Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Văn hóa - Giải trí
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 14:34 GMT+7

Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn như Jack, Hieuthuhai, Pháo... tham gia các chương trình của TP.HCM

+ aA -
Nguyên Phương Thứ bảy, ngày 25/10/2025 14:34 GMT+7
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn yêu cầu các đơn vị không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các chương trình của TP.HCM, trong đó có Jack, Hieuthuhai, Pháo...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các chương trình của TP.HCM

Ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM có công văn yêu cầu đẩy mạnh định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Công văn được gửi đến các đơn vị: Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TP.HCM cùng các cơ quan báo chí.

Theo công văn, gần đây xuất hiện tình trạng một số ca sĩ trẻ sáng tác, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội những ca khúc thể hiện ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, dung tục, dùng ngôn ngữ tiếng Việt không trong sáng, thậm chí biến âm nhạc thành nơi trút giận, đả kích, công kích lẫn nhau, thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Điển hình như trường hợp ca sĩ Jack J-97 (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) trong ca khúc được trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội có các câu hát, ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn.

Ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn) gây tranh cãi gần đây với những lời hát phản cảm

Cụ thể các câu hát, ca từ như: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám?”; “Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm... "; "Lào gì cũng t…".

Jack J-97 còn có bài Chưa bao giờ với các câu phản cảm: “Và tao vẫn cứ hút c... như chưa bao giờ bị cấm đoán/ Gọi những thằng hút cùng là anh em".

Hieuthuhai (Trần Minh Hiếu) cũng bị nhắc tên với bài Trình: “Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng/ Giống mấy thằng biến thái nó đang rình ai tắm"; "Hay anh phải ngưng làm nhạc tỉnh/ Chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến”; “Làm cap rap nói về cuộc sống giang hồ”...

Hieuthuhai (Trần Minh Hiếu) cũng bị nhắc tên với bài Trình

Một trường hợp khác là rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) trong bài Sự nghiệp chướng, có: “Trông em như kiểu model Prada, motherfucker ex xa ra/ Eyeliner kiểu ra-ta-ta-nah/ Đêm nay quẩy cha-cha-cha- nah/ Trên răng dưới chàng không có gì, phiền lo thêm gì ngoài câu "Sorry"; “YSL em bo thêm cả ký/ Nếu như chàng bỏ phí cứ đem trợ lý anh cho đi”; “Em nào nhân viên, em nào đối tác?/ Con lợn này chối ác”; “Anh ơi, em bảo anh này/ Yêu đương như thế ý thì có ngày tao tát cho một phát là đi vào Viện Răng Hàm Mặt - Khoa Chấn thương chỉnh hình, răng môi mày lẫn lộn trộn vào với nhau/ Tao ra đi trong yên lặng thì mày khôn hồn, mày sống cho đàng hoàng tử tế…”.

Andree (Bùi Thế Anh) và Bình Gold (Vũ Xuân Bình) có bài Em iu: “Ối giời, anh biết là hôm đó em rất mệt/ Nhưng anh biết chắc chắn em muốn ph..."; "Sáng em đi spa, tối đi club, chiều làm đường k...".

Rapper Gducky (Đặng Mai Việt Hoàng) với bài Miền mộng mị có câu hát cổ súy hành vi vi phạm pháp luật: “Châm cho anh một điếu sà cân/ để anh quên đi nỗi nhớ em”.

Ngoài ra, Hoàng Tôn (Nguyễn Hoàng Tôn), Andree và Tinle (Đặng Tuấn Anh) có bài CLME; Andree với bài Kẹo; Bray (Trần Thiện Thanh Bảo) và Đạt G (Nguyễn Tấn Đạt) với bài Cao ốc 207...

Những biểu hiện âm nhạc như trên làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa; ảnh hưởng suy nghĩ, hành động, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh người nghệ sĩ.

Rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) cũng bị Ban Tuyên giáo và Dân vận nhắc tên

Đồng loạt các cơ quan vào cuộc

Thực trạng này cho thấy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức nghề nghiệp; Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TPHCM; các cơ quan báo chí và giới văn nghệ sĩ nhằm kịp thời định hướng, chấn chỉnh, xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, nhân văn, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc.

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, nhất là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội; Cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Thanh tra TP.HCM thanh tra, xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực biểu diễn, quảng bá các sản phẩm phi văn hóa.

Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp Hội Âm nhạc TP.HCM, Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM tổ chức các chương trình, chuyên đề tuyên truyền, định hướng sáng tạo nghệ thuật, nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ.

Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phải kịp thời tham mưu UBND TP.HCM các giải pháp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp sáng tác, biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc phản cảm, lệch chuẩn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hóa; biểu dương, khen thưởng những ca sĩ, nghệ sĩ có sáng tác hay, sáng tạo, mang tính giáo dục, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh, có cống hiến cho xã hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Hội Âm nhạc TP.HCM tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác và biểu diễn đảm bảo chuẩn mực, nhằm nâng cao ý thức văn hóa, trách nhiệm xã hội cho hội viên, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ.

Song song đó, hội tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trao đổi về văn hóa ứng xử trong sáng tác và biểu diễn âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ trong đời sống âm nhạc.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kết nạp hội viên là nghệ sĩ tự do đang hoạt động trên địa bàn thành phố nhằm định hướng sáng tác, biểu diễn đúng đắn cho lực lượng nghệ sĩ trẻ.

Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TP.HCM được yêu cầu phải phát huy vai trò định hướng, phản biện, thẩm định chuyên môn; có các bài viết, công trình nghiên cứu và tọa đàm về thực trạng ngôn ngữ, ca từ, hành vi ứng xử trong âm nhạc hiện nay.

Ngoài ra, phải kịp thời phê bình, phân tích các biểu hiện lệch chuẩn, phản cảm trong sáng tác và biểu diễn, góp phần điều chỉnh, định hướng tư duy thẩm mỹ đúng đắn cho giới nghệ sĩ và công chúng; tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp và cơ quan báo chí trong tuyên truyền, định hướng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật.

Các cơ quan báo chí, truyền thông phải tăng cường bài viết, chuyên trang, chuyên mục nhằm định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, nâng cao nhận thức văn hóa, góp phần xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với công chúng và xã hội.

Các đơn vị phải kịp thời phản biện, phê phán những sản phẩm, hành vi lệch chuẩn, đi ngược lại giá trị văn hóa, đạo đức để xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, định hướng thẩm mỹ cho công chúng, nhất là giới trẻ.

Tham khảo thêm

Tin Showbiz 24h: NSND Thanh Hoa kể chuyện hát trong tiếng còi báo động, HIEUTHUHAI phân trần không cổ súy tệ nạn

Tin Showbiz 24h: NSND Thanh Hoa kể chuyện hát trong tiếng còi báo động, HIEUTHUHAI phân trần không cổ súy tệ nạn

Nữ nghệ sĩ tham gia 'Em xinh say hi' chính thức xin lỗi HIEUTHUHAI

Nữ nghệ sĩ tham gia "Em xinh say hi" chính thức xin lỗi HIEUTHUHAI

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi sững người khi Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai đã không còn nhận ra con gái út

Nghệ sĩ Ưu tú Lê Vi khi gọi điện về cho mẹ là Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai thì bà đã không còn nhận ra con gái út của mình.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá lần đầu tiết lộ chuyện từng lọt Top 10 “Người đẹp Hà Nội” thập niên 80

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá lần đầu tiết lộ chuyện từng lọt Top 10 “Người đẹp Hà Nội” thập niên 80

Lương Bằng Quang là ai?

Văn hóa - Giải trí
Lương Bằng Quang là ai?

Tina Tình từng bị Lương Bằng Quang lừa dối?

Văn hóa - Giải trí
Tina Tình từng bị Lương Bằng Quang lừa dối?

Giả mạo tài tử "Squid Game" lừa 500 triệu won qua mạng xã hội

Văn hóa - Giải trí
Giả mạo tài tử 'Squid Game' lừa 500 triệu won qua mạng xã hội

Đọc thêm

Trời lạnh đột ngột, bác sĩ cảnh báo căn bệnh dễ mắc nhất
Xã hội

Trời lạnh đột ngột, bác sĩ cảnh báo căn bệnh dễ mắc nhất

Xã hội

Trời trở lạnh đột ngột làm suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh, dẫn đến nhiều bệnh lý, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp.

