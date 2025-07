Sau sáp nhập các đơn vị hành chính, có một nghề bỗng trở nên hot ở Hải Phòng và nhiều nơi, đơn hàng tới tấp làm không xuể

Thời cơ vàng cho ngành quảng cáo, in ấn sau sáp nhập

Tìm hiểu một số tuyến phố ở phường Lê Thanh Nghị, Thành Đông (TP Hải Phòng) sau sáp nhập, không khó bắt gặp hình ảnh những biển hiệu được thay thế, chỉnh sửa. Từ trụ sở các cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế đến các cửa hàng kinh doanh, nhiều biển bảng được làm lại theo tên gọi, đơn vị hành chính mới. Thời điểm này đang là thời cơ vàng của nhiều công ty quảng cáo, in ấn.

Anh Trần Xuân Thành, Giám đốc Công ty TNHH Đăng Long HD cho biết, trong 1 tuần đầu sau sáp nhập, lượng đơn hàng của công ty đã tăng 20%. Trước đây trung bình mỗi ngày công ty nhận 20 – 30 đơn hàng. Các đơn đặt hàng chủ yếu là làm lại biểu hiệu, pano cho các cửa hàng. Có những ngày nhân viên phải tăng ca đến 22 giờ để kịp đơn hàng cho khách.

Các doanh nghiệp, cửa hàng cần đổi thông tin hành chính mới trên giấy phép kinh doanh, bảng hiệu, tem nhãn sản phẩm. Việc này kéo theo nhu cầu lớn về in ấn tài liệu, danh thiếp, giấy tiêu đề, hóa đơn… Đại diện Công ty TNHH Thiết kế và In Phương An 368 cho biết đơn vị đã nhận nhiều đơn hàng in card visit, hóa đơn bán hàng…

Nhu cầu tăng cao cũng khiến doanh nghiệp phải đẩy mạnh chuyển đổi số để đáp ứng đơn hàng nhanh, chất lượng tốt. Thay vì chỉ nhận đơn hàng trực tiếp như trước, hiện nay nhiều đơn vị đã xây dựng website, fanpage chuyên nghiệp để tiếp cận khách hàng. Khách hàng đặt hàng online, gửi mẫu, duyệt thiết kế và nhận sản phẩm.

Công ty TNHH Đăng Long HD đã đầu tư máy in decal 1,8 m, máy in bạt khổ lớn 3,2 m, máy cắt CNC, phần mềm thiết kế hiện đại… để tăng năng suất và tính sáng tạo cho sản phẩm. Xác định việc sáp nhập đơn vị hành chính mở ra nhiều cơ hội tiềm năng cho ngành quảng cáo, in ấn, công ty của anh Thành đã chuẩn bị về nhân sự, mặt bằng và nguồn vật tư để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Giá các sản phẩm in ấn quảng cáo dao động từ 250.000 đồng đến 2 triệu đồng/m2 tùy vào chất liệu và yêu cầu từ khách hàng. Một số đơn vị còn cung cấp trọn gói dịch vụ từ tư vấn thiết kế, in ấn đến lắp đặt tại chỗ, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí phát sinh.

Luôn đổi mới, nâng cao cạnh tranh

Hiện nay, Công ty TNHH Đăng Long HD có 4 nhân viên về truyền thông marketing tập trung vận hành các website, các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo để tiếp cận khách hàng, 5 nhân viên thiết kế đồ họa. Công ty liên kết, cộng tác với một số nhân viên thiết kế, làm việc online. Đồng thời chuẩn bị mặt bằng 150 m2 đáp ứng nhu cầu về lắp đặt tại xưởng và thi công lắp đặt các sản phẩm biển bảng… Các vật tư như mực in, bạt khổ lớn, decal, giấy, keo… đơn vị cũng liên hệ với các nhà phân phối để chủ động nguồn nguyên liệu.

“Thời điểm sau bão Yagi, công ty cũng nhận lượng đơn hàng tăng gấp nhiều lần, đồng thời áp lực về thời gian hoàn thành. Đợt này lượng đơn hàng tăng nhưng không quá cấp bách vì biển bảng cũ vẫn có thể sử dụng”, anh Thành cho biết.

Thị trường tăng trưởng đột biến nhưng cạnh tranh vẫn khốc liệt giữa các cơ sở, doanh nghiệp làm biển quảng cáo. Các đơn vị đều chú trọng đến các tiêu chí như thẩm mỹ, độ bền, chất liệu, tạo dấu ấn. Không chỉ số lượng, chất lượng cũng phải tăng theo. Các thương hiệu sau sáp nhập thường mong muốn làm mới toàn diện hình ảnh, yêu cầu biển quảng cáo phải thể hiện được bản sắc mới từ màu sắc, phông chữ, đến chất liệu.

Thời điểm này, Công ty TNHH quảng cáo HD ở xã Trường Tân (TP Hải Phòng) cũng tất bật với khối lượng công việc lớn. Anh Hồ Đình Tài, Giám đốc công ty cho biết hiện nay, 6 công nhân của công ty thường xuyên phải tăng ca đến đêm để bảo đảm tiến độ công việc. Có thời điểm, công ty phải từ chối đơn hàng vì còn liên quan đến tiến độ, chất lượng.

“Cơn sóng” đơn hàng sau sáp nhập đơn vị hành chính là cơ hội của ngành quảng cáo. Tuy nhiên, để không chỉ "nở rộ theo mùa" mà phát triển bền vững, các doanh nghiệp quảng cáo, in ấn cần có chiến lược lâu dài về quản trị, công nghệ và nguồn nhân lực. Cạnh tranh trong ngành đang ngày càng khốc liệt, đặc biệt là ở về giá cả và tốc độ đáp ứng đơn hàng. Do đó, chỉ những đơn vị có năng lực thực sự, vận hành chuyên nghiệp, chủ động thị trường và nhạy bén với xu hướng số hóa mới có thể trụ vững và phát triển.

