Sở Xây dựng TP.HCM trình phương án biến khu đất số 1 Lý Thái Tổ thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM - nơi từng là khu nhà khách Chính phủ. Theo đề xuất, khu đất này sẽ được quy hoạch lại thành công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân đại dịch Covid-19 và khai thác không gian ngầm.

Động thái này thực hiện theo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại Thông báo số 449/TB-VP ngày 3/10/2025, yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng đề xuất phương án sử dụng khu đất để phục vụ lợi ích cộng đồng, đồng thời ghi nhớ sự hy sinh, mất mát trong đại dịch.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ được định hướng thành công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Ảnh: D.V

Theo phương án, Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 để đáp ứng mục tiêu hình thành công viên cây xanh, khu vui chơi phục vụ cộng đồng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Việc đầu tư sẽ thực hiện theo hình thức xã hội hóa, đồng thời tổ chức thi tuyển kiến trúc để chọn phương án tối ưu cho tượng đài tưởng niệm.



Không gian công viên dự kiến có các mảng xanh lớn, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, không gian sinh hoạt cộng đồng và khu vực tưởng niệm trang nghiêm. Ngoài ra, thành phố sẽ nghiên cứu khai thác không gian ngầm nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, đồng thời đảm bảo cảnh quan đô thị hài hòa, hiện đại.

Bên cạnh công viên, Sở Xây dựng cũng đề xuất dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương) theo quy hoạch, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.073 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm hơn 830 tỷ đồng. Việc mở rộng tuyến đường sẽ giúp hoàn thiện kết nối giao thông khu vực, đồng bộ hạ tầng và giảm ùn tắc.

Trụ sở làm việc của phường Vườn Lài được đề xuất bố trí tại vị trí mới - khu đất số 376 đường Điện Biên Phủ để đảm bảo không gian cho công viên công cộng.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch, cho phép kêu gọi đầu tư xã hội hóa trong xây dựng công viên và tượng đài tưởng niệm. Đồng thời, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự trong khu vực để xem xét bảo tồn nếu cần thiết.

Phương án trên được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho khu trung tâm quận 10 cũ, tạo thêm không gian xanh, gợi nhớ một giai đoạn đặc biệt của thành phố, đồng thời khẳng định quyết tâm chỉnh trang đô thị hướng tới phát triển bền vững và nhân văn.

Trước đó, trong một phát biểu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin, thành phố sẻ bỏ dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng - Khánh hội để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đồng thời, biến khu đất số 1 Lý Thái tổ thành công viên và tượng đài tưởng niệm nạn nhân mất vì Covid-19.