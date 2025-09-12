Ngày 12/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã thông báo Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký ban hành, về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Sóc Bom Bo.

Sóc Bom Bo thuộc xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trước năm 1975, Sóc Bom Bo được biết đến như một căn cứ cách mạng, ghi dấu những chiến công - nhất là trong Chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài năm 1965.

Đây là nơi đồng bào dân tộc S’tiêng ngày đêm giã gạo nuôi quân, góp phần không nhỏ vào công cuộc kháng chiến. Tiếng chày giã gạo đã được nhiều nhạc sĩ, nhà thơ lấy làm nguồn cảm hứng sáng tác.

Tái hiện cảnh giã gạo nuôi quân của đồng bào dân tộc S'tiêng trong một ngày lễ hội ở Sóc Bom Bo, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Phú Bắc

Đặc biệt, trong số những tác phẩm về Sóc Bom Bo, thì bài hát "Tiếng chày trên Sóc Bom Bo" do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác đã trở nên nổi tiếng qua nhiều thế hệ.

Hiện nay, Sóc Bom Bo không chỉ là một địa điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Đồng Nai; Sóc Bom Bo là vùng đất truyền thống, mang đậm nét văn hóa, phong tục lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng.

Tại Quyết định 3241, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: Khu vực bảo vệ di tích được khoanh vùng cụ thể; UBND các cấp có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị theo Luật Di sản văn hóa. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị lịch sử của vùng đất anh hùng, đồng thời mở ra cơ hội lớn phát triển du lịch văn hóa cho địa phương.

Vợ chồng già làng Điểu Lên ở sóc Bom Bo, vẫn duy trì truyền thống làm rượu cần và dệt thổ cẩm. Ảnh Hoàng Phú Bắc

Lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc S'tiêng ở Sóc Bom Bo. Ảnh: T.L

Sóc Bom Bo được UBND tỉnh Bình Phước (cũ) thành lập Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng. Năm 2015, giai đoạn 1 của Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo đã hoàn thành và đi vào hoạt động trên diện tích 39ha (quy hoạch tổng thể hơn 113ha), với tổng vốn hơn 85 tỷ đồng. Công trình gồm nhiều hạng mục như: Nhà dài truyền thống, nhà đón tiếp, sân lễ hội, trường học, làng nghề, hệ thống giao thông, điện nước… Tất cả nhằm tái hiện không gian sinh sống, giữ gìn phong tục tín ngưỡng và bản sắc văn hóa S’tiêng.

Việc công nhận Di tích lịch sử Sóc Bom Bo là di tích quốc gia không chỉ có ý nghĩa về giá trị lịch sử mà còn góp phần bảo vệ, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của vùng đất cách mạng, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, đồng thời thúc đẩy và quảng bá du lịch địa phương.

