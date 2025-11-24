Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Thế giới
Thứ hai, ngày 24/11/2025 18:14 GMT+7

Sợ Ukraine thiệt thòi, châu Âu tung kế hoạch hòa bình mới có lợi hơn cho Kiev

+ aA -
Phương Đăng (theo Ukrinform/Reuters) Thứ hai, ngày 24/11/2025 18:14 GMT+7
Vương quốc Anh, Đức và Pháp đã soạn thảo các đề xuất phản hồi đối với dự thảo kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đưa ra, nhằm điều chỉnh văn bản theo hướng có lợi hơn cho Ukraine.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Các nhà lãnh đạo của các đồng minh chủ chốt của Ukraine tập trung tại hội nghị thượng đỉnh “Bảo vệ Tương lai của Chúng ta” ở London vào ngày 2 tháng 3 năm 2025, thể hiện sự đoàn kết tiếp tục ủng hộ chủ quyền của Ukraine. Ảnh: Christophe Licoppe /Liên minh Châu Âu.

Hãng tin Reuters đã công bố toàn văn các đề xuất của châu Âu để chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Kế hoạch bao gồm các điểm sau:

1. Tái khẳng định chủ quyền của Ukraine.

2. Ukraine, Nga và NATO sẽ đạt được một thỏa thuận không xâm lược toàn diện và tuyệt đối. Tất cả những điểm mơ hồ trong 30 năm qua sẽ được giải quyết.

(Điểm 3 trong kế hoạch hòa bình của Mỹ bị xóa. Điểm 3 trong Dự thảo của Mỹ mà Reuters tiếp cận viết: “Nga sẽ không xâm lược các nước láng giềng và NATO sẽ không mở rộng thêm).

4. Sau khi ký thỏa thuận hòa bình, Nga và NATO sẽ mở đối thoại nhằm giải quyết mọi quan ngại an ninh, tạo môi trường giảm leo thang để bảo đảm an ninh toàn cầu và thúc đẩy cơ hội kết nối, phát triển kinh tế.

5. Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh mạnh mẽ.

6. Quân đội Ukraine sẽ bị giới hạn ở mức 800.000 quân trong thời bình.

7. Việc Ukraine gia nhập NATO phụ thuộc vào đồng thuận của toàn bộ thành viên NATO, điều hiện không tồn tại.

8. NATO đồng ý không triển khai thường trực lực lượng dưới quyền chỉ huy của NATO tại Ukraine trong thời bình.

9. Máy bay chiến đấu NATO sẽ được triển khai tại Ba Lan.

10. Bảo đảm an ninh của Mỹ tương tự Điều 5 của NATO:

a. Mỹ sẽ nhận bồi hoàn cho cam kết bảo đảm này.

b. Nếu Ukraine tấn công Nga, cam kết sẽ bị hủy bỏ.

c. Nếu Nga tấn công Ukraine, ngoài phản ứng quân sự phối hợp mạnh mẽ, mọi lệnh trừng phạt toàn cầu sẽ được khôi phục và mọi hình thức công nhận các lãnh thổ mới hay lợi ích từ thỏa thuận sẽ bị thu hồi.

11. Ukraine có thể gia nhập EU và sẽ được tiếp cận thị trường châu Âu với điều kiện ưu tiên trong thời gian đánh giá.

12. Gói tái thiết toàn cầu lớn cho Ukraine:

a. Thành lập Quỹ Phát triển Ukraine để đầu tư vào các ngành tăng trưởng cao như công nghệ, trung tâm dữ liệu và AI.

b. Mỹ sẽ hợp tác với Ukraine khôi phục, vận hành và hiện đại hóa hệ thống khí đốt, gồm đường ống và kho dự trữ.

c. Nỗ lực chung tái thiết các khu vực bị chiến tranh tàn phá, bao gồm thành phố và khu dân cư.

d. Phát triển hạ tầng.

e. Khai thác tài nguyên khoáng sản và thiên nhiên.

f. Gói tài chính đặc biệt của Ngân hàng Thế giới để đẩy nhanh quá trình này.

13. Nga sẽ được tái hội nhập dần vào nền kinh tế toàn cầu:

a. Giảm trừng phạt theo từng giai đoạn và trên cơ sở riêng biệt.

b. Mỹ sẽ ký Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế dài hạn với Nga về năng lượng, tài nguyên, hạ tầng, AI, trung tâm dữ liệu, đất hiếm, các dự án chung ở Bắc Cực và các cơ hội thương mại khác.

c. Nga được mời quay lại G8.

14. Ukraine sẽ được tái thiết hoàn toàn và nhận bồi thường tài chính, bao gồm việc sử dụng tài sản quốc gia Nga bị đóng băng cho đến khi Nga bồi thường thiệt hại.

