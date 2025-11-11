Bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh không là người địa phương: Gắn chặt phương châm “4 không” trong phòng, chống tham nhũng

Kế thừa truyền thống với xây dựng nhà nước pháp quyền trong công tác cán bộ

Thưa PGS.TS Lê Văn Cường, chủ trương bố trí Bí thư cấp tỉnh, thành phố không phải người địa phương đã được Trung ương triển khai nhiều năm qua. Mới đây, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục mở rộng sang các chức danh: Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh. Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của chủ trương này trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay?

- PGS.TS Lê Văn Cường: Chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, trước hết là Bí thư, và nay mở rộng sang các vị trí như Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra không phải là người địa phương, thực ra đã được đặt ra từ nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện khi đó chưa đồng bộ và quyết liệt, nên kết quả đạt được còn hạn chế so với mục tiêu mong muốn.

Mục tiêu cốt lõi của chủ trương này là ngăn ngừa tình trạng cục bộ, nể nang trong công tác cán bộ, xuất phát từ các mối quan hệ ràng buộc, biểu hiện bắt nguồn từ văn hóa “tình làng nghĩa xóm”, quan hệ họ hàng, thân quen ở địa phương. Đây là những giá trị truyền thống đáng trân trọng, nhưng nếu không kiểm soát, rất dễ dẫn tới mặt trái như nể nang, né tránh, “phép vua thua lệ làng”.



Điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ này là lần đầu tiên, 100% Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước không phải là người địa phương. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hiện nay, chủ trương này tiếp tục được mở rộng sang các chức danh khác như: Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra và được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, mang lại tín hiệu tích cực ban đầu.

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành An

Lịch sử cũng cho thấy, trong thời phong kiến, nước ta từng có quy định “quan sở tại không được là người địa phương”, thậm chí “không được lấy vợ là người địa phương”để tránh xung đột lợi ích. Điều đó chứng tỏ, chủ trương của Đảng hôm nay không phải mới, mà là kế thừa tinh hoa truyền thống quản trị quốc gia, phù hợp với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân” nghĩa là đặt thượng tôn pháp luật lên hàng đầu. Pháp luật phải được thực thi nghiêm minh, “quân pháp bất vị thân”. Việc bố trí người đứng đầu không phải là người địa phương là giải pháp căn cơ để đảm bảo công bằng, minh bạch, phòng ngừa nể nang và lợi ích nhóm.



Chủ trương này không chỉ đúng đắn mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và củng cố niềm tin của nhân dân. Lần này, việc triển khai có lộ trình, thời hạn rõ ràng, không kéo dài như trước. Việc lượng hóa mục tiêu và gắn với mốc thời gian cụ thể giúp các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đánh giá kết quả, thể hiện sự đổi mới trong lãnh đạo và chỉ đạo.

Trong thực tiễn, việc bố trí cán bộ không phải người địa phương đã mang lại những chuyển biến ra sao, đặc biệt trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và khắc phục tình trạng “cục bộ địa phương”, “lợi ích nhóm”?

- PGS.TS Lê Văn Cường: Nhìn lại nhiệm kỳ trước, ở những nơi mạnh dạn bố trí người đứng đầu không phải người địa phương, công việc được giải quyết khách quan, quyết liệt và triệt để hơn. Đây là kết quả của việc tách cán bộ ra khỏi các mối quan hệ ràng buộc mang tính “địa phương hóa”.

Văn hóa Á Đông vẫn đậm nét tình thân, nể nang. Khi người lãnh đạo là người địa phương, họ dễ bị chi phối bởi quan hệ ruột thịt, quen biết, dẫn tới tình thế “bên tình, bên lý”. Chính vì vậy, việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương đã giúp tháo gỡ rào cản lớn trong công tác cán bộ - một trong năm trụ cột xây dựng Đảng được Đại hội XIII xác định: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tức là trong công tác cán bộ, chúng ta tách cán bộ ra độc lập.