'Còn sáu tháng nữa', Hungary đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Liên minh châu Âu
Điểm nóng

"Còn sáu tháng nữa", Hungary đã sẵn sàng cho cuộc chiến với Liên minh châu Âu

Điểm nóng

Budapest đã bước vào một cuộc đối đầu công khai với Brussels. Các quan chức châu Âu không hề che giấu mong muốn nhìn thấy một chính phủ khác ở Hungary và đã can thiệp vào công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội. Đáp lại, Thủ tướng Viktor Orbán cáo buộc EU kích động chiến tranh.

Khu kinh tế chuyên biệt hoành tráng 338.00 tỷ ở Hải Phòng (sau sáp nhập Hải Dương) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam
Nhà nông

Khu kinh tế chuyên biệt hoành tráng 338.00 tỷ ở Hải Phòng (sau sáp nhập Hải Dương) lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Nhà nông

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng thành lập tại phía Tây thành phố (địa phận tỉnh Hải Dương trước sáp nhập) với tổng diện tích 5.300ha, tổng mức đầu tư hơn 338.000 tỷ được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, tạo sự phát triển cân bằng với 2 khu kinh tế ven biển hiện nay ở Hải Phòng. Đây là khu kinh tế chuyên biệt lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball
Chuyển động Sài Gòn

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball

Chuyển động Sài Gòn

Sau lễ hội Nghinh Ông, xã Cần Giờ lại tiếp tục rộn ràng khi người dân đua nhau thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể dục Thể thao năm 2025.

Nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích khi lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc
Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích khi lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc

Xã hội

Bé trai 13 tuổi cùng người thân lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc (An Giang) thì bị mất tích. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé.

Đà Nẵng xử phạt 35 triệu đồng Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vì hàng loạt sai phạm
Xã hội

Đà Nẵng xử phạt 35 triệu đồng Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy vì hàng loạt sai phạm

Xã hội

Sở GDĐT TP Đà Nẵng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy do có nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh và tổ chức giảng dạy.

Xe “dịch vụ công lưu động” về tận xã đảo của Hà Nội: Người dân hiến đất mở rộng nhà văn hóa mong được cấp sổ đỏ
Tin tức

Xe “dịch vụ công lưu động” về tận xã đảo của Hà Nội: Người dân hiến đất mở rộng nhà văn hóa mong được cấp sổ đỏ

Tin tức

Chiếc xe lưu động mang mô hình “Dịch vụ công lưu động” đã về đến xã đảo Minh Châu (TP Hà Nội), đưa “chính quyền số” đến tận làng quê, giúp người dân dễ dàng làm thủ tục hành chính ngay tại địa phương.

CĐV Thép xanh Nam Định ủng hộ sự hoán đổi vị trí giữa ông Nguyễn Trung Kiên và ông Vũ Hồng Việt
Thể thao

CĐV Thép xanh Nam Định ủng hộ sự hoán đổi vị trí giữa ông Nguyễn Trung Kiên và ông Vũ Hồng Việt

Thể thao

Sau chuỗi trận không đạt kỳ vọng, CLB Thép xanh Nam Định điều chỉnh nhân sự khi ông Nguyễn Trung Kiên lên làm HLV, còn ông Vũ Hồng Việt giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật. Quyết định này chia dư luận thành hai luồng: Một bên hoài nghi “bình mới rượu cũ”, bên kia đồng cảm và trân trọng ông Việt.

Chủ tịch TP.HCM: Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, nghĩa tình
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM: Phong trào thi đua yêu nước khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo, nghĩa tình

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM phát động Phong trào thi đua yêu nước lần thứ I giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng đô thị hiện đại, nghĩa tình, tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Hiệu trưởng kể lại 6 ngày không bao giờ quên trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên: '50 năm tôi chưa từng thấy'
Xã hội

Hiệu trưởng kể lại 6 ngày không bao giờ quên trong trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên: "50 năm tôi chưa từng thấy"

Xã hội

Cô Nguyễn Thị Quế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Xá cho biết: "50 năm qua, tôi chưa từng thấy trận ngập lụt nào lớn như thế".

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích 'đáng gờm'
Xã hội

Chân dung 4 nam sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Bản lĩnh, nhiều thành tích "đáng gờm"

Xã hội

4 nhà leo núi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đến từ Huế, Tiền Giang, Khánh Hòa và Hà Nội được đánh giá là đều bản lĩnh, tự tin và sở hữu lượng kiến thức đồ sộ.