15. Thành lập lực lượng an ninh chung gồm Mỹ, Ukraine, Nga và châu Âu để giám sát và thực thi các điều khoản của thỏa thuận.

16. Nga sẽ ban hành luật về chính sách không xâm lược đối với châu Âu và Ukraine.

17. Mỹ và Nga sẽ gia hạn các hiệp ước không phổ biến và kiểm soát vũ khí hạt nhân.

18. Ukraine cam kết duy trì quy chế phi hạt nhân theo NPT.

19. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sẽ được khởi động lại dưới sự giám sát của IAEA, và sản lượng điện chia đều 50-50 cho Nga và Ukraine.

20. Ukraine sẽ áp dụng các quy định của EU về khoan dung tôn giáo và bảo vệ quyền của các nhóm ngôn ngữ thiểu số.

21. Lãnh thổ:

Ukraine cam kết không giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm bằng biện pháp quân sự. Đàm phán về hoán đổi lãnh thổ sẽ bắt đầu từ đường tiếp xúc hiện tại.

22. Khi các thỏa thuận lãnh thổ trong tương lai được chốt lại, Nga và Ukraine cam kết không thay đổi bằng vũ lực. Mọi bảo đảm an ninh sẽ không áp dụng nếu vi phạm điều này.

23. Nga không được cản trở việc Ukraine sử dụng sông Dnipro cho hoạt động thương mại; các thỏa thuận sẽ bảo đảm xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen diễn ra thông suốt.

24. Thành lập ủy ban nhân đạo giải quyết các vấn đề còn tồn đọng:

a. Trao đổi toàn bộ tù binh và thi thể theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả”.

b. Trả tự do toàn bộ dân thường bị giam giữ, bao gồm trẻ em.

c. Chương trình đoàn tụ gia đình.

d. Giải quyết tổn thất của các nạn nhân chiến tranh.

25. Ukraine sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể sau khi ký thỏa thuận hòa bình.

26. Các biện pháp hỗ trợ nạn nhân chiến tranh sẽ được triển khai.

27. Thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý. Việc thực thi sẽ được giám sát bởi một Hội đồng Hòa bình, do Tổng thống Donald J. Trump làm chủ tịch. Thỏa thuận sẽ có cơ chế xử phạt nếu vi phạm.

28. Khi tất cả các bên đồng ý bản ghi nhớ, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, hai bên rút về các điểm đã thống nhất. Cơ chế ngừng bắn, bao gồm giám sát, sẽ được thống nhất dưới sự giám sát của Mỹ.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Trump xây dựng một kế hoạch mới nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Axios đưa tin kế hoạch này bao gồm 28 điểm và được chia thành bốn nhóm chính: hòa bình ở Ukraine, đảm bảo an ninh, an ninh ở châu Âu và mối quan hệ tương lai của Mỹ với Nga và Ukraine.

Theo các nguồn tin truyền thông, Kiev dự kiến ​​sẽ từ bỏ các khu vực Donbass hiện đang do Ukraine kiểm soát, giảm quân đội và từ bỏ một phần đáng kể vũ khí. Kế hoạch này dự kiến ​​việc chuyển giao các vùng lãnh thổ còn lại của Donbass sẽ diễn ra để đổi lấy các đảm bảo an ninh cho Kiev và châu Âu từ Mỹ, mặc dù cơ chế cho những đảm bảo này chưa được xác định rõ ràng.

Nga chưa đưa ra bình luận về kế hoạch này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Tờ báo Đức Handelsblatt đưa tin kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Mỹ soạn thảo có khả năng "phá hoại" nỗ lực của EU nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Kiev.

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Thế giới
Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới
Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Tình hình của ông Zelensky đã gây ra lo ngại ở Mỹ

Thế giới
Tình hình của ông Zelensky đã gây ra lo ngại ở Mỹ

Phương Tây tuyên bố đáng báo động về tương lai gần của Ukraine

Thế giới
Phương Tây tuyên bố đáng báo động về tương lai gần của Ukraine

Đọc thêm

Tiền vệ Ninh Bình FC: Ghi 1 bàn sau 12 trận, từng khoác áo HAGL
Thể thao

Tiền vệ Ninh Bình FC: Ghi 1 bàn sau 12 trận, từng khoác áo HAGL

Thể thao

Trần Bảo Toàn là tiền vệ cánh thuộc biên chế Ninh Bình FC nhưng từng có thời gian khoác áo HAGL. Từ đầu mùa, anh mới có được 1 bàn thắng cho đội chủ sân Ninh Bình Arena.

