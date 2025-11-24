Sợ Ukraine thiệt thòi, châu Âu tung kế hoạch hòa bình mới có lợi hơn cho Kiev

Các nhà lãnh đạo của các đồng minh chủ chốt của Ukraine tập trung tại hội nghị thượng đỉnh “Bảo vệ Tương lai của Chúng ta” ở London vào ngày 2 tháng 3 năm 2025, thể hiện sự đoàn kết tiếp tục ủng hộ chủ quyền của Ukraine. Ảnh: Christophe Licoppe /Liên minh Châu Âu.

Hãng tin Reuters đã công bố toàn văn các đề xuất của châu Âu để chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Kế hoạch bao gồm các điểm sau:

1. Tái khẳng định chủ quyền của Ukraine.

2. Ukraine, Nga và NATO sẽ đạt được một thỏa thuận không xâm lược toàn diện và tuyệt đối. Tất cả những điểm mơ hồ trong 30 năm qua sẽ được giải quyết.

(Điểm 3 trong kế hoạch hòa bình của Mỹ bị xóa. Điểm 3 trong Dự thảo của Mỹ mà Reuters tiếp cận viết: “Nga sẽ không xâm lược các nước láng giềng và NATO sẽ không mở rộng thêm).

4. Sau khi ký thỏa thuận hòa bình, Nga và NATO sẽ mở đối thoại nhằm giải quyết mọi quan ngại an ninh, tạo môi trường giảm leo thang để bảo đảm an ninh toàn cầu và thúc đẩy cơ hội kết nối, phát triển kinh tế.

5. Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh mạnh mẽ.

6. Quân đội Ukraine sẽ bị giới hạn ở mức 800.000 quân trong thời bình.

7. Việc Ukraine gia nhập NATO phụ thuộc vào đồng thuận của toàn bộ thành viên NATO, điều hiện không tồn tại.

8. NATO đồng ý không triển khai thường trực lực lượng dưới quyền chỉ huy của NATO tại Ukraine trong thời bình.

9. Máy bay chiến đấu NATO sẽ được triển khai tại Ba Lan.

10. Bảo đảm an ninh của Mỹ tương tự Điều 5 của NATO:

a. Mỹ sẽ nhận bồi hoàn cho cam kết bảo đảm này.

b. Nếu Ukraine tấn công Nga, cam kết sẽ bị hủy bỏ.

c. Nếu Nga tấn công Ukraine, ngoài phản ứng quân sự phối hợp mạnh mẽ, mọi lệnh trừng phạt toàn cầu sẽ được khôi phục và mọi hình thức công nhận các lãnh thổ mới hay lợi ích từ thỏa thuận sẽ bị thu hồi.

11. Ukraine có thể gia nhập EU và sẽ được tiếp cận thị trường châu Âu với điều kiện ưu tiên trong thời gian đánh giá.

12. Gói tái thiết toàn cầu lớn cho Ukraine:

a. Thành lập Quỹ Phát triển Ukraine để đầu tư vào các ngành tăng trưởng cao như công nghệ, trung tâm dữ liệu và AI.

b. Mỹ sẽ hợp tác với Ukraine khôi phục, vận hành và hiện đại hóa hệ thống khí đốt, gồm đường ống và kho dự trữ.

c. Nỗ lực chung tái thiết các khu vực bị chiến tranh tàn phá, bao gồm thành phố và khu dân cư.

d. Phát triển hạ tầng.

e. Khai thác tài nguyên khoáng sản và thiên nhiên.

f. Gói tài chính đặc biệt của Ngân hàng Thế giới để đẩy nhanh quá trình này.

13. Nga sẽ được tái hội nhập dần vào nền kinh tế toàn cầu:

a. Giảm trừng phạt theo từng giai đoạn và trên cơ sở riêng biệt.

b. Mỹ sẽ ký Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế dài hạn với Nga về năng lượng, tài nguyên, hạ tầng, AI, trung tâm dữ liệu, đất hiếm, các dự án chung ở Bắc Cực và các cơ hội thương mại khác.

c. Nga được mời quay lại G8.

14. Ukraine sẽ được tái thiết hoàn toàn và nhận bồi thường tài chính, bao gồm việc sử dụng tài sản quốc gia Nga bị đóng băng cho đến khi Nga bồi thường thiệt hại.

15. Thành lập lực lượng an ninh chung gồm Mỹ, Ukraine, Nga và châu Âu để giám sát và thực thi các điều khoản của thỏa thuận.

16. Nga sẽ ban hành luật về chính sách không xâm lược đối với châu Âu và Ukraine.

17. Mỹ và Nga sẽ gia hạn các hiệp ước không phổ biến và kiểm soát vũ khí hạt nhân.

18. Ukraine cam kết duy trì quy chế phi hạt nhân theo NPT.

19. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ được khởi động lại dưới sự giám sát của IAEA, và sản lượng điện chia đều 50-50 cho Nga và Ukraine.

20. Ukraine sẽ áp dụng các quy định của EU về khoan dung tôn giáo và bảo vệ quyền của các nhóm ngôn ngữ thiểu số.

21. Lãnh thổ:

Ukraine cam kết không giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm bằng biện pháp quân sự. Đàm phán về hoán đổi lãnh thổ sẽ bắt đầu từ đường tiếp xúc hiện tại.

22. Khi các thỏa thuận lãnh thổ trong tương lai được chốt lại, Nga và Ukraine cam kết không thay đổi bằng vũ lực. Mọi bảo đảm an ninh sẽ không áp dụng nếu vi phạm điều này.

23. Nga không được cản trở việc Ukraine sử dụng sông Dnipro cho hoạt động thương mại; các thỏa thuận sẽ bảo đảm xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen diễn ra thông suốt.

24. Thành lập ủy ban nhân đạo giải quyết các vấn đề còn tồn đọng:

a. Trao đổi toàn bộ tù binh và thi thể theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả”.

b. Trả tự do toàn bộ dân thường bị giam giữ, bao gồm trẻ em.

c. Chương trình đoàn tụ gia đình.

d. Giải quyết tổn thất của các nạn nhân chiến tranh.

25. Ukraine sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể sau khi ký thỏa thuận hòa bình.

26. Các biện pháp hỗ trợ nạn nhân chiến tranh sẽ được triển khai.

27. Thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý. Việc thực thi sẽ được giám sát bởi một Hội đồng Hòa bình, do Tổng thống Donald J. Trump làm chủ tịch. Thỏa thuận sẽ có cơ chế xử phạt nếu vi phạm.

28. Khi tất cả các bên đồng ý bản ghi nhớ, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, hai bên rút về các điểm đã thống nhất. Cơ chế ngừng bắn, bao gồm giám sát, sẽ được thống nhất dưới sự giám sát của Mỹ.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Trump xây dựng một kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Axios đưa tin kế hoạch này bao gồm 28 điểm và được chia thành bốn nhóm chính: hòa bình ở Ukraine, đảm bảo an ninh, an ninh ở châu Âu và mối quan hệ tương lai của Mỹ với Nga và Ukraine.

Theo các nguồn tin truyền thông, Kiev dự kiến ​​sẽ từ bỏ các khu vực Donbass hiện đang do Ukraine kiểm soát, giảm quân đội và từ bỏ một phần đáng kể vũ khí. Kế hoạch này dự kiến ​​việc chuyển giao các vùng lãnh thổ còn lại của Donbass sẽ diễn ra để đổi lấy các đảm bảo an ninh cho Kiev và châu Âu từ Mỹ, mặc dù cơ chế cho những đảm bảo này chưa được xác định rõ ràng.

Nga chưa đưa ra bình luận về kế hoạch này.