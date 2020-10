Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: 642 người đang nỗ lực tiếp cận hiện trường trong sáng nay

Báo cáo nhanh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 7 và mưa lũ ở miền Trung, Đại tá Nguyễn Xuân Dũng - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện nay, việc tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đất ở khu vực Trạm Kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đang vô cùng khó khăn do khối lượng đất đá bị sạt lở do tiếp cận khó.

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về tình hình cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 sáng 14/10.

Đại tá Nguyễn Xuân Dũng cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân vào lúc 12h ngày 12/10/2020 về sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, thuộc địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, đoàn gồm có 21 người.

Tối ngày 12/10/2020, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn đã tạm nghĩ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 24h00 ngày 12/10/2020 xảy ra sự cố sạt lở tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người hiện tại mất tích, chưa liên lạc được.

"Tuy nhiên, do quá trình đi do đường bị sạt lở quá nhiều nên đoàn xuống đi bộ, có 21 người đi tiếp, 5 người 5 lại. 21 người đi tiếp, dừng nghỉ ở nhà nghỉ của Trạm Kiểm lâm số 7. Đến 0 giờ thì toàn bộ quả núi sạt xuống, vùi lấp toàn bộ khu nhà nghỉ của trạm kiểm lâm, 8 người may mắn thoát ra, hiện còn 13 người mất tích" - Đại tá Nguyễn Xuân Dũng nói.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, ngay sau vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn đề nghị các lực lượng khẩn trương khắc phục, Bộ Quốc phòng cũng có công điện chỉ đạo các lực lượng ứng cứu.

Tại hiện trường đã thiết lập sở chỉ huy tiền phương tại xã Thanh Xuân (huyện Phong Điền) để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tại trạm kiểm lâm số 7 và thủy điện Rào Trăng 3.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, Thứ trướng Bộ Quốc phòng Trung tướng Nguyễn Tân Cương trực tiếp vào chỉ đạo.

"Tại hiện trường hiện có 642 người tham gia ứng cứu, 93 phương tiện, 43 ô tô, 2 công nông, 45 máy xúc, máy ủi, 2 máy bay trực thăng làm công tác cứu nạn. Đến 16.30 giờ ngày hôm qua đã san gạt đất chỉ còn cách khu vực sạt lở của trạm kiểm lâm số 7 khoảng 2km. Trong sáng nay, lực lượng sẽ tiếp cận được để cứu nạn ở khu vực trạm kiểm lâm số 7, sau đó, tiếp tục san gạt đất đá sạt lở để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3" - Đại tá Nguyễn Xuân Dũng cho biết.

Về 13 người mất tích, theo Đại tá Nguyễn Xuân Dũng có 11 người là bộ đội, 2 người địa phương là 1 chủ tịch UBND huyện Phong Điền và 1 phóng viên.



Các lực lượng tham gia cứu nạn tại sự cố sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trần Hòe.

Trong khi đó, theo thông cáo báo chí của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát đi sáng nay, 14/10, sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đã làm 17 công nhân mất tích.

Nhằm triển khai công tác cứu hộ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thành lập Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại khu vực các nhà máy thủy điện trên sông Rào Trăng và đường 71 tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng ban và đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm Phó Trưởng ban để chỉ đạo công tác triển khai tìm kiếm cứu nạn, đồng thời thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại trụ sở UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Hiện đã huy động mọi lực lượng, phương tiện xe cơ giới, xuồng máy, lực lượng y tế,... với mục tiêu nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn của Đoàn công tác và tiếp cận nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 để sớm cứu người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng ngày 13/10/2020, hướng tổ trinh sát của công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã sử dụng xuồng cao tốc di chuyển trên lòng hồ Thủy điện Hương Điền và đã tiếp cận được với Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4, đã tiếp ứng lương thực thực phẩm và đưa 5 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Hướng thứ 2 đã sử dụng các phương tiện cơ giới khẩn trương mở đường từ xã Phong Xuân theo đường 71 đến khu vực bị nạn, tuy nhiên do mưa lớn, tuyến đường này có nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng cần giải phóng tuyến nên chưa thể tiếp cận được vị trí gặp nạn. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục triển khai các phương án để nhanh chóng tiếp cận khu vực bị nạn và ứng cứu trong thời gian sớm nhất.