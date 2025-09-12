Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 13:00 GMT+7

Sóc Bom Bo ở tỉnh Đồng Nai được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia

+ aA -
Hoàng Hưng Thứ sáu, ngày 12/09/2025 13:00 GMT+7
Tỉnh Đồng Nai đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận Sóc Bom Bo chính thức được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 12/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã thông báo Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký ban hành, về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Sóc Bom Bo.

Sóc Bom Bo thuộc xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trước năm 1975, Sóc Bom Bo được biết đến như một căn cứ cách mạng, ghi dấu những chiến công - nhất là trong Chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài năm 1965.

Đây là nơi đồng bào dân tộc S’tiêng ngày đêm giã gạo nuôi quân, góp phần không nhỏ vào công cuộc kháng chiến. Tiếng chày giã gạo đã được nhiều nhạc sĩ, nhà thơ lấy làm nguồn cảm hứng sáng tác.

Tái hiện cảnh giã gạo nuôi quân của đồng bào dân tộc S'tiêng trong một ngày lễ hội ở Sóc Bom Bo, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Phú Bắc

Đặc biệt, trong số những tác phẩm về Sóc Bom Bo, thì bài hát "Tiếng chày trên Sóc Bom Bo" do nhạc sĩ Xuân Hồng sáng tác đã trở nên nổi tiếng qua nhiều thế hệ.

Hiện nay, Sóc Bom Bo không chỉ là một địa điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Đồng Nai; Sóc Bom Bo là vùng đất truyền thống, mang đậm nét văn hóa, phong tục lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số  S’tiêng.

Tại Quyết định 3241, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu: Khu vực bảo vệ di tích được khoanh vùng cụ thể; UBND các cấp có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị theo Luật Di sản văn hóa. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị lịch sử của vùng đất anh hùng, đồng thời mở ra cơ hội lớn phát triển du lịch văn hóa cho địa phương.

Vợ chồng già làng Điểu Lên ở sóc Bom Bo, vẫn duy trì truyền thống làm rượu cần và dệt thổ cẩm. Ảnh Hoàng Phú Bắc
Lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc S'tiêng ở Sóc Bom Bo. Ảnh: T.L

Sóc Bom Bo được UBND tỉnh Bình Phước (cũ) thành lập Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng. Năm 2015, giai đoạn 1 của Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo đã hoàn thành và đi vào hoạt động trên diện tích 39ha (quy hoạch tổng thể hơn 113ha), với tổng vốn hơn 85 tỷ đồng. Công trình gồm nhiều hạng mục như: Nhà dài truyền thống, nhà đón tiếp, sân lễ hội, trường học, làng nghề, hệ thống giao thông, điện nước… Tất cả nhằm tái hiện không gian sinh sống, giữ gìn phong tục tín ngưỡng và bản sắc văn hóa S’tiêng.

Việc công nhận Di tích lịch sử Sóc Bom Bo là di tích quốc gia không chỉ có ý nghĩa về giá trị lịch sử mà còn góp phần bảo vệ, gìn giữ những nét đẹp văn hóa của vùng đất cách mạng, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, đồng thời thúc đẩy và quảng bá du lịch địa phương.

Tham khảo thêm

Nghe quen, nhưng ai là người biết sóc Bom Bo ở đâu, sóc Bom Bo có bộ nhạc cụ gì lớn nhất Việt Nam?

Nghe quen, nhưng ai là người biết sóc Bom Bo ở đâu, sóc Bom Bo có bộ nhạc cụ gì lớn nhất Việt Nam?

Người Xtiêng nhớ sóc Bom Bo

Người Xtiêng nhớ sóc Bom Bo

Một xã ở Bình Phước nổi tiếng qua bài hát của nhạc sĩ Xuân Hồng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Một xã ở Bình Phước nổi tiếng qua bài hát của nhạc sĩ Xuân Hồng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Bình Phước: Nông thôn mới huyện Bù Đăng, nông nghiệp trù phú, thương mại, dịch vụ ngày càng sôi động

Bình Phước: Nông thôn mới huyện Bù Đăng, nông nghiệp trù phú, thương mại, dịch vụ ngày càng sôi động

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Go Hyun Jung trở lại màn ảnh với vai kẻ sát nhân đầy ám ảnh

Go Hyun Jung gây chú ý với khán giả khi hóa thân thành Jung Yi Shin, một kẻ sát nhân có tâm lý phức tạp trong phim “Sát nhân bọ ngựa”, bộ phim đang dẫn đầu tỷ suất người xem tại Hàn Quốc.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long: “Nhiều khán giả tràn vào chửi tôi nhưng tôi không chửi lại”

Con trai Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi gây sốt

Văn hóa - Giải trí
Con trai Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi gây sốt

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí
Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

"Bà trùm" Trần Lam lý giải vì sao giới nhà giàu Hong Kong không ly hôn

Văn hóa - Giải trí
'Bà trùm' Trần Lam lý giải vì sao giới nhà giàu Hong Kong không ly hôn

Đọc thêm

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!
Gia đình

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!

Gia đình

Tôi học được ở bố nhiều điều!

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhân vật thọ 443 tuổi, sống từ thời nhà Đường đến nhà Nguyên là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, từ vua quan quý tộc cho đến thần dân bách tính, ai ai cũng tìm kiếm phương pháp siêu thường để đạt được “trường sinh bất lão”. Tuy nhiên, dù cho vị trí xã hội của họ có khác biệt thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau: “trở về cát bụi”.

Võ Lê Quế Anh nghẹn ngào trong màn final walk tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Võ Lê Quế Anh nghẹn ngào trong màn final walk tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh xúc động chia sẻ về hành trình hơn một năm đương nhiệm "không trải nhiều hoa hồng" tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025.

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Quách Gia, mưu sĩ số 1 của Tào Tháo dự đoán được thời cuộc ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào thời Tam Quốc, Tào Tháo có một người bạn tâm giao là Quách Gia, tuy không phải là nhà tiên tri, nhưng những dự đoán về tình hình thế cục của ông thường cực kỳ chính xác.

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92
Thể thao

Tin tối (14/9): HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92

Thể thao

HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92; M.U mất 3 trụ cột ở trận derby Manchester; Ronaldo được vinh danh; HLV Solskjaer dự khán trận đấu của Ipswich; Digne u đầu sau pha va chạm với đồng đội.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này có tố chất lãnh đạo, tiền bạc và danh vọng theo suốt đời
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này có tố chất lãnh đạo, tiền bạc và danh vọng theo suốt đời

Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này thường mang khí chất mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh. Họ dễ trở thành thủ lĩnh trong tập thể, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Sau nhiều giờ nỗ lực Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy tại xưởng phế liệu
Tin tức

Sau nhiều giờ nỗ lực Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy tại xưởng phế liệu

Tin tức

Đến khoảng 22 giờ, ngày 14/9, sau nhiều giờ nỗ lực, Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi đã khống chế được đám cháy tại xưởng phế liệu ở phường Đăk Cấm.

Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM
Thể thao

Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM

Thể thao

Minh Vương toả sáng bằng siêu phẩm đá phạt và một pha kiến tạo giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM ở vòng loại cúp Quốc gia 2025/2026.

Ngoại binh toả sáng, Thể Công Viettel loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia
Thể thao

Ngoại binh toả sáng, Thể Công Viettel loại Hà Nội FC khỏi Cúp Quốc gia

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026, Thể Công Viettel thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ cùng khoảnh khắc toả sáng của Pedro Henrique nên đội bóng ngành quân đội đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Vietnam 2025. Các Á hậu Miss Grand Vietnam 2025 lần lượt là: Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau) Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai); La Ngọc Phương Anh (An Giang).

IMF cảnh báo nóng về Ukraine
Điểm nóng

IMF cảnh báo nóng về Ukraine

Điểm nóng

Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính ngày càng tăng, có thể cần thêm hàng tỷ đô la hỗ trợ từ bên ngoài để tài trợ cho cuộc xung đột với Nga.

Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường
Pháp luật

Gây tai nạn với nữ sinh, tài xế xe bồn cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường

Pháp luật

Sau khi va chạm khiến nữ sinh đi xe máy điện ngã xuống đường, tài xế xe bồn Đinh Văn Long không dừng lại mà cố tình kéo lê nạn nhân, khai muốn nạn nhân tử vong để khỏi phải bồi thường.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Màn hô tên gắn với sáp nhập tỉnh thành gây chú ý
Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: Màn hô tên gắn với sáp nhập tỉnh thành gây chú ý

Văn hóa - Giải trí

Nhiều thí sinh tại Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 chọn cách nói về quê hương sau sáp nhập tỉnh thành.

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga
Điểm nóng

Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Điểm nóng

Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) và Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, ở Tỉnh Leningrad vào đêm ngày 13-14/9.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi trong tháng 8 Âm lịch, tiền tiết kiệm tăng lên gấp bội
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi trong tháng 8 Âm lịch, tiền tiết kiệm tăng lên gấp bội

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn trong tháng 8 Âm lịch, tài lộc đổ về như mưa, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Cổ phiếu thép trở thành 'ngôi sao tuần', cổ phiếu HPG đưa tài sản tỷ phú Trần Đình Long 'bay cao'
Nhà đất

Cổ phiếu thép trở thành "ngôi sao tuần", cổ phiếu HPG đưa tài sản tỷ phú Trần Đình Long "bay cao"

Nhà đất

VN-Index hồi phục nhẹ sau tuần rung lắc, giữ vững ngưỡng 1.600 điểm. Nhóm thép trở thành tâm điểm với HPG áp sát đỉnh lịch sử, giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long và gia đình tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Giới trẻ một phường ngoài đê sông Hồng hào hứng học đu dây, trải nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn
Ảnh

Giới trẻ một phường ngoài đê sông Hồng hào hứng học đu dây, trải nghiệm chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

Ảnh

Phường Hồng Hà, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA TP Hà Nội đã tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, lực lượng an ninh cơ sở, ngày 14/9.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế
Tin tức

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tin tức

Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Một vịnh biển ở Quảng Ninh đẹp như phim, có công trình gì mà hình hài đồ sộ như kiểu kiến trúc châu Âu?
Nhà nông

Một vịnh biển ở Quảng Ninh đẹp như phim, có công trình gì mà hình hài đồ sộ như kiểu kiến trúc châu Âu?

Nhà nông

Vịnh Cửa Lục-một vịnh biển ở tỉnh Quảng Ninh được xem là địa điểm hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội với tiềm năng về đất đai, rừng, biển, đường cao tốc, khu công nghiệp...

35 năm chờ đợi đội bóng đá chuyên nghiệp của người dân phía tây Hải Phòng
Thể thao

35 năm chờ đợi đội bóng đá chuyên nghiệp của người dân phía tây Hải Phòng

Thể thao

Là vùng đất có nhiều người dân yêu thích bóng đá, nhiều trẻ em có năng khiếu và có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đã 35 năm qua, tỉnh Hải Dương (trước đây) không có đội bóng đá chuyên nghiệp, cho đến khi Hải Dương hợp nhất với Hải Phòng.

Đây là 4 di tích, danh lam thắng cảnh vừa trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt ở Nghệ An, Ninh Bình, Đồng Tháp
Nhà nông

Đây là 4 di tích, danh lam thắng cảnh vừa trở thành Di tích Quốc gia đặc biệt ở Nghệ An, Ninh Bình, Đồng Tháp

Nhà nông

4 di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Tiết lộ bất ngờ về số tiền Ukraine chi cho các hoạt động quân sự
Điểm nóng

Tiết lộ bất ngờ về số tiền Ukraine chi cho các hoạt động quân sự

Điểm nóng

Một ngày giao tranh khiến Ukraine thiệt hại 172 triệu đô la, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Andriy Gnatov nói với một phóng viên của Novini.LIVE.

Những ga tàu đẹp nhất Việt Nam khiến giới trẻ 'sốt xình xịch'
Xã hội

Những ga tàu đẹp nhất Việt Nam khiến giới trẻ "sốt xình xịch"

Xã hội

Du lịch bằng tàu hỏa đang được nhiều tín đồ xê dịch quan tâm trở lại. Trải nghiệm di chuyển trên đường ray mang đến nhịp điệu chậm rãi, cho phép du khách ngắm nhìn cảnh quan, nhịp sống con người dọc hành trình.

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?
Bạn đọc

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?

Bạn đọc

Các luật sư nhận định, trong vụ việc liên quan đến ông Đỗ Trọng Hưng, khi hết thời hạn tạm hoãn xuất cảnh, nếu có căn cứ cho thấy ông vi phạm, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng theo quy định; ngược lại, nếu không, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được hủy bỏ.

20 tuổi đã cầm tiền tỷ, một anh giám đốc trẻ ở Bà Rịa-Vũng Tàu nay là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Nhà nông

20 tuổi đã cầm tiền tỷ, một anh giám đốc trẻ ở Bà Rịa-Vũng Tàu nay là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Nhà nông

Nhờ trồng bưởi, hơn 10 năm trước anh Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; nay là phường Tân Thành, TPHCM đã cầm tiền tỷ trong tay. Cơ duyên ấy đã gắn chặt anh với cây bưởi da xanh và trở thành Giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài.

'Thủ phủ' trồng cây ăn quả trên đất dốc, Sơn La đang tiến tới trung tâm chế biến rau quả hàng đầu Việt Nam
Nhà nông

"Thủ phủ" trồng cây ăn quả trên đất dốc, Sơn La đang tiến tới trung tâm chế biến rau quả hàng đầu Việt Nam

Nhà nông

Không chỉ là một câu chuyện chuyển đổi cây trồng đơn thuần, hành trình biến đất dốc thành những vườn cây ăn quả trù phú của tỉnh Sơn La là một cuộc cách mạng về tư duy, một chiến lược kinh tế nông nghiệp bài bản, đang từng bước đưa Sơn La trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu rau quả hàng đầu Việt Nam.

Dũng tướng duy nhất nào của nhà Nguyễn được thờ vọng tại Campuchia?
Đông Tây - Kim Cổ

Dũng tướng duy nhất nào của nhà Nguyễn được thờ vọng tại Campuchia?

Đông Tây - Kim Cổ

Hiếm có bậc khanh tướng nào của nhà Nguyễn như Nguyễn Hữu Cảnh được người dân từ Quảng Bình đến Cà Mau xây đền dựng miếu thờ vọng mấy trăm năm nay. Và cũng có lẽ, ông là bậc dũng tướng duy nhất của thời đại phong kiến được người dân thủ đô Campuchia lập đền thờ từ hơn 300 năm trước.

Nông dân Lào Cai mách nhau bí quyết nuôi cá lớn nhanh, ít bệnh, đâu còn lo mua phải cá giống trôi nổi, 'dặt dẹo'
Nhà nông

Nông dân Lào Cai mách nhau bí quyết nuôi cá lớn nhanh, ít bệnh, đâu còn lo mua phải cá giống trôi nổi, "dặt dẹo"

Nhà nông

Thay vì mua con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc với nhiều rủi ro, nhiều hộ nuôi cá ở Lào Cai đã tìm đến trại giống của tỉnh để "chọn mặt gửi vàng". Nhờ con giống khỏe mạnh, được kiểm dịch rõ ràng, bà con không chỉ giảm thiểu hao hụt, mà còn thấy cá lớn nhanh, hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt.

Thanh Hóa: Uống bia xong, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an xã 'gặp ai chém đó'
Tin tức

Thanh Hóa: Uống bia xong, Tống Duy Lộc cầm dao phay xông vào trụ sở công an xã 'gặp ai chém đó'

Tin tức

Sau chầu nhậu, Tống Duy Lộc (sinh năm 1993) đã cầm dao phay xông thẳng vào trụ sở Công an xã Hà Long (Thanh Hóa) với ý định "gặp ai chém người đó". Hành vi liều lĩnh, côn đồ của đối tượng đã khiến Phó Trưởng Công an xã bị chém trọng thương phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Trung vệ Ukraine cao 1m93 gia nhập CLB từng 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Để chuẩn bị cho mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, CLB Long An đã chiêu mộ trung vệ cao 1m93 người Ukraine là Yevhen Martynenko. Đây là lần đầu tiên, Yevhen Martynenko đến châu Á thi đấu.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

3

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

4

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

5

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng

Giá vàng cuối tuần giảm tiếp, Công ty SJC lên tiếng về chất lượng vàng miếng