm

Xã hội

Ngoài các đối tượng công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức thì công chức, viên chức, lao động bình thường cũng có quyền được nghỉ hưu sớm nếu đáp ứng đủ một số điều kiện.

Nhà 3 tầng hình chữ L thiết kế đúng tinh thần “nghỉ dưỡng tại gia” với hồ bơi trung tâm và vườn xanh
Nhà đất

Nhà 3 tầng hình chữ L thiết kế đúng tinh thần “nghỉ dưỡng tại gia” với hồ bơi trung tâm và vườn xanh

Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng rộng 500 m2 gây ấn tượng bởi thiết kế mái dốc nhẹ, kết cấu thép lộ thiên và vật liệu tự nhiên. Mặt bằng chữ L bao quanh hồ bơi và sân vườn mang lại không gian nghỉ dưỡng chan hòa cùng thiên nhiên.

Chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways chính thức cất cánh
Kinh tế

Chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways chính thức cất cánh

Kinh tế

Sáng nay ngày 1/11, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đã chính thức cất cánh đến Phú Quốc, đánh dấu bước khởi đầu cho hãng hàng không nghỉ dưỡng đầu tiên của Việt Nam.

Nóng vùng biển Caribe, Venezuela đề nghị Nga, Trung Quốc hỗ trợ quân sự
Thế giới

Nóng vùng biển Caribe, Venezuela đề nghị Nga, Trung Quốc hỗ trợ quân sự

Thế giới

Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro đã yêu cầu Nga, Trung Quốc và Iran hỗ trợ quân sự - trong đó đặc biệt đề nghị Nga cung cấp tên lửa, radar và hỗ trợ sửa chữa máy bay chiến đấu, giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribe - theo báo Mỹ The Washington Post.

Thị trường chứng khoán tuần 27 - 31/10: VN-Index đỏ lửa tuần thứ 3 liên tiếp, thanh khoản lao dốc 26%
Nhà đất

Thị trường chứng khoán tuần 27 - 31/10: VN-Index đỏ lửa tuần thứ 3 liên tiếp, thanh khoản lao dốc 26%

Nhà đất

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần 27 - 31/10 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 55 điểm về 1.639,65 điểm, đánh dấu chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp.

EVN hỗ trợ nhân dân TP Huế 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử
Doanh nghiệp

EVN hỗ trợ nhân dân TP Huế 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử
6

Doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ nhân dân thành phố Huế 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của cơn lũ lịch sử xảy ra trong những ngày cuối tháng 10/2025.

'Ông lớn' xây dựng bất động sản Coteccons báo lãi cao nhất 27 quý, hệ số nợ cao
Nhà đất

'Ông lớn' xây dựng bất động sản Coteccons báo lãi cao nhất 27 quý, hệ số nợ cao

Nhà đất

Coteccons mở đầu năm tài chính 2026 đầy ấn tượng khi doanh thu tăng 57%, lợi nhuận sau thuế gấp hơn 3 lần cùng kỳ, đạt gần 295 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ 2019, dù dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

Tin showbiz 24h: Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì
Văn hóa - Giải trí

Tin showbiz 24h: Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì

Văn hóa - Giải trí

Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì… là những thông tin “hot” của bản tin showbiz 24h.

Người trẻ thích mê cây cảnh độc lạ như bộ xương nhảy múa này, mang tài lộc, may mắn cho gia đình
Gia đình

Người trẻ thích mê cây cảnh độc lạ như bộ xương nhảy múa này, mang tài lộc, may mắn cho gia đình

Gia đình

Cây cảnh giống như những chiếc chai nhỏ xíu dính lại với nhau, lại như bộ xương khô đang múa vũ đạo của riêng mình, với những bông hoa vàng cam độc đáo.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Để TP.HCM vươn tầm siêu đô thị quốc tế, cần những đột phá then chốt
Chuyển động Sài Gòn

PGS.TS Trần Hoàng Ngân: Để TP.HCM vươn tầm siêu đô thị quốc tế, cần những đột phá then chốt

Chuyển động Sài Gòn

PGS.TS Trần Hoàng Ngân cho rằng TP.HCM cần thể chế linh hoạt, hạ tầng đồng bộ và nhân lực chất lượng cao để tạo đột phá, vươn tầm siêu đô thị quốc tế.