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo trở thành bão số 15 sẽ tăng cấp khi đổ bộ biển Đông, miền Trung dự báo mưa đến khi nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp dự báo trở thành bão số 15 sẽ tăng cấp khi đổ bộ biển Đông, miền Trung dự báo mưa đến khi nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15. Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, miền Trung sẽ có mưa lớn diện rộng từ ngày 29/11 đến ngày 1/12.

Sông Bạch Đằng gắn liền với 3 trận chiến lịch sử bắt nguồn từ 2 con sông nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Sông Bạch Đằng gắn liền với 3 trận chiến lịch sử bắt nguồn từ 2 con sông nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Nước ta có hàng trăm sông, ngòi, nhưng hiếm có sông nào ghi đậm những dấu ấn lịch sử như sông Bạch Đằng. Nhưng bạn có biết, sông Bạch Đằng bắt nguồn từ những con sông nào?

Châu Âu sẽ mạnh tay vì Trung Quốc
Điểm nóng

Châu Âu sẽ mạnh tay vì Trung Quốc

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu có kế hoạch thắt chặt các quy định về đầu tư nước ngoài để đảm bảo các công ty Trung Quốc không được hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường chung EU nếu không tạo việc làm cho người lao động địa phương và chuyển giao công nghệ, tờ Financial Times đưa tin.

Tin chiều 24/11: HLV Tây Ban Nha hết lời khen ngợi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung
Thể thao

Tin chiều 24/11: HLV Tây Ban Nha hết lời khen ngợi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung

Thể thao

HLV Tây Ban Nha hết lời khen ngợi cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung; Liverpool nhận tin vui trong vụ Marc Guehi; HLV Mauro Jeronimo tiết lộ lý do để Nguyễn Xuân Son đá trọn vẹn 90 phút; Real Madrid xin lỗi vì sai lầm liên quan đến Jota; Bác sĩ thẩm mỹ hé lộ bí mật của Ronaldo, "dao kéo" gần hết khuôn mặt.

Gen Z chọn năng lượng sạch: Vì đam mê, tỉnh táo phải đi cùng sức khỏe và bền vững
Nhịp sống trẻ

Gen Z chọn năng lượng sạch: Vì đam mê, tỉnh táo phải đi cùng sức khỏe và bền vững

Nhịp sống trẻ

Gen Z ngày nay muốn tỉnh táo, tràn năng lượng, nhưng không muốn đánh đổi sự cân bằng mà họ đang theo đuổi. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đó chính là tinh thần của thế hệ trẻ: bứt phá hết mình, sống lành mạnh, sống có ý thức.

Đại biểu Quốc hội: Các 'ông lớn' công nghệ phải trả tiền khi sử dụng thông tin báo chí
Tin tức

Đại biểu Quốc hội: Các "ông lớn" công nghệ phải trả tiền khi sử dụng thông tin báo chí

Tin tức

Chiều 24/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu quan tâm đến quy định về nguồn thu của cơ quan báo chí và tình trạng các trang mạng xã hội sử dụng thông tin báo chí để thu lợi.

Tập đoàn TH ra mắt bộ đôi thức uống sữa trái cây MISTORI mới 
Xã hội

Tập đoàn TH ra mắt bộ đôi thức uống sữa trái cây MISTORI mới 

Xã hội

Trong nhịp sống hiện đại, các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng tìm kiếm những sản phẩm đồ uống vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, vừa mang lại trải nghiệm thưởng thức vui cho con.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 'lập kỷ lục' vượt mốc 800 tỷ USD, cao hơn tổng cả năm 2024
Thị trường

Kim ngạch xuất nhập khẩu "lập kỷ lục" vượt mốc 800 tỷ USD, cao hơn tổng cả năm 2024

Thị trường

Theo Cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/11/2025 đạt 801,02 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Đây là mức cao hơn kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm 2024.

Dòng chảy của tiền hôm nay (24/11): Bùng nổ ở nhóm VN30, VN-Index tăng gần 14 điểm bất chấp khối ngoại bán ròng
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (24/11): Bùng nổ ở nhóm VN30, VN-Index tăng gần 14 điểm bất chấp khối ngoại bán ròng

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì nhịp hồi phục trong bối cảnh lực cầu nội gia tăng mạnh ở nhóm vốn hóa lớn.

Nam thanh niên cầm dao tự đâm vào bụng, nhảy cầu Thủ Thiêm 1
Chuyển động Sài Gòn

Nam thanh niên cầm dao tự đâm vào bụng, nhảy cầu Thủ Thiêm 1

Chuyển động Sài Gòn

Một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đứng trên thành cầu Thủ Thiêm 1, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, người này cầm dao ngắn tự đâm vào bụng, sau đó nhảy xuống sông, chiều 24/11.

Vùng rốn lũ Diên Điền (Khánh Hòa): Ám ảnh chiếc võng người ra đi và nước mắt người ở lại
Tin tức

Vùng rốn lũ Diên Điền (Khánh Hòa): Ám ảnh chiếc võng người ra đi và nước mắt người ở lại

Tin tức

PV Dân Việt trở lại vùng rốn lũ xã Diên Diền (Khánh Hòa) khi con nước đã dần rút dần, chứng kiến giọt nước mắt của những người ở lại. "Lúc ông còn sống bố có tính nghệ sĩ lắm, thích làm thơ để gửi cho các báo từ trung ương đến địa phương đăng, giờ ra đi rồi không còn thấy những dòng thơ do ông sáng tác nữa" - Chị Trần Thị Thu Vân, có bố mất trong lũ, nghẹn ngào.

Mỹ trao cho Ukraine món hời lớn, gài điều khoản 'khó nuốt' cho Nga trong bản kế hoạch hòa bình?
Thế giới

Mỹ trao cho Ukraine món hời lớn, gài điều khoản "khó nuốt" cho Nga trong bản kế hoạch hòa bình?

Thế giới

Những tiếng nói phản đối, chỉ trích bản đề xuất hòa bình 28 điểm của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine phản ánh nhiều điều về việc Kiev và các đồng minh châu Âu đang tách xa thực tế, sống trong ảo tưởng, theo Brussels Signal.

Lao động Thủ đô được mua hàng giảm giá vì lý do này
Xã hội

Lao động Thủ đô được mua hàng giảm giá vì lý do này

Xã hội

Trong khi tiền lương không tăng, giá cả mặt hàng đắt đỏ thì việc được mua hàng trợ giá trở thành tin tức được nhiều công nhân, lao động săn đón. Hàng trăm nghìn lao động Thủ đô vừa tham gia Hội chợ hàng Việt phục vụ đoàn viên công nhân.

Bắt 1 nghi phạm liên quan vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông
Pháp luật

Bắt 1 nghi phạm liên quan vụ thi thể nữ bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Pháp luật

Sau hơn 2 tuần mất tích, nữ sinh N.T.Y.N. (19 tuổi, Nghệ An) nghi là đã tử vong trôi trên sông ở Hưng Yên, Cơ quan công an đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ việc.

Chuyển đổi số ở xã Chuyên Mỹ (Hà Nội): Đưa sản phẩm làng nghề 'từ lũy tre làng' vươn tầm quốc tế
Nhà nông

Chuyển đổi số ở xã Chuyên Mỹ (Hà Nội): Đưa sản phẩm làng nghề "từ lũy tre làng" vươn tầm quốc tế

Nhà nông

Từ các lớp tập huấn bán hàng online, livestream, người dân ở các làng nghề xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) đã đưa sản phẩm tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số một cách hiệu quả, linh hoạt và hiện đại. Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, các sản phẩm làng nghề xã Chuyên Mỹ đang hướng tới vươn ra thị trường quốc tế.

Hoàng Vân (Bắc Ninh): Phát hiện cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư
Bạn đọc

Hoàng Vân (Bắc Ninh): Phát hiện cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư

Bạn đọc

Một cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi hôi, thối có dấu hiệu ô nhiễm môi trường tại thôn Thanh Lâm (xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh đã bị người dân phát hiện, báo cáo chính quyền địa phương vào cuộc xử lý.

HĐND Hà Nội nói gì về bảo tồn làng nghề sau loạt bài 'Trăn trở trong lòng làng cổ trăm tuổi' của Báo Dân Việt?
Tin tức

HĐND Hà Nội nói gì về bảo tồn làng nghề sau loạt bài "Trăn trở trong lòng làng cổ trăm tuổi" của Báo Dân Việt?

Tin tức

Liên quan đến loạt bài “Trăn trở trong lòng làng cổ trăm tuổi ở Hà Nội” của Báo Dân Việt, sáng 24/11, tại Hội nghị thông tin về Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, Thường trực HĐND TP Hà Nội đã chính thức nêu quan điểm về việc bảo tồn văn hóa, lịch sử làng nghề, làng cổ trong bối cảnh Trung ương và thành phố triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

ACB Cần Thơ bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện cho vay vượt nhu cầu vốn và thời hạn của khách hàng
Bạn đọc

ACB Cần Thơ bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện cho vay vượt nhu cầu vốn và thời hạn của khách hàng

Bạn đọc

ACB Cần Thơ cho vay vượt nhu cầu vốn, thời hạn vay không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thẩm định hạn mức cho vay và bảo lãnh còn nhiều sơ hở… Đây chỉ là một trong hàng loạt vi phạm tại chi nhánh này được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 14 phát hiện.

Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo để đồng hành cùng chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số
Chuyển động Sài Gòn

Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo để đồng hành cùng chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số
4

Chuyển động Sài Gòn

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn sôi động nhất hiện nay với sự kiện Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM 2025 (WISE HCMC+ 2025).

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp
Thế giới

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Thế giới

Trong khi châu Âu và Mỹ đang loay hoay tìm cách xử lý nợ nần, Nga đã tận dụng sức ép của phương Tây và tìm ra một giải pháp tinh tế cho cuộc khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, giải pháp này không phù hợp với tất cả mọi người.

MC Ngọc Huy “Đường lên đỉnh Olympia” đảm nhận nhiệm vụ mới
Văn hóa - Giải trí

MC Ngọc Huy “Đường lên đỉnh Olympia” đảm nhận nhiệm vụ mới

Văn hóa - Giải trí

MC Ngọc Huy – gương mặt dẫn quen thuộc của “Đường lên đỉnh Olympia” sẽ “cầm trịch” chương trình mới toanh trên VTV3 bắt đầu từ 24/11.

TP.HCM thúc tiến độ giải ngân đầu tư công: “Nút mở” cho các dự án vành đai, cao tốc
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thúc tiến độ giải ngân đầu tư công: “Nút mở” cho các dự án vành đai, cao tốc

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn bồi thường, nhất là tại các dự án vành đai và cao tốc đi qua khu vực Bình Dương (cũ), nhằm giữ nhịp tiến độ hạ tầng trọng điểm trong năm 2025.

Đưa Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận Di sản Thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Đưa Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận Di sản Thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Theo ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thành phố tập trung là xây dựng hồ sơ để Địa đạo Củ Chi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

'Họ' Vingroup kéo sóng, cổ phiếu bất động sản 'xanh vỏ, đỏ lòng'
Nhà đất

"Họ" Vingroup kéo sóng, cổ phiếu bất động sản "xanh vỏ, đỏ lòng"

Nhà đất

Nhà Vingroup trở thành trụ đỡ quan trọng của thị trường khi bốn mã VIC, VHM, VRE và VPL cùng bứt phá, góp hơn 14,7 điểm cho VN-Index trong phiên 24/11, dù phần lớn cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ.

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị bão lũ
Tin tức

Công an TP Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị bão lũ

Tin tức

Công an TP Hà Nội phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên chịu thiệt hại do bão lũ, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của lực lượng công an Thủ đô.

Cần gấp gần 100 tỷ để tu sửa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt ở tỉnh Lâm Đồng mới (gồm cả Bình Thuận trước đây)
Nhà nông

Cần gấp gần 100 tỷ để tu sửa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt ở tỉnh Lâm Đồng mới (gồm cả Bình Thuận trước đây)

Nhà nông

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) vừa có tờ trình đến UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan, đề nghị bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp 7 hồ chứa nước ngọt trên địa bàn với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm
Doanh nghiệp

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm

Doanh nghiệp

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối TP.HCM với thủ đô Manila (Philippines), mang đến cho hành khách thêm lựa chọn linh hoạt để thỏa sức khám phá điểm đến mới hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Hai công an phường ở Hà Nội lao ra đường bắt kẻ cướp giật trong lúc đang hướng dẫn người dân
Pháp luật

Hai công an phường ở Hà Nội lao ra đường bắt kẻ cướp giật trong lúc đang hướng dẫn người dân

Pháp luật

Hai cán bộ Công an phường Xuân Phương, Hà Nội, đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ một đối tượng cướp giật ngay trên phố khi đang hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký xe và giấy phép lái xe, bảo đảm an toàn cho tài sản của người dân.

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?
Xã hội

Mức lương của bí thư tỉnh ủy mới nhất sau sáp nhập là bao nhiêu?

Xã hội

Sau sáp nhập, tiền lương của nhiều chức danh lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức không có nhiều thay đổi. Tiền lương của bí thư tỉnh ủy mới sau sáp nhập về cơ bản được giữ nguyên.

Tin đọc nhiều

1

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

Tên thật và thủ đoạn của nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia?

2

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

Giáo sư giàu nhất Việt Nam với tài sản gần 9.000 tỷ đồng: Quê Ninh Bình, giữ nhiều vị trí lãnh đạo cao

3

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

Nỗ lực của châu Âu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga bất ngờ bị Mỹ phá

4

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

5

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa