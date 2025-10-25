Chủ tịch TP.HCM: Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, nghĩa tình

Sáng 25/10, tại Học viện Cán bộ TP.HCM, UBND TP long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I và thời điểm thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được phát động phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: H.V

Phát động phong trào trong giai đoạn mới, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Thi đua yêu nước là động lực phát triển, là sợi dây kết nối khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo lãnh đạo thành phố, trong giai đoạn 2025-2030, phong trào tập trung vào 5 mục tiêu lớn, trong đó nổi bật là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng sống người dân, xây dựng thành phố xanh, an toàn, đáng sống.

Thành phố cũng đề ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Tăng cường vai trò lãnh đạo, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu lực quản lý, cải cách hành chính, phát huy sáng kiến, kịp thời khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP.HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 được kỳ vọng sẽ khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần nghĩa tình, năng động, sáng tạo – những giá trị làm nên bản sắc của TP.HCM trong hành trình vươn tầm siêu đô thị quốc tế.

Cùng với đó, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng thành phố xanh, an toàn, đáng sống; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cũng trong phát biểu của mình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đã đồng ý chủ trương cấp kinh phí xây dựng phòng khám mắt lưu động tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, một chủ trương mang đậm tính nhân văn, nghĩa tình của TP.HCM.