Người đẹp Việt đạt IELTS 7.0 sẽ 'làm nên chuyện' tại Hoa hậu Trái đất?
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Việt đạt IELTS 7.0 sẽ "làm nên chuyện" tại Hoa hậu Trái đất?

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh thể hiện sự chỉnh chu, chuyên nghiệp trong những nội dung thi đầu tiên tại Hoa hậu Trái Đất - Miss Earth 2025.

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi
Nhà nông

Trồng loại rau thơm cả ngày lẫn đêm dưới tán dừa xiêm trái quá trời ở Vĩnh Long, cắt thứ gì bán cũng đắt như tôm tươi

Nhà nông

Tại xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long mới (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh) nhiều hộ nông dân đã liên kết với doanh nghiệp, thành lập Tổ hợp tác trồng rau ngò gai (rau mùi tàu-một loại rau gia vị, rau thơm nổi tiếng) xen canh trong vườn dừa xiêm, vườn mát đẹp như phim mà lại tăng thu nhập.

Mở rộng đường, xây lại cầu hơn 100 tuổi “giải cứu” kẹt xe khu Nam TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Mở rộng đường, xây lại cầu hơn 100 tuổi “giải cứu” kẹt xe khu Nam TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa khởi động giải pháp mới kết hợp mở rộng đường và xây lại cầu để hướng tới giải quyết tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều năm tại khu vực cửa ngõ phía Nam.

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có được cấp lại sổ đỏ không?
Bạn đọc

Đất nông nghiệp hết hạn sử dụng có được cấp lại sổ đỏ không?

Bạn đọc

Nhiều hộ gia đình, cá nhân đang canh tác đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận quyền sử dụng đất từ những năm 1993–2000, nay phát hiện “sổ đỏ” đã ghi hết thời hạn 20 hoặc 50 năm. Nhiều người băn khoăn: đất hết hạn sử dụng có bị thu hồi không, và có được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không?

Nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói về sản xuất giảm phát thải, 'đổi mới phải có nông dân và doanh nghiệp'
Nhà nông

Nguyên Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói về sản xuất giảm phát thải, "đổi mới phải có nông dân và doanh nghiệp"

Nhà nông

Để quá trình chuyển đổi sang trồng trọt giảm phát thải đạt hiệu quả và bền vững, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát cho rằng cần điều chỉnh cơ sở hạ tầng, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và KHCN. Trong đó, phải có sự tham gia của nông dân và doanh nghiệp.

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy
Gia đình

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy

Gia đình

Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.

Ukraine đánh bật quân Nga khỏi làng chiến lược Torske, bắt sống nhiều tù binh
Thế giới

Ukraine đánh bật quân Nga khỏi làng chiến lược Torske, bắt sống nhiều tù binh

Thế giới

Các đơn vị tấn công của Ukraine vừa giành thắng lợi quan trọng khi tái chiếm ngôi làng Torske, một vị trí then chốt trên hướng Lyman thuộc vùng Donbass trong một trận chiến ác liệt khiến quân Nga tại đây phải rút lui hoặc đầu hàng theo từng nhóm, tờ Militarnyi đưa tin.

Trách nhiệm thuộc về ai trong vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ?
Tin tức

Trách nhiệm thuộc về ai trong vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ?

Tin tức

Liên quan vụ rò rỉ điện ở công viên khiến 2 trẻ bị điện giật tử vong tại Cần Thơ, sáng 25/10, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, đang trong quá trình điều tra, chưa khởi tố vụ án.

Ở một xã mới này ở Hà Tĩnh, dân nuôi con đặc sản vốn là động vật vật hoang dã, chăm nhàn như ăn kẹo, nắm tiền tỷ/năm
Nhà nông

Ở một xã mới này ở Hà Tĩnh, dân nuôi con đặc sản vốn là động vật vật hoang dã, chăm nhàn như ăn kẹo, nắm tiền tỷ/năm

Nhà nông

Nhà chị Lê Thị Quyến , thôn Hợp Phát, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, (trước là xã Đức Giang, huyện Vũ Quang) xây chuồng nuôi động vật hoang dã bán làm con đặc sản-cầy vòi mốc. Mô hình nuôi vật nuôi mới toanh này không chỉ đem lại thu nhập tiền tỷ gia đình chị Quyến, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho chăn nuôi đặc sản tại địa phương.

Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay: Công trình hơn 150 năm tuổi, không gian văn hóa đặc biệt tại thành phố mang tên Bác
Chuyển động Sài Gòn

Thăm Bến Nhà Rồng hôm nay: Công trình hơn 150 năm tuổi, không gian văn hóa đặc biệt tại thành phố mang tên Bác

Chuyển động Sài Gòn

Bến Nhà Rồng hôm nay nằm dịu dàng bên dòng sông Sài Gòn, bên kia là cột cờ Thủ Ngữ, bến Bạch Đằng, cầu Ba Son. Mỗi người dân và du khách, từ già đến trẻ đều cảm thấy tự hào, biết ơn trước không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt tại thành phố vinh dự được mang tên Bác.

Công an tỉnh Lai Châu đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính
Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân có quan hệ giải quyết các thủ tục hành chính.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia “nhầm quê”: Cách nhau có gần 20.000 km
Thể thao

Cầu thủ nhập tịch Malaysia “nhầm quê”: Cách nhau có gần 20.000 km

Thể thao

Tờ La Nacion (Argentina) cho rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã phù phép gian lận để các cầu thủ Argentina có thể khoác áo ĐT Malaysia.

Ám ảnh tuyến đường 'tử thần' của người dân Đà Nẵng trước mưa bão
Xã hội

Ám ảnh tuyến đường "tử thần" của người dân Đà Nẵng trước mưa bão
6

Xã hội

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường huyết mạch lên các xã miền núi của TP Đà Nẵng có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho phương tiện, người qua lại và có thể gây chia cắt cô lập nhiều hộ dân với bên ngoài.

Victoria Beckham lần đầu nói về chuyện chồng ngoại tình
Văn hóa - Giải trí

Victoria Beckham lần đầu nói về chuyện chồng ngoại tình

Văn hóa - Giải trí

Sau 26 năm gắn bó, Victoria Beckham lần đầu công khai nói về sóng gió hôn nhân và sự lựa chọn tha thứ trong cuộc hôn nhân với David Beckham.

Chân dung và sự nghiệp của ông Trần Đức Thắng - tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Tin tức

Chân dung và sự nghiệp của ông Trần Đức Thắng - tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tin tức

Ông Trần Đức Thắng - Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Nông thôn Tây Bắc: Đậm đà bản sắc Lễ Cơm Mới đền Đông Cuông năm 2025
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Đậm đà bản sắc Lễ Cơm Mới đền Đông Cuông năm 2025

Lào Cai thi đua yêu nước

Theo thông lệ, vào ngày Mão tháng 9 hàng năm là ngày diễn ra lễ hội Cơm Mới Đền Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động truyền thống mang ý nghĩa tổng kết một năm lao động, sản xuất, là dịp để những người con quê hương và du khách thập phương về dâng hương, bày tỏ lòng tri ân với Mẫu Thượng Ngàn và các đấng Thần linh đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nông thôn Tây Bắc: Hạt Kiểm lâm Mường Tè nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Hạt Kiểm lâm Mường Tè nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Lai Châu Ngày Mới

Đặt lên hàng đầu công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm Mường Tè (Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều kết quả khả quan. 9 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn 7 xã do Hạt Kiểm lâm Mường Tè quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, không xảy ra vụ cháy rừng và cháy dưới tán rừng nào.

Người dân khi mua nhà chung cư có phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không?
Bạn đọc

Người dân khi mua nhà chung cư có phải đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không?

Bạn đọc

Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định đất ở tại nông thôn, đô thị thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người sở hữu nhà chung cư vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định pháp luật.

Một trường THCS ở Cà Mau bị tố “vận động” nhiều khoản thu sai quy định
Xã hội

Một trường THCS ở Cà Mau bị tố “vận động” nhiều khoản thu sai quy định

Xã hội

Chính quyền xã Phú Tân (tỉnh Cà Mau) cho biết đang xác minh đơn nặc danh tố trường THCS Phú Tân “vận động” nhiều khoản thu sai quy định trong năm học 2025 - 2026 gửi đến UBND tỉnh Cà Mau, và đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Tin đọc nhiều

1

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

2

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

3

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

4

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen

5

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà