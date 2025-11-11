Sơn La: Bí thư Đảng ủy xã được bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh

Tại hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ, lãnh đạo Sở Nội vụ Sơn La đã công bố Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Mường La nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025.

Ông Nguyễn Văn Bắc sinh ngày 03/10/1975, quê quán: Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật Kinh tế. Ông Nguyễn Văn Bắc từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng: Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện Mường La (cũ), Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Mường La (cũ), Giám đốc Sở Công Thương và Bí thư Đảng ủy xã Mường La (Sơn La).

Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Bắc. Ảnh: Huy Thành

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đề nghị tân Chánh Thanh tra tỉnh trên cương vị mới, sẽ cùng tập thể cán bộ, công chức của đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Lãnh đạo xã Mường La tặng hoa chúc mừng tân Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La. Ảnh: Huy Thành

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Bắc, tân Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh: Huy Thành