Khám phá Lô Lô Chải, nơi địa đầu Tổ quốc được vinh danh 'Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025'
Ảnh

Khám phá Lô Lô Chải, nơi địa đầu Tổ quốc được vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025"

Ảnh

Lô Lô Chải một trong những thôn ở điểm đầu Tổ quốc, thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, lý tưởng cho du khách. Đây cũng là thôn vinh dự được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc công bố là "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2025.

Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine
Thế giới

Lầu Năm Góc chấp nhận chuyển giao Tomahawk cho Ukraine

Thế giới

Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho Nhà Trắng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine sau khi đánh giá rằng việc này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ của Mỹ, để lại quyết định chính trị cuối cùng cho Tổng thống Donald Trump, CNN dẫn nguồn các quan chức Mỹ và Châu Âu cho biết.

Giá xăng dầu hôm nay 1/11: Vào chuỗi tăng giá mới
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/11: Vào chuỗi tăng giá mới

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay bất ngờ tăng trở lại sau phiên lao dốc ngày cuối tháng 10.

Hải Phòng sau sáp nhập có 704 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu bình quân/năm của mỗi HTX là mấy tỷ?
Nhà nông

Hải Phòng sau sáp nhập có 704 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu bình quân/năm của mỗi HTX là mấy tỷ?

Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng vừa tổ chức Tọa đàm “Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong nông nghiệp – hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững”. Theo đó Hải Phòng có 704 hợp tác xã nông nghiệp, doanh thu bình quân đạt 1,2 tỷ đồng/HTX/năm, lợi nhuận 27 triệu đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/lao động/tháng.

Người ta đun bếp từ, bếp ga, cả làng này ở Ninh Bình quanh năm nấu món đặc sản gì mà chỉ dùng bếp củi?
Nhà nông

Người ta đun bếp từ, bếp ga, cả làng này ở Ninh Bình quanh năm nấu món đặc sản gì mà chỉ dùng bếp củi?

Nhà nông

Giữa vùng quê chiêm trũng làng Đại Hoàng, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình mới (trước sáp nhập 3 tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, làng Đại Hoàng thuộc xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân) khói bếp củi kho cá vẫn cuộn lên mang theo hương thơm nồng nàn của những niêu cá kho đang sôi liu riu.

Công ước Hà Nội là điểm khởi đầu cho hợp tác toàn cầu với 'cuộc chiến' tội phạm mạng thời AI
Tin tức

Công ước Hà Nội là điểm khởi đầu cho hợp tác toàn cầu với "cuộc chiến" tội phạm mạng thời AI

Tin tức

Chuyên gia cho rằng việc lựa chọn Việt Nam làm điểm khởi đầu cho công ước thể hiện niềm tin của cộng đồng quốc tế vào năng lực đối ngoại và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với an ninh mạng toàn cầu.

Bác sĩ ngỡ ngàng khi xem đơn thuốc chữa ho, nghẹt mũi từ ChatGPT
Xã hội

Bác sĩ ngỡ ngàng khi xem đơn thuốc chữa ho, nghẹt mũi từ ChatGPT

Xã hội

Hình ảnh người phụ nữ mang đơn thuốc hỏi ChatGPT với triệu chứng ho, nghẹt và chảy nước mũi tới cửa hiệu mua thuốc khiến bác sĩ tỏ ra ngỡ ngàng và không khỏi lo lắng về việc coi thường sức khỏe, tiềm ẩn rủi ro.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt
Bạn đọc

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao: Từ 3.484 tỷ lên 6.900 tỷ đồng – lộ “chiêu” cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt

Bạn đọc

Thanh tra CP chỉ rõ, hàng loạt vi phạm tại Bộ Ngoại giao, Ban Quản lý dự án, Cục Quản trị - Tài vụ cùng các cá nhân, đơn vị liên quan đến Dự án xây dựng trụ sở Bộ này là cố ý, được xác lập ngay từ giai đoạn chuẩn bị lập dự án đầu tư. Đặc biệt có dấu hiệu cố ý lập tổng mức đầu tư thấp để được phê duyệt dự án.

Nghệ sĩ Nhân dân từ chối quốc tịch Pháp, hai lần lỡ dở hôn nhân, tuổi già sống trong biệt thự nhiều tỷ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân từ chối quốc tịch Pháp, hai lần lỡ dở hôn nhân, tuổi già sống trong biệt thự nhiều tỷ

Văn hóa - Giải trí

Sinh năm 1945, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết là một trong những tên tuổi lớn của nghệ thuật cải lương Việt Nam, được mệnh danh là “cải lương chi bảo”.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 1/11: 90% nhà đầu tư tài sản mã hoá có thể thiệt hại
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 1/11: 90% nhà đầu tư tài sản mã hoá có thể thiệt hại

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 1/11: 90% nhà đầu tư vào tiền mã hoá có thể mất tiền, đặc biệt Việt Nam nhiều năm qua vẫn đang tồn tại trong “vùng xám pháp lý”.

Khu vườn 2.000m² đất, một người TPHCM trồng hoa kiểu gì mà vẫn ra tiền tỷ?
Nhà nông

Khu vườn 2.000m² đất, một người TPHCM trồng hoa kiểu gì mà vẫn ra tiền tỷ?

Nhà nông

Ông Nguyễn Trung Tuyến, Bí thư chi bộ 10, Đảng bộ xã Bình Chánh (hình thành từ việc sáp nhập xã Bình Chánh, Tân Quý Tây, An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) trồng các loại hoa như dạ yến thảo, dừa cạn, cát tường, thu hải đường… chỉ trên 2.000m2 đất của khu vườn, mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm.

'Đồ cổ, cổ vật' hình thù kỳ dị, bày la liệt trong nhà một ông nông dân Gia Lai là hóa thạch gì mà khiến ai cũng tò mò?
Nhà nông

"Đồ cổ, cổ vật" hình thù kỳ dị, bày la liệt trong nhà một ông nông dân Gia Lai là hóa thạch gì mà khiến ai cũng tò mò?

Nhà nông

Ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai (địa bàn huyện Phú Thiện trước đây), có một người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với những "cổ vật, đồ cổ" là “ký ức triệu năm”-gỗ hóa thạch còn sót lại dưới lòng đất. Gần 25 năm qua, ông Rcom Sin đã lặng lẽ sưu tầm và trân trọng gìn giữ rất nhiều khối gỗ hóa thạch kết tinh của đất trời.

Tổng tư lệnh Syrsky nêu lý do mở rộng 'khu vực tử thần' ở mặt trận
Thế giới

Tổng tư lệnh Syrsky nêu lý do mở rộng "khu vực tử thần" ở mặt trận

Thế giới

Cái gọi là "khu vực tử thần" dọc theo đường tiếp xúc, nơi mọi vật thể chuyển động đều bị phá hủy từ trên không, đã mở rộng lên 20 km do mật độ máy bay không người lái của Nga ngày càng tăng.

Cà phê Đắk Lắk sắp thu hái đến nơi, một người đàn ông liên tiếp phá khóa trộm cắp ban đêm
Nhà nông

Cà phê Đắk Lắk sắp thu hái đến nơi, một người đàn ông liên tiếp phá khóa trộm cắp ban đêm

Nhà nông

Công an phường Tân An (Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Cát Dương (37 tuổi), đối tượng có 4 tiền án về trộm cắp tài sản. Giáp mùa thu hoạch cà phê Đắk Lắk, Dương liên tiếp phá khóa nhà dân lúc nửa đêm, trộm hơn 180kg cà phê đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy.

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Trăn trở chuyện làm giàu từ trồng mận hữu cơ, đề xuất về AI, kiểm soát hàng giả
Nhà nông

Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói: Trăn trở chuyện làm giàu từ trồng mận hữu cơ, đề xuất về AI, kiểm soát hàng giả

Nhà nông

Gửi về Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025, Hội Nông dân các xã, phường trên cả nước đã có chia sẻ thiết thực về những khó khăn, thách thức của địa phương, đề xuất nhiều nội dung về nông nghiệp hữu cơ, kiểm soát hàng giả, trí tuệ nhân tạo (AI)... Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt được hai đơn vị giao trực tiếp tổ chức Diễn đàn.