Thực tiễn cũng cho thấy, tình trạng “nâng đỡ không trong sáng”, bổ nhiệm người thân chưa đủ tiêu chuẩn từng gây bức xúc dư luận. Gốc rễ của hiện tượng này phần lớn xuất phát từ việc người đứng đầu bị ảnh hưởng bởi quan hệ thân quen. Vì vậy, quy định mới của Bộ Chính trị và Trung ương nêu rất rõ ràng: không bố trí người thân cùng làm việc trong cùng cơ quan, không để vợ chồng, anh em ruột cùng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Những quy định này mang lại hiệu ứng đầu tiên là tăng niềm tin của nhân dân. Khi việc bố trí cán bộ công khai, đúng nguyên tắc, người dân thấy sự công tâm và khách quan, niềm tin với Đảng và bộ máy được củng cố.

Thứ hai, người đứng đầu không bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, họ quyết đoán, công bằng hơn, không né tránh sai phạm, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba, đây cũng là cơ hội rèn luyện, thử thách cán bộ. Khi được giao nhiệm vụ ở môi trường mới, không có “vùng an toàn”, họ phải nỗ lực hòa nhập, khẳng định năng lực bằng hành động thực chất. Ai chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và khả năng lãnh đạo trong điều kiện độc lập, đó chính là thước đo khách quan để đánh giá cán bộ “đúng, trúng, và thực chất”.

Ông có thể chia sẻ thêm về tầm nhìn chiến lược của chủ trương này - đây có phải là một bước đi hướng tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự “vì nước, vì dân”, vượt lên mọi ràng buộc địa phương và lợi ích cục bộ?

- PGS.TS Lê Văn Cường: Chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương không chỉ là một biện pháp kỹ thuật trong công tác tổ chức cán bộ, mà là một tầm nhìn chiến lược rất xa của Đảng ta trong xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ mới. Đây là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu hình thành một nền công vụ liêm chính, khách quan, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết.



Về bản chất, chủ trương này hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự “vì nước, vì dân”, thoát khỏi ảnh hưởng của “quan hệ thân hữu”, “tình làng nghĩa xóm”, những ràng buộc địa phương vốn dễ nảy sinh tâm lý nể nang, né tránh, cục bộ. Khi không bị chi phối bởi những mối quan hệ ấy, người cán bộ sẽ có điều kiện thực thi công vụ minh bạch, công bằng, chỉ dựa trên pháp luật, quy định và lương tâm nghề nghiệp.



Tôi cho rằng, tầm nhìn lâu dài của chủ trương này là hướng đến một nền quản trị hiện đại và chuyên nghiệp hơn, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên được lựa chọn, bổ nhiệm và đánh giá theo năng lực, phẩm chất và kết quả cống hiến thực tế, chứ không dựa vào xuất thân hay quan hệ địa phương. Đây là nền tảng rất quan trọng để Đảng thực hiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ như Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã đề ra.



Nói một cách ngắn gọn, Đảng đang đặt nền móng cho một cơ chế dùng người công bằng, trong sạch, vượt lên mọi “vùng lợi ích”, để cán bộ có thể toàn tâm toàn ý phụng sự nhân dân, cống hiến cho đất nước. Chủ trương này vì thế không chỉ đúng về mặt tổ chức, mà còn mang ý nghĩa chuyển hóa văn hóa lãnh đạo – quản lý, làm cho đội ngũ cán bộ ngày càng chuyên nghiệp, trung thực và gắn bó với nhân dân hơn.

Chủ trương nhất quán và xuyên suốt trong công tác cán bộ

Thưa ông, hiện nay có một số ý kiến cho rằng cán bộ không phải người địa phương có thể gặp khó khăn trong nắm bắt đặc thù văn hóa, địa lý, người sở tại. Ông nghĩ sao về vấn đề này, và cần chuẩn bị gì để cán bộ “ngoại tỉnh” nhanh chóng hòa nhập?

- PGS.TS Lê Văn Cường: Đây là băn khoăn hoàn toàn chính đáng. Không phải cán bộ nào cũng có thể tự tin nói rằng mình “biết tuốt”, bởi mỗi người đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ điều kiện sống, môi trường văn hóa, giáo dục và rèn luyện của vùng miền nơi mình trưởng thành.

Do đó, bên cạnh những ưu điểm đã bàn ở trên, việc bố trí cán bộ không phải người địa phương cũng có những khó khăn và thách thức nhất định. Trước hết là sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, lối sống, đôi khi chỉ trong cách nói, cách ứng xử cũng tạo khác biệt, khiến giao tiếp và thấu hiểu tâm lý dân ban đầu gặp trở ngại.

