Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Nhà nông
Thứ tư, ngày 15/10/2025 19:01 GMT+7

Một ông quan to nhà Hậu Lê quê Thái Bình đi sứ phương Bắc, vua nhà Thanh cho vẽ tranh chân dung mang về nước

+ aA -
Nguyễn Thanh (Vũ Quý, Kiến Xương) Thứ tư, ngày 15/10/2025 19:01 GMT+7
Nguyễn Tông Quai (1693 - 1767), húy Oản, có sách chép là Nguyễn Tông Khuê, hiệu Thư Hiên, quê làng Phúc Khê, tục gọi làng Sâm, sau này thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông thi đỗ Hoàng giáp khoa Tân Sửu niên hiệu Bảo Thái thứ 2 (1721) nhà Hậu Lê. Hai lần đi sứ sang nhà Thanh, tiếng tăm vang lừng phương Bắc, được vua nhà Thanh mến phục, sai thợ vẽ chân dung cho mang về nước.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo gia phả dòng họ Nguyễn Tông ở làng Sâm thì Nguyễn Tông Quai sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha làm tự chùa.

Thuở nhỏ, ông sống rất thiếu thốn, một lần ông lấy trộm oản, chuối trên bệ thờ Phật để ăn, có người trông thấy, gán cho ông cái tên là Oản. Khi cha chuyển lên trông coi chùa Diên Hựu (chùa Một Cột) ở Thăng Long, ông đi theo và được vào học ở Quốc Tử Giám.

Đàn chim quý hơn 300 con, đuôi rõ dài ở Lâm Đồng, nuôi như nuôi gà ta, bán 3,5 triệu/cặp con giống

Thám hoa Vũ Thạnh, thầy dạy, sửng sốt về tài thơ văn của ông và dự đoán “về sau tất sẽ nổi danh về thơ”. Khi dự kỳ thi Hội, Nguyễn Tông Quai đỗ Hội nguyên, đứng đầu 25 người đỗ.

Vào thi Đình, ông đỗ Hoàng giáp. Sau khi thi đỗ được bổ vào Hàn lâm viện, rồi được điều đi làm Thừa Chính sứ Kinh Bắc, Đốc đồng Tuyên Quang.

Năm 1734, Nguyễn Tông Quai được cử lên Lạng Sơn tiếp sứ Thanh sang sách phong. Năm 1742, ông được cử làm Phó sứ, cùng Chánh sứ Nguyễn Kiều (chồng của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm) đi sứ sang nhà Thanh.

Khi khởi trình, vua đặt tiệc thết ở đình Đông Tân, ban thơ ngự chế, hai người lần lượt phụng họa. Dọc đường, trải phong vật kỳ thắng của 7 châu, cùng Nguyễn Kiều đề vịnh, xướng họa, biên chép thành tập Sứ Hoa tùng vịnh.

Trong thời gian đi sứ, Nguyễn Tông Quai cũng đã viết cuốn thơ Nôm lục bát Sứ trình tân truyện gồm 670 câu. Khi về tới Thăng Long, Nguyễn Tông Quai vào yết kiến vua Lê Hiển Tông, được ban thưởng, thăng chức Hình Bộ Tả thị lang, kiêm Lục Bộ Thượng thư, tước Ngọ Đình hầu.

Bến Nôm ở xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đẹp như phim, mưa hay nắng, ngập nước hay khô cạn đều hút ánh nhìn

Trong những năm 1745 - 1748, vì hặc tấu gian thần nên bị giáng xuống Hàn lâm thị độc. Thời gian này, ông liên tiếp bị ganh ghét, đố kỵ nên đã từ quan về quê mở trường dạy học.

Ông đã đào tạo được hàng chục nhà khoa bảng sáng danh trong lịch sử nước nhà, trong đó có những môn sinh quê Thái Bình đã chịu ảnh hưởng sâu nặng về nhân cách và tiết tháo của ông như Bảng nhãn Lê Quý Đôn (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Hoàng giáp Đoàn Nguyễn Thục (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)...

Năm Mậu Thìn (1748), do không chọn được người đi sứ, triều đình lại phục chức cũ cho ông đề cử đi sứ Thanh lần hai. Lần này ông làm Chánh sứ, Phó sứ là Nguyễn Thế Lập, Trần Văn Hoán.

Sau khi đi sứ về nước được thăng Hộ bộ Tả thị lang, tước hầu. Năm 1751, Trịnh Doanh sai ông đi dụ bảo, an ủi dân các lộ Sơn Tây, Thái Nguyên, Kinh Bắc. Năm Giáp Tuất (1754), chúa lại sai ông đi xem xét các nhà giam, sửa sang những chỗ ẩm thấp, chật hẹp, chẩn cấp cho kẻ thiếu đói, những người bị tội nhẹ thì xét tha về.

Vào những năm này, ông lại tiếp tục bị bọn hoạn quan gièm pha, soi mói, kiện tụng. Chán cảnh nhiễu nhương, ông xin hưu quan về quê tiếp nghề dạy học. Năm Đinh Hợi (1767) ông mất tại quê nhà.

Con vật chưa chuyển kiếp dán người sát mặt lá cây, bắt về nhà là "con đặc sản" Đắk Lắk, ăn "hết hồn" mà ghiền

Nguyễn Tông Quai làm quan khoảng trên 30 năm, phụng sự 5 đời vua Lê: Lê Dụ Tông, Lê Duy Phương, Lê Thuần Tông, Lê Ý Tông, Lê Hiển Tông và 3 đời chúa Trịnh: Trịnh Cương, Trịnh Giang, Trịnh Doanh.

Đây là thời kỳ thế sự rối ren, vua chúa ươn hèn, quan tham, lại nhũng, chính sự nhiễu nhương, lòng dân ly tán. Vì tính tình cương trực, có tiết tháo và tâm huyết, không a phụ bọn quyền gian, dám can ngăn vua chúa hãy để tâm chăm lo thế sự nên ông đã từng trải lắm gian truân, ít nhất hai lần bị biếm trích, có lần đã từng bị giáng làm dân thường.

Tác giả Nguyễn Án đã viết trong sách “Tang thương ngẫu lục”: “Tính ông ngay thẳng mà ghét sự tà khúc, không chịu kiêng tránh gì cả”.

Tranh chân dung Nguyễn Tông Quai-ông quan to, đỗ Hoàng giáp thời nhà Hậu Lê quê Thái Bình, khi đi sứ phương Bắc được vua nhà Thanh cho họa sĩ Trung Hoa vẽ tặng. Ảnh tư liệu

Vùng Đồng Tháp Mười ở Long An, nay là tỉnh Tây Ninh, bảo tồn động vật hoang dã, cá lóc bông to bự, cá tra "khổng lồ"

Hồ Sĩ Đống trong bài tựa “Sứ hoa tùng vịnh” cũng nhận xét: “Tiên sinh giữ đạo chính, ghét kẻ tà, tuy bị kẻ hằn thù vu cáo mà bị tội, song tiên sinh trở về vườn thì danh vọng lại càng trọng”...

Nguyễn Tông Quai là nhà ngoại giao, nhà giáo dục tài hoa và hơn nữa ông là một nhà văn, nhà thơ lớn của nền văn học Việt Nam thời trung đại.

Đương thời Nguyễn Tông Quai được coi là một danh sĩ xuất sắc trong “Trường An tứ hổ” hoặc “An Nam đại tứ tài”. Nhân sĩ Trung Quốc đánh giá ông “tài văn chương và đức hạnh đều siêu trác”.

Trong kho tàng văn học cổ của Việt Nam, các tác phẩm của Nguyễn Tông Quai chiếm một vị trí quan trọng. Có thể kể đến những tác phẩm như: Học ngữ, Sứ hoa tùng vịnh, Sử trình tân truyện, Vịnh sử thi, Ngũ Luân tự...

Trong thơ văn bang giao của Việt Nam, Sứ trình tân truyện của Nguyễn Tông Quai là một hiện tượng độc đáo. Nguyễn Tông Quai hoàn toàn xứng đáng được xếp vào vị trí nhà thơ đầu tiên dùng chữ Nôm viết về đề tài đi sứ.

Phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang còn các căn nhà cổ đẹp mê ly thế này đây

Đề tài mới được thể hiện ở một thể loại cũng rất mới, đó là dùng thể ký bằng thơ quốc âm, dẫu rằng tên tác phẩm là tân truyện.

Noi gương người thầy dạy, vào những năm sau đó, người học trò xuất sắc của ông là Lê Quý Đôn đi sứ cũng mang theo các tác phẩm của mình để các danh sĩ Trung Hoa và sứ thần Triều Tiên đề tựa và cũng dùng chữ Nôm để viết trong cuốn Bắc sứ thông lục.

Ngoài Sứ trình tân truyện, Nguyễn Tông Quai còn có tác phẩm Nôm nổi tiếng khác là Ngũ luân tự (Thuật bày ngũ luân), gồm 646 câu thơ song thất lục bát. Tác phẩm diễn ca về năm mối quan hệ luân thường quan trọng của Nho gia (vua - tôi, cha - con, anh - em, chồng - vợ, bạn - hữu).

Bằng việc dẫn ra những điển cố trong kinh điển Nho gia để nêu những tấm gương về năm mối quan hệ đó nhằm giáo huấn người đời.

Việc dùng thể song thất lục bát diễn ca ngũ luân là một biểu hiện đi tiên phong của Nguyễn Tông Quai trong xu thế Việt hóa, Nôm hóa các yếu tố văn hóa gốc Hán đang được diễn ra một cách mạnh mẽ trong giai đoạn đầu thế kỷ XVIII.

Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, lần đầu tiên nuôi tôm thẻ trong ao nước ngọt

“Sứ Hoa tùng vịnh” là tập thơ gồm khoảng 200 bài thơ chữ Hán, xướng họa cùng Chánh sứ Nguyễn Kiều. Ngoài 6 bài tựa, trong đó có sứ giả Triều Tiên Lý Bán Thôn, tức Lý Tông Lâm và danh sĩ Việt Nam là Hồ Sĩ Đống, bình ở đầu tiền, hậu tập.

Phần cuối của thi phẩm là ngót trăm bài thơ xướng họa tặng đáp với các danh sĩ Trung Quốc và sứ giả Triều Tiên.

Nhiều bài thơ trong tập thanh cao, diễm lệ, hài hòa, giữa thơ và họa, cân đối giữa tình và ý, rất điêu luyện về mặt dùng chữ đặt lời, về cách phối hợp các hình ảnh, nhịp điệu, âm thanh... được nhiều danh sĩ trong và ngoài nước khen.

Sứ hoa tùng vịnh đã góp phần làm cho tài thơ của Nguyễn Tông Quai nổi danh trong và ngoài nước.

Điều đặc biệt trân quý là tác phẩm này đã ghi chép những lời tựa, lời bình của một số nhân sĩ Trung Hoa và Triều Tiên như Lý Bán Thôn, Trương Hán Chiêu, Âu Dương Vượng, Vương Vân Tường, Trịnh Ngọc Trai...

Xe thô sơ do súc vật kéo có được vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường giao thông ở tỉnh Bắc Ninh sau 1/11/2025?

Những bài tựa, bài bình này viết trên đất Trung Hoa khi họ được đọc “Sứ hoa tùng vịnh”, trong đó có nhận xét của sứ giả Triều Tiên Lý Bán Thôn: “Tôi đọc đến hết, thấy khí thế ở trong đó bàng bạc mênh mông như núi sập, đá tan, mưa gió ầm ập, sông suối vỡ bờ, nếu không dày công tích khí sao có thể được như vậy...

Thơ của tiên sinh cách luật tề chỉnh, âm điệu cao siêu, nắn nót từng câu từng chữ, thảy đều theo đúng khuôn phép Thịnh Đường. Dẫu Trung Hoa có tiếng hay thơ cũng không hơn thế được”.

Nguyễn Tông Quai vang danh đất Bắc và vua Càn Long vì mến mộ một danh sĩ phương Nam “thơ hay, sứ giỏi” nên đã sai thợ vẽ chân dung ban tặng.

Có thể coi đây là một hiện tượng độc đáo nhất của “thiên triều” với sứ thần An Nam trong lịch sử bang giao giữa hai nước.

Bức chân dung này hiện đang được lưu giữ tại từ đường Nguyễn Tông ở quê ông. Một số danh sĩ trong nước như Lê Quý Đôn, Ngô Thì Sĩ, Hồ Sĩ Đống, Phan Huy Chú... đều có viết lời bình, lời tựa hoặc có ý kiến đánh giá, coi đây là tác phẩm thuộc vào bậc nhất trong dòng thơ đi sứ phương Bắc của các sứ thần Đại Việt.

