Sáp nhập thành công Hưng Yên, Thái Bình, 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế tỉnh mới tạo ra 10 tỷ USD xuất khẩu

Từ các ngành hàng chủ lực như dệt may, da giày, linh kiện điện tử đến nhóm nông sản, thực phẩm chế biến, doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên (sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Thái Bình) đã và đang khẳng định vị thế bằng sự chủ động đổi mới, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

"Đồ cổ, cổ vật" hình thù kỳ dị, bày la liệt trong nhà một ông nông dân Gia Lai là hóa thạch gì mà khiến ai cũng tò mò?

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng (cụm công nghiệp Tân Minh, xã Vũ Thư, trước sáp nhập thuộc địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước về sản xuất bánh kẹo và thực phẩm là minh chứng điển hình.

Sau hơn 30 năm phát triển, không chỉ đứng vững ở thị trường trong nước, doanh nghiệp đã đưa sản phẩm thâm nhập thị trường hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ dây chuyền sản xuất tiên tiến, quy trình khử khuẩn nghiêm ngặt đến đào tạo nhân lực chuyên nghiệp, mọi công đoạn sản xuất của Bảo Hưng đều được chuẩn hóa. Với Công ty, yếu tố quan trọng nhất chính là chất lượng sản phẩm quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, không ngừng đầu tư công nghệ và con người để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Không chỉ công nghiệp chế biến, ngành hàng nông sản của tỉnh cũng từng bước khẳng định thương hiệu.

Các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại, chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO, chú trọng bao bì, thương hiệu và yếu tố an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Chữ, Giám đốc Công ty TNHH Thành Yên (xã Hoàng Hoa Thám) cho biết: “Xuất khẩu đòi hỏi sự nghiêm túc và nhất quán. Giữ đúng hợp đồng, bảo đảm chất lượng, dù lãi ít vẫn phải làm vì uy tín với khách hàng. Có chữ tín mới có thị trường”.

Hai quốc gia châu Phi nào vừa vượt Philippines, thành thị trường mua gạo Việt Nam số lượng lớn nhất, chiếm tới 43%?

Để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới, Công ty TNHH Liên Hạnh (cụm công nghiệp Vũ Thư) lại chọn con đường xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo quản.

Công ty liên kết với các viện, học viện để nghiên cứu phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế; hợp tác với đối tác ở các vùng miền để xây dựng vùng nguyên liệu, kho bảo quản, nhà máy chế biến bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của khách hàng.

Hiện nay, Việt Nam đã ký 17 FTA với các đối tác lớn giúp mở cửa thị trường, hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan.

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Người ta đun bếp từ, bếp ga, cả làng này ở Ninh Bình quanh năm nấu món đặc sản gì mà chỉ dùng bếp củi?

Trước đây, doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu sản phẩm sang một vài thị trường truyền thống như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, nay đã mở rộng ra nhiều thị trường mới như Hàn Quốc, Đức, Hoa Kỳ, EU và một số thị trường tiềm năng khác như Úc, Ấn Độ...

Thực tế tại doanh nghiệp cho thấy hiệu ứng từ các FTA giúp doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu rất rõ rệt. Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tiến Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh) đưa sản phẩm thâm nhập nhiều thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, các nước khu vực EU.

Bên cạnh chất lượng nổi trội, sản phẩm của Công ty có sức cạnh tranh mạnh nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan mà các FTA mang lại.

Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu hàng thủ công mĩ nghệ Tiến Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Hưng Yên mới sau sáp nhập, trước đây là địa bàn tỉnh Thái Bình) được khách hàng nhiều nước trên thế giới ưa chuộng.

Nông nghiệp là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, giúp nông dân Triều Tiên trồng lúa

Những năm qua, tỉnh cùng các bộ, ngành đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai, tín dụng, thủ tục đầu tư, xúc tiến thương mại, cải cách hành chính, qua đó tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch.

Ở lĩnh vực hải quan, mắt xích quan trọng trong chuỗi xuất khẩu, công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo ông Trần Quốc Chính, Đội trưởng Hải quan Thái Bình (Chi cục Hải quan vùng IV): "Ngành hải quan đang đẩy mạnh thực hiện mô hình hải quan số, hải quan thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, blockchain và dữ liệu lớn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian giao dịch thông quan hàng hóa, giảm chi phí tài chính, nhân lực và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh".

Sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần Tiên Hưng (xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên) xuất khẩu ổn định vào thị trường EU.

Vì sao tuyến đường tàu qua núi đẹp như phim này ở Quảng Trị, hễ thấy đá rơi, công nhân, cán bộ phải chạy thật nhanh?

Với ngành công thương tiếp tục giữ vai trò đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp với nhiều hoạt động, như: Tăng cường tuyên truyền, tập huấn kiến thức về các FTA; hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong và ngoài nước; triển khai dịch vụ công trực tuyến 100% trong cấp C/O cho doanh nghiệp; phối hợp dự báo thị trường thế giới giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Những điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu phản ánh cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh năng động, bản lĩnh và khát vọng vươn xa.

Với sự chủ động nắm bắt cơ hội từ các FTA và sự đồng hành của chính quyền, hoạt động thương mại quốc tế của tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển và hội nhập bền vững.

Theo: Báo Hưng