Thứ hai, văn hóa vùng miền và niềm tin xã hội rất quan trọng. Người lãnh đạo “ngoại tỉnh” ban đầu sẽ chịu sự quan sát, thậm chí dè dặt, thử thách của tập thể và nhân dân. Xây dựng niềm tin và uy tín đòi hỏi thời gian, kiên trì và kết quả cụ thể, thiết thực.

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để cán bộ luân chuyển hòa nhập nhanh và biến chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống thật hiệu quả thực chất phải nhớ lời Bác Hồ căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Ảnh: Thành An

Tuy vậy, lịch sử cho thấy, khi có quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết và vì lợi ích chung sẽ giúp cán bộ vượt qua khó khăn. Cán bộ “ngoại tỉnh” nếu thật sự cầu thị, sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe nhân dân, thì chỉ sau một thời gian ngắn có thể hòa nhập, được tập thể và người dân tin tưởng, ủng hộ.

Quan trọng hơn, phẩm chất và bản lĩnh chính trị quyết định hiệu quả. Môi trường mới không có “vùng quen biết” hay “vòng an toàn”, buộc cán bộ nỗ lực nhiều hơn, chủ động tìm hiểu thực tiễn, học hỏi địa phương, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể.

Tôi xin được đúc kết ngắn gọn rằng: để cán bộ luân chuyển hòa nhập nhanh và biến chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống thật hiệu quả thực chất phải nhớ lời Bác Hồ căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Khi cán bộ thực hiện đúng, đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, thì chắc chắn sẽ được dân tin, dân ủng hộ và khi “ý Đảng hợp lòng dân”, niềm tin của dân sẽ dẫn đường cho mọi khó khăn ban đầu được hóa giải.



Vậy nhìn từ góc độ xây dựng Đảng, chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương có tác động như thế nào tới kỷ luật, kỷ cương, minh bạch và niềm tin nhân dân, đặc biệt khi Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thưa ông?



- PGS.TS Lê Văn Cường: Đây là chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết 26-NQ/TW) đã xác định rõ: xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.



Điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV tới đây là mở rộng phạm vi chú trọng cả hai cấp lãnh đạo: từ cấp chiến lược tới cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã - cấp “gần dân nhất, sát dân nhất”. Điều này thể hiện bước phát triển mới trong tư duy công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất và hiệu lực trong cả hệ thống chính trị, nhất là khi chúng ta đang tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Từ thực tiễn, có thể thấy rõ, khi người đứng đầu là người địa phương, họ dễ bị chi phối quan hệ thân quen, dòng họ, “cánh hẩu”, dẫn tới giảm tính khách quan, công tâm, dễ nảy sinh tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Bởi vậy, việc bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, minh bạch. Khi người đứng đầu không chịu ràng buộc quan hệ riêng tư, họ hành động đúng nguyên tắc, đặt lợi ích tổ chức và nhân dân lên trên hết.



Bên cạnh đó, Đảng ta cũng đã ban hành nhiều quy định cụ thể để phòng ngừa vi phạm, tiêu biểu như Quy định số 377 về kỷ luật và trách nhiệm từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, trong đó nêu rõ: nếu để người thân, gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi thì người cán bộ phải chịu trách nhiệm và có thể bị xử lý. Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng kỷ luật Đảng, bảo đảm không để “vùng cấm”, “ngoại lệ” trong xử lý sai phạm.

Tôi cho rằng, chủ trương này gắn rất chặt với phương châm “4 không” trong phòng, chống tham nhũng: không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Đó là, không thể tham nhũng, vì quy định của Đảng và pháp luật ngày càng chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch.

Thứ hai là không dám tham nhũng, vì kỷ luật nghiêm minh, sai phạm bị xử lý kịp thời, không có ngoại lệ; thứ ba là không muốn tham nhũng, vì đời sống, thu nhập, chế độ đãi ngộ của cán bộ được nâng cao, giúp họ an tâm công tác; thứ tư là không cần tham nhũng, vì đạo đức, liêm chính và phẩm chất cách mạng được bồi dưỡng, củng cố; người cán bộ thấy đủ về vật chất, trong sáng về tinh thần, “đói cho sạch, rách cho thơm”.