Làng này ở Hà Tĩnh có tuyến đường hoa giấy nông thôn mới, 2 bên toàn nhà to đẹp, vùng quê đáng sống

Nguyễn Tông Quai không chỉ được coi là một hiện tượng kiệt hiệt về thơ đi sứ mà trong lĩnh vực thơ vịnh sử ông đã chiếm vị trí hàng đầu trong An Nam đại tứ tài hay Trường An tứ hổ (Nguyễn Tông Quai, Nguyễn Trác Luân, Ngô Tuấn Cảnh, Nguyễn Bá Lân). Trước tác của ông chiếm khoảng 70 bài trong Vịnh sử thi quyển.

Danh nhân văn hóa Nguyễn Tông Quai có hai nét nổi trội so với người đương thời. Một là, ông đã có công đào tạo những hiền tài của đất nước, trong đó có Tam nguyên Bảng nhãn Lê Quý Đôn, một danh nhân kiệt hiệt của nước Nam.

Hai là, qua hai lần đi sứ đã góp phần đề cao vị thế của đất nước bằng việc lưu lại dấu ấn trong lịch sử bang giao với Sứ trình tân truyện, một tác phẩm được viết bằng chữ Nôm, thể hiện lòng tự tôn dân tộc.

Theo: Báo Thái Bình

Tham khảo thêm

Bỏ lương 8 chữ số, trai 9X về quê Thái Bình trồng sen, da đen một tý nhưng hễ 'móc túi' là ra tiền tỷ

Bỏ lương 8 chữ số, trai 9X về quê Thái Bình trồng sen, da đen một tý nhưng hễ "móc túi" là ra tiền tỷ

Trồng thứ cây thuốc ngoài đồng, đào lên toàn củ là củ, làng quê Thái Bình dân ra đồng tấp nập như đi hội

Trồng thứ cây thuốc ngoài đồng, đào lên toàn củ là củ, làng quê Thái Bình dân ra đồng tấp nập như đi hội

Dòng họ Đào quê Thái Bình có 2 cha con đều là nhà báo nổi tiếng, ví như 'hổ phụ sinh hổ tử'

Dòng họ Đào quê Thái Bình có 2 cha con đều là nhà báo nổi tiếng, ví như "hổ phụ sinh hổ tử"

Tốt nghiệp trường y, rời Hà Nội về quê Thái Bình nuôi thứ chim chào mào đột biến, 9X thu tiền tỷ

Tốt nghiệp trường y, rời Hà Nội về quê Thái Bình nuôi thứ chim chào mào đột biến, 9X thu tiền tỷ

Làng người Thái Bình ở vùng đất Điện Biên ngày càng trù phú

Làng người Thái Bình ở vùng đất Điện Biên ngày càng trù phú

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Lấy ví dụ về các dự án đầu tư thành công của các doanh nghiệp Việt Nam như Tập đoàn TH, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Tổng Bí thư Tô Lâm mong mỗi nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đưa nông sản Việt vươn xa.

Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Nhà nông
Chuyện lạ Đắk Lắk, nông dân xã biên giới này trồng lúa kiểu gì mà có loại gạo đen bán giá lên tới 95.000 đồng/kg?

Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

Nhà nông
Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay không thế chấp, nông dân không ai bội ước

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

Nhà nông
Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên 'khoe' sẽ xây chung cư nuôi tôm

Ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), người ta đang đi coi mô hình trồng lúa thông minh, ruộng đẹp mê ly

Nhà nông
Ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), người ta đang đi coi mô hình trồng lúa thông minh, ruộng đẹp mê ly

Đọc thêm

Nguyễn Xuân Son không thể gánh cả ĐT Việt Nam
Thể thao

Nguyễn Xuân Son không thể gánh cả ĐT Việt Nam

Thể thao

Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son mang ý nghĩa tích cực, nhưng nếu ĐT Việt Nam không cải thiện khả năng kết nối và vận hành lối chơi thì vẫn khó bứt phá.

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải
Văn hóa - Giải trí

Dàn mỹ nhân trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, á hậu Ngọc Thảo... xuất hiện rạng rỡ trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà sáng nay (16/10).

Vì sao người thu nhập thấp tại TP. Huế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội?
Nhà đất

Vì sao người thu nhập thấp tại TP. Huế rất khó tiếp cận nhà ở xã hội?
5

Nhà đất

Số dự án nhà ở xã hội tại TP. Huế mới chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu trong khi giá bán vẫn cao khiến người thu nhập thấp rất khó tiếp cận.

Cận cảnh dung mạo và gia thế 'không phải dạng vừa' của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà
Video

Cận cảnh dung mạo và gia thế "không phải dạng vừa" của chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Video

Sáng 16/10, tại tư gia của hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa đã diễn ra lễ nạp tài (ăn hỏi) giữa hoa hậu và thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Vương. Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và quan khách.

Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy
Pháp luật

Đang chữa bệnh tâm thần, cặp vợ chồng vẫn đánh bạc tiền tỷ trong khách sạn Pullman Hà Nội, rủ cả bác sĩ dự tiệc ma túy

Pháp luật

Phạm tội và được đưa đi chữa bệnh bắt buộc nhưng cặp vợ chồng vẫn có thể ra ngoài, chi mỗi người hàng tỷ đồng để đánh bạc hàng chục lần trong khách sạn Pullman Hà Nội và còn tổ chức tiệc ma túy ở biển Sầm Sơn với sự tham gia của cán bộ, nhân viên y tế.

Nghi giao dịch tiền ảo USDT, nhóm người giành nhau túi tiền giữa khu đô thị cao cấp ở Hà Nội
Pháp luật

Nghi giao dịch tiền ảo USDT, nhóm người giành nhau túi tiền giữa khu đô thị cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nhóm người tranh giành túi chứa nhiều cọc tiền, được cho là xảy ra tại khu đô thị cao cấp ở xã Gia Lâm, Hà Nội.

Loại thịt “số 1” thơm hơn thịt vịt, rẻ hơn thịt bò, bổ phổi tốt xương, đem làm gỏi với củ sâm đất lại gấp đôi dinh dưỡng
Gia đình

Loại thịt “số 1” thơm hơn thịt vịt, rẻ hơn thịt bò, bổ phổi tốt xương, đem làm gỏi với củ sâm đất lại gấp đôi dinh dưỡng

Gia đình

Loại thịt này tốt cho hệ thần kinh và sức khỏe đường ruột còn củ sâm đất có tác dụng bồi bổ cơ thể, giảm mệt mỏi, hỗ trợ tiêu hóa.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp có hiệu lực?
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp có hiệu lực?

Chuyển động Sài Gòn

Khách hàng im lặng không có nghĩa là đồng ý cho doanh nghiệp sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, luật sư Nguyễn Văn Phúc, điều hành Công ty Luật HM&P, nhấn mạnh tại chương trình tập huấn về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Sở Công Thương TP.HCM tổ chức, ngày 16/10.

Con vật chưa chuyển kiếp dán người sát mặt lá cây, bắt về nhà là 'con đặc sản' Đắk Lắk, ăn 'hết hồn' mà ghiền
Nhà nông

Con vật chưa chuyển kiếp dán người sát mặt lá cây, bắt về nhà là "con đặc sản" Đắk Lắk, ăn "hết hồn" mà ghiền

Nhà nông

Con vật đặc sản tên là sâu muồng vốn là con vật chưa chuyển kiếp-chưa hóa bướm. Mùa sâu muồng-con đặc sản Đắk Lắk chỉ kéo dài trong khoảng tháng 3, tháng 4. Vậy nên, khi tới du lịch Tây Nguyên cần căn sẵn thời gian có con sâu muồng. Bởi khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, các con nhộng muồng đã thoát xác thành bướm bay đi...

Victoria Beckham viết thư tay mong con dâu tha thứ, hàn gắn gia đình
Văn hóa - Giải trí

Victoria Beckham viết thư tay mong con dâu tha thứ, hàn gắn gia đình

Văn hóa - Giải trí

Victoria Beckham đã chủ động viết thư tay cho con dâu Nicola Peltz, thể hiện mong muốn hàn gắn sau thời gian dài gia đình căng thẳng và xa cách.

Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025: “Vươn mình và bứt phá”, khẳng định vị thế trung tâm du lịch khu vực
Du lịch

Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025: “Vươn mình và bứt phá”, khẳng định vị thế trung tâm du lịch khu vực

Du lịch

Sáng 16/10, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2025 chính thức khai mạc, đánh dấu lần thứ hai tổ chức với quy mô mở rộng tầm quốc tế, mở ra gần 6.000 cuộc giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và thế giới.

Đã có 8 sở, ngành của Quảng Ngãi biệt phái cán bộ về xã, phường để hỗ trợ chuyên môn
Tin tức

Đã có 8 sở, ngành của Quảng Ngãi biệt phái cán bộ về xã, phường để hỗ trợ chuyên môn

Tin tức

Tổng số cán bộ công, viên chức mà 8 sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã biệt phái về các xã, phường để hỗ trợ chuyên môn là 46 người.

Hoàn thiện khung pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, mở ra cơ hội cho nông dân
Nhà nông

Hoàn thiện khung pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, mở ra cơ hội cho nông dân

Nhà nông

Việt Nam đã chỉnh sửa gen thành công ở nhiều cây trồng như lúa, đậu tương, cà chua... Việc thiếu khung pháp lý phù hợp khiến nghiên cứu không thể chuyển giao, nông dân không tiếp cận được tiến bộ công nghệ, gây lãng phí nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Người lao động nào sẽ nhận 1,3 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026?
Xã hội

Người lao động nào sẽ nhận 1,3 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026?

Xã hội

Lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp sẽ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà lên đến 1,3 triệu đồng/người và nhiều phần thưởng có giá trị trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang chìm trong biển nước
Tin tức

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang chìm trong biển nước

Tin tức

Do mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường nằm ở trung tâm Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập, việc tham gia giao thông của người dân gặp khó khăn.

Tiến Linh đã cải thiện được điều gì ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tiến Linh đã cải thiện được điều gì ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

Sau 7 năm chơi cho ĐT Việt Nam, Tiến Linh đang đạt độ chín. Mọi động tác hiện tại của cậu ấy đều gọn gàng, thể hiện rõ là mẫu trung phong có đẳng cấp của bóng đá nước nhà.

'Gọi tên' những đối tượng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Luật Phòng, chống rửa tiền
Kinh tế

"Gọi tên" những đối tượng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước theo Luật Phòng, chống rửa tiền

Kinh tế

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính, trung gian thanh toán, công ty kiều hối.

Cây trám đen – Hướng giảm nghèo bền vững ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên
Media

Cây trám đen – Hướng giảm nghèo bền vững ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên

Media

Từ loại quả từng chỉ dùng trong bữa cơm thường ngày, giờ đây trám đen được ví như một loại “vàng đen’”, mở ra con đường thoát nghèo, làm giàu bền vững cho hàng chục hộ dân ở xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

Hội Hỗ trợ liệt sĩ và thương binh TP.HCM: Hơn 55 tỷ đồng tri ân và hành trình tìm 745 mộ liệt sĩ
Chuyển động Sài Gòn

Hội Hỗ trợ liệt sĩ và thương binh TP.HCM: Hơn 55 tỷ đồng tri ân và hành trình tìm 745 mộ liệt sĩ

Chuyển động Sài Gòn

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM đã tổng kết 5 năm hoạt động, chăm lo, hỗ trợ tri ân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh nặng với tổng kinh phí đạt hơn 55 tỷ đồng.

Loại nước tốt như nhân sâm, lợi gan bổ thận nếu uống buổi sáng
Gia đình

Loại nước tốt như nhân sâm, lợi gan bổ thận nếu uống buổi sáng

Gia đình

Những loại đồ uống này không chỉ cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể mà còn giúp bổ thận, mát gan nên uống thường xuyên.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Tiêm mũi ADN mới” vào dự án Luật để Việt Nam tự chủ, tự cường về khoa học, công nghệ
Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Tiêm mũi ADN mới” vào dự án Luật để Việt Nam tự chủ, tự cường về khoa học, công nghệ

Tin tức

Sáng 16/10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật Công nghệ cao (sửa đổi) đã được đưa ra xem xét, cho ý kiến với nhiều điểm mới quan trọng nhằm thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: Gỡ khó, vượt thách thức bằng cách nào? (Bài cuối)
Tin tức

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: Gỡ khó, vượt thách thức bằng cách nào? (Bài cuối)

Tin tức

Từ các tỉnh miền núi như Lai Châu, Phú Thọ, đến nơi đô thị lớn như TP.HCM, ghi nhận của PV cho thấy vẫn còn không ít khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai dịch vụ công. Tuy vậy, các cấp chính quyền nơi đây đang từng ngày nỗ lực tìm tòi giải pháp, khắc phục những khó khăn, thách thức ấy bằng mọi cách.

Bộ trưởng chiến tranh Mỹ đe dọa Nga
Điểm nóng

Bộ trưởng chiến tranh Mỹ đe dọa Nga

Điểm nóng

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ sẵn sàng thực hiện phần việc của mình và "áp đặt chi phí" cho Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Cặp vợ chồng giống nhau đến khó tin, dân mạng đùa: 'Thử ADN, biết đâu là anh em thất lạc'
Xã hội

Cặp vợ chồng giống nhau đến khó tin, dân mạng đùa: "Thử ADN, biết đâu là anh em thất lạc"

Xã hội

Một cặp đôi điều hành tiệm thuốc Đông y ở miền Nam Trung Quốc đã khiến cư dân mạng vừa thích thú vừa kinh ngạc khi những video lan truyền cho thấy họ có ngoại hình giống hệt nhau, đến mức nhiều người đồn đoán họ có thể là anh em sinh đôi thất lạc.

Tin sáng (16/10): Tỷ phú Erick Thohir “chi đậm”, HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Indonesia?
Thể thao

Tin sáng (16/10): Tỷ phú Erick Thohir “chi đậm”, HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Indonesia?

Thể thao

Tỷ phú Erick Thohir “chi đậm”, HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐT Indonesia?; M.U muốn chiêu mộ Mateo Retegui; PSG tìm cách giữ chân Bradley Barcola; Tottenham muốn tái hợp Harry Kane; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo đang mang bầu?

4 trường hợp đất giao sai thẩm quyền được xem xét cấp sổ đỏ: Cụ thể là trường hợp nào?
Bạn đọc

4 trường hợp đất giao sai thẩm quyền được xem xét cấp sổ đỏ: Cụ thể là trường hợp nào?

Bạn đọc

Hộ gia đình được cấp đất nhưng không phải do UBND cấp huyện (cũ) giao đất là trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Vậy trường hợp trên có được cấp sổ đỏ hay không? Luật Đất đai 2024 quy định rõ bốn trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền được xem xét cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Nhà tối giản hiện đại với thiết kế “riêng tư nhưng mở thoáng”
Nhà đất

Nhà tối giản hiện đại với thiết kế “riêng tư nhưng mở thoáng”

Nhà đất

Ngôi nhà 2 tầng là sự kết hợp tinh tế giữa riêng tư và mở thoáng, lấy triết lý “từ kín đáo đến mở rộng” làm định hướng. Kiến trúc tối giản, kết nối thiên nhiên, mang lại không gian sống cân bằng và hiện đại.

Nghệ sĩ Nhân dân từng nổi đình nổi đám với vai em bé, gây bất ngờ khi lần đầu tiên làm điều này ở tuổi U70
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân từng nổi đình nổi đám với vai em bé, gây bất ngờ khi lần đầu tiên làm điều này ở tuổi U70

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương nổi đình nổi đám với phim "Em bé Hà Nội" gây bất ngờ khi trở lại sau thời gian dài im ắng với vai trò tác giả kịch bản.

Những phát biểu ấn tượng của lãnh đạo TP.HCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Chuyển động Sài Gòn

Những phát biểu ấn tượng của lãnh đạo TP.HCM tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khép lại sau 3 ngày làm việc (13 - 15/10). Báo Dân Việt xin ghi lại một số ý kiến ấn tượng của một số lãnh đạo của TP.HCM. Tất cả chung một ý nguyện quyết tâm xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập...

Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án khu du lịch 'đắp chiếu' 18 năm
Nhà đất

Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án khu du lịch "đắp chiếu" 18 năm
6

Nhà đất

Đà Nẵng xác định lại giá đất dự án Khu du lịch nằm ở vị trí đắc địa "đắp chiếu" 18 năm nay, thông tin vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng cung cấp.

Tin đọc nhiều

1

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

2

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

3

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

4

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

5

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng