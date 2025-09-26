Song Hye Kyo vướng tranh cãi vì thái độ làm việc "yêu sách"

Theo tờ QQ, Song Hye Kyo từng được tiếp đón nồng hậu khi sang Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) để quay quảng cáo hoặc tham dự sự kiện. Năm 2005, cô được sắp xếp ở phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, có 8 vệ sĩ túc trực và xe hơi chống đạn đưa đón. Tuy vậy, QQ khẳng định nữ diễn viên đã có thái độ cư xử không phù hợp.

Một lần khác khi sang Trung Quốc tham dự sự kiện, Song Hye Kyo được cho là không hài lòng với khách sạn do ban tổ chức sắp xếp, nên yêu cầu chuyển sang khách sạn đẳng cấp hơn. Tuy nhiên, tại nơi ở mới, cô tiếp tục phàn nàn vì không có gương soi toàn thân. Nhân viên phải vác gương từ khách sạn cũ đến để đáp ứng yêu cầu.

Không dừng lại ở đó, Song Hye Kyo còn yêu cầu nhân viên đi mua lọ sơn móng tay mới vào lúc 10 giờ đêm vì lọ cũ bị hỏng, và màu sơn phải đúng loại cô thích. Ngoài ra, nữ diễn viên còn từ chối sử dụng dịch vụ làm móng tay do ban tổ chức chuẩn bị vì không muốn người lạ chạm vào tay. Mỗi sáng, cô yêu cầu được tắm bằng nước khoáng đúng thương hiệu riêng.



Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đang lan truyền các thông tin cho rằng Song Hye Kyo từng có yêu sách vô lý và thái độ trịch thượng khi làm việc tại quốc gia này. Sina.

Một số ý kiến từ cư dân mạng cho rằng những hành động đó cho thấy cô có thái độ thiếu tôn trọng với nhân viên địa phương, gây mệt mỏi cho ekip tổ chức sự kiện.



Ngoài các yêu sách cá nhân, Song Hye Kyo cũng bị chỉ trích vì thái độ được cho là lạnh nhạt khi tham dự các sự kiện tại Trung Quốc. Tờ iFeng từng gọi cô là “nữ hoàng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng”. Trang này cho rằng đạo diễn Trần Khải Ca từng có ý định mời cô đóng vai chính trong bộ phim “Triệu Thị Cô Nhi”, nhưng hợp tác không thành. Sau đó, khi được hỏi về dự án và đạo diễn, Song Hye Kyo trả lời rằng cô “chưa từng gặp mặt”.

Năm 2010, nữ diễn viên xuất hiện trên chương trình “Super Boy” trong vai trò người trao giải. Song Hye Kyo chỉ đứng trên sân khấu khoảng 50 giây, trao giải bằng một tay và có biểu cảm thờ ơ. Hành động này khiến nhiều người nhận xét rằng cô đang làm việc “cho có lệ”.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải năm 2016, Song Hye Kyo chỉ phát biểu hai câu ngắn: “Xin chào mọi người” và “Cảm ơn mọi người” rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu trong khi phiên dịch viên chưa kịp hoàn tất phần dịch. Khoảnh khắc này gây lúng túng cho cả chương trình được phát trực tiếp.

Cùng lúc đó, các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc đang lan truyền lại những thông tin này, tạo làn sóng chỉ trích nữ diễn viên. Một số người yêu cầu cấm hoàn toàn các hoạt động của nghệ sĩ Hàn Quốc tại thị trường tỷ dân vì cho rằng họ không tôn trọng khán giả địa phương.

Hiện tại, phía Song Hye Kyo chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Tuy vậy, một bộ phận cư dân mạng cho rằng những lời tố cáo này có thể thiếu căn cứ, vì phần lớn là thông tin một chiều từ mạng xã hội và chưa có bằng chứng xác thực. Một số người cho rằng truyền thông và người hâm mộ cần có cái nhìn đa chiều và thận trọng trước khi kết luận.

Trước Song Hye Kyo, hai nữ diễn viên khác là Jeon Ji Hyun và Yoona (thành viên nhóm SNSD) cũng từng vướng phải làn sóng tẩy chay từ khán giả Trung Quốc vì những tình tiết trong phim bị cho là không phù hợp và xúc phạm đến hình ảnh quốc gia này. Jeon Ji Hyun đã bị loại khỏi một số chiến dịch quảng cáo tại Trung Quốc sau khi vụ việc xảy ra.