Khi thực hiện tốt chủ trương này không chỉ có ý nghĩa răn đe, phòng ngừa sai phạm, mà còn bảo vệ chính đội ngũ cán bộ, giúp họ tránh rơi vào cám dỗ, giữ gìn danh dự và uy tín của người đảng viên. Quan trọng hơn, đây còn là yếu tố củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, bởi khi nhân dân thấy rõ sự công tâm, khách quan, minh bạch trong công tác cán bộ, người lãnh đạo không dựa vào quan hệ, không vì “người nhà” mà vì công việc, vì lợi ích chung thì niềm tin ấy sẽ trở thành sức mạnh to lớn trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thưa ông, trong quá trình thực hiện, chắc hẳn sẽ có va chạm lợi ích hoặc phản ứng ngầm. Đảng cần cơ chế gì để bảo vệ và khích lệ cán bộ “ngoại tỉnh” dám đổi mới, dám hành động?

- PGS.TS Lê Văn Cường: Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm. Trong tổng thể công tác cán bộ, Đảng ta đã có những quy định quan trọng về “6 dám” và “7 dám”, nghĩa là cán bộ phải dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám đổi mới sáng tạo và dám hy sinh vì lợi ích chung. Đó là khung chung để bảo vệ và khuyến khích cán bộ.

Tuy nhiên, vẫn cần có quy định cụ thể để cán bộ "ngoại tỉnh" yên tâm công tác, mạnh dạn đổi mới mà không không lo bị ràng buộc. Ví dụ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có sai sót do yếu tố khách quan, không mang động cơ vụ lợi, thì cần có cơ chế miễn trừ trách nhiệm kỷ luật để bảo vệ cán bộ. Quy định số 69 của Đảng đã nêu rất rõ điều này, ngoài việc xác định tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, còn cho phép miễn trừ kỷ luật trong những trường hợp đặc biệt.

Song song với đó, khi cán bộ được điều động xa nhà, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp như nhà công vụ, chế độ sinh hoạt, điều kiện làm việc thuận lợi. Những chính sách này không chỉ là đãi ngộ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, giúp cán bộ yên tâm, toàn tâm toàn ý với công việc.

Ngược lại, cán bộ được điều động cũng phải giữ gìn phẩm chất, sống khiêm tốn, liêm chính, làm đúng quy định và phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất. Khi cán bộ có sáng tạo, đổi mới mang lại hiệu quả thì phải được ghi nhận, còn nếu có sai sót vì lý do khách quan, không vụ lợi, thì cần được bảo vệ, chia sẻ.

Điều quan trọng nhất là nhận thức. Cả người đi và người ở đều phải thống nhất tư tưởng: tất cả cùng vì mục tiêu chung của Đảng và nhân dân. Người cán bộ được điều động xa quê là đang hy sinh một phần đời sống riêng để phục vụ đất nước, phục vụ địa phương mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân sở tại cần trân trọng, ủng hộ và tạo điều kiện để họ phát huy năng lực.



Cơ chế đồng bộ và liên thông giữa các địa phương cũng quan trọng. Việc điều động cán bộ là quá trình luân chuyển toàn diện, tạo giao thoa và phát triển mới, không phải “đi xa đơn độc”. Khi nhiều địa phương cùng thực hiện, sự e dè, khác biệt vùng miền dần mất đi.

Bác Hồ từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do”. Đó cũng là mục tiêu chung mà mọi cán bộ, dù ở đâu, đều phải hướng tới.

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật nghiêm minh. Tấm gương tốt, cách làm hay được biểu dương, nhân rộng; nếu cá nhân lợi dụng chủ trương để trục lợi hoặc cô lập người khác, phải xử lý nghiêm. Chủ trương đúng cũng có thể bị lợi dụng nếu không giám sát chặt chẽ.

Ngoài ra, để chủ trương này thực sự hiệu quả, cần có cơ chế đồng bộ và liên thông giữa các địa phương. Việc điều động cán bộ nên được nhìn nhận như một quá trình luân chuyển toàn diện, tạo ra sự giao thoa và phát triển mới, chứ không phải là sự “đi xa đơn độc”. Khi nhiều địa phương cùng thực hiện, người đi, người đến đều bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau, thì sự e dè, khác biệt vùng miền sẽ dần mất đi.

Khi có chính sách đồng bộ, cơ chế bảo vệ rõ ràng, nhận thức thống nhất và giám sát nghiêm minh, cán bộ “ngoại tỉnh” sẽ yên tâm cống hiến, gần dân, hiểu dân, được dân tin yêu.

Cuối cùng, phải tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nghiêm minh. Qua kiểm tra, những tấm gương tốt, cách làm hay cần được kịp thời biểu dương, nhân rộng; ngược lại, nếu có cá nhân lợi dụng chủ trương để trục lợi, hoặc gây bè phái, cô lập người khác, thì phải xử lý nghiêm minh. Bởi bất kỳ chủ trương đúng đắn nào cũng có thể bị lợi dụng nếu không được giám sát chặt chẽ. Tóm lại, khi có chính sách đồng bộ, cơ chế bảo vệ rõ ràng, nhận thức thống nhất và giám sát nghiêm minh, cán bộ “không địa phương” sẽ yên tâm cống hiến, thực sự gần dân, hiểu dân, và được dân tin yêu.

Thưa ông, từ góc độ học thuật và thực tiễn, Việt Nam có thể tham khảo mô hình quốc tế nào về bố trí cán bộ lãnh đạo không phải người bản địa, nhưng vẫn hiệu quả và bền vững?

- PGS.TS Lê Văn Cường: Thực tế, mô hình bố trí cán bộ lãnh đạo không phải người địa phương đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công. Ở Nhật Bản chẳng hạn, bộ máy công vụ được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hóa rất cao. Các vị trí từ Thứ trưởng trở xuống được xem là đội ngũ công chức chuyên nghiệp, còn từ Bộ trưởng trở lên là các chức danh chính trị, thường không bố trí người địa phương để đảm bảo tính công tâm, khách quan trong quản lý, điều hành

Ngay trong lịch sử Việt Nam, thời phong kiến, ông cha ta cũng đã có nguyên tắc “quan không xử việc làng”, tức là không để quan lại làm việc tại quê hương mình để tránh tư lợi, cục bộ dòng họ. Đây là một bài học quản trị nhà nước rất đáng suy ngẫm.

Nhìn sang Trung Quốc, nước họ cũng kiên trì thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ, đặc biệt là không bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Tỉnh là người bản địa. Cách làm này được tiến hành bài bản, trở thành một phần trong quy hoạch và đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược. Qua quá trình luân chuyển, cán bộ được thử thách, rèn luyện trong môi trường mới, từ đó bộc lộ năng lực thực tiễn, bản lĩnh chính trị và khả năng tổ chức.



Ở Việt Nam, chủ trương luân chuyển cán bộ không phải người địa phương đã thực hiện nhiều năm, nay đẩy mạnh hơn, lan tỏa tới cấp cơ sở - những nơi trực tiếp gắn bó với dân. Nhiều địa phương giao việc khó, nơi khó cho cán bộ mới đến như phép thử về năng lực lãnh đạo và khả năng thích ứng. Khi cán bộ vượt qua thử thách, đưa địa phương phát triển, đó là minh chứng thực tế để đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm vào vị trí cao hơn.

Từ những kinh nghiệm trong nước và quốc tế, có thể rút ra bài học quan trọng: không có mô hình nào là “hoàn hảo tuyệt đối”. Mỗi giải pháp đều có hai mặt. Cán bộ người địa phương có lợi thế am hiểu phong tục, văn hóa, tâm lý dân cư, nhưng dễ bị tác động bởi các mối quan hệ họ hàng, cục bộ, vùng miền. Ngược lại, cán bộ “ngoại tỉnh” thường có cái nhìn khách quan, độc lập, ít chịu ảnh hưởng bởi quan hệ xã hội tại chỗ, song lại cần thời gian để hòa nhập và có thể gặp rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, niềm tin ban đầu.

Do đó, vấn đề không nằm ở chỗ “ai” mà ở chỗ “làm thế nào”. Chúng ta phải nhìn nhận tính hai mặt của mỗi yếu tố, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực. Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ, chính sách bảo vệ cán bộ, tạo điều kiện để họ thích ứng nhanh, phát huy năng lực, cống hiến lâu dài.



Chỉ khi làm được như vậy, chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo không phải người địa phương mới thật sự đi vào thực chất, trở thành giải pháp chiến lược trong công tác cán bộ của Đảng – vừa phòng ngừa tiêu cực, vừa thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo ở các cấp.

Trân trọng cảm ơn ông!

