Sở GDĐT Hà Nội chính thức thông tin kết quả xử lý vi phạm tại Trường Khương Hạ

Kỷ luật lãnh đạo và một số cán bộ

Sau loạt phản ánh của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt về tình trạng thu chi sai quy định và việc giáo viên bị khấu trừ lương để “gánh” sai phạm tài chính tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Khương Hạ, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn gửi Báo Nông thôn ngày nay, thông tin kết quả giải quyết vụ việc.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ. Ảnh: Sỹ Công

Theo đó, ngày 3/9/2025, Sở đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với lãnh đạo, cán bộ nhà trường: Hiệu trưởng Nguyễn Phương Liên bị cách chức; Phó Hiệu trưởng Đỗ Hoài Phương bị cảnh cáo; Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoa Chi bị khiển trách; kế toán Bùi Thị Nguyên bị cảnh cáo.

Các cá nhân vi phạm phải khắc phục hậu quả, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở GDĐT cũng yêu cầu Trường Khương Hạ rà soát, đảm bảo việc chi trả lương, thưởng và chế độ khác cho giáo viên, nhân viên đúng quy định; đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của giáo viên, đặc biệt sau vụ việc một giáo viên bị đối tượng xăm trổ đeo bám.

Hiện, công tác cán bộ tại Trường Khương Hạ đang tiếp tục được triển khai theo quy định.

Giáo viên nhận đủ lương

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Sở GDĐT Hà Nội đã chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác quản lý nhân sự, quản lý học sinh và đặc biệt là công tác quản lý tài chính, tài sản... tại Trường Khương Hạ. Vào tháng 7/2025, nhà trường đã tự ý khấu trừ lương giáo viên để “truy thu” các khoản sai phạm, bất chấp ý kiến phản đối.



Đến tháng 9, sau khi hiệu trưởng bị cách chức, giáo viên đã được trả đủ lương. Một giáo viên trong trường xác nhận đã nhận lại đủ lương tháng với nội dung chuyển khoản rõ ràng từ Trường Khương Hạ.

“Chúng tôi vui khi được trả đúng quyền lợi, mong sự việc sớm khép lại để tập trung giảng dạy” – cô giáo chia sẻ.

