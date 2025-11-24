Sự kiện ẩm thực quốc tế 100 FLAVORS dùng thịt heo Việt sạch chuẩn 3F plus

Được phát triển từ mô hình chuỗi tích hợp khép kín 3F Plus, thịt heo Greenfeed nổi bật với thớ thịt mềm thơm, ngọt vị nhờ nguồn thức ăn chăn nuôi đầu vào được tuyển chọn nghiêm ngặt, con giống đạt chuẩn quốc tế đến hệ thống trang trại ứng dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất hiện đại.

Công nghệ thịt mát theo TCVN 12429-1:2018 làm mát thân thịt ở nhiệt độ 0-4 độ C suốt 18-20 tiếng, giữ lại độ mềm ngon và giá trị dinh dưỡng. Công nghệ đóng gói Oxy Fresh (*) đảm bảo độ tươi và màu sắc tự nhiên, ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Với những ưu điểm này, thịt heo G đã trở thành nguyên liệu đạt chuẩn và là lựa chọn lý tưởng cho chế biến các thực đơn fine dining cao cấp.

Để đạt chất lượng này, Greenfeed đảm bảo từ nguồn thức ăn chăn nuôi đầu vào được lựa chọn nghiêm ngặt, con giống đạt chuẩn quốc tế và hệ thống trang trại ứng dụng công nghệ hiện đại.

Trên mỗi sản phẩm thịt mát G đều có mã QR cho phép truy xuất thông tin từ nguồn thịt đến quy trình chăn nuôi, giết mổ nhằm đảm bảo tính minh bạch với người tiêu dùng.

Là mắt xích quan trọng đầu tiên trong chuỗi 3F Plus, Greenfeed tập trung nghiên cứu và sản xuất thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, không chứa chất cấm và minh bạch nguồn gốc. Quy trình lựa chọn nhà cung cấp được thực hiện nghiêm ngặt, tiêu chuẩn đánh giá nguyên liệu xây dựng theo chuẩn quốc tế với hệ thống kiểm soát đạt ISO 22000, HACCP, GLOBAL G.A.P và BAP.

Được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng trong và ngoài nước với nhiều năm kinh nghiệm, thức ăn Greenfeed cung cấp đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của vật nuôi cho nguồn thịt chất lượng cao, giảm tỉ lệ chuyển đổi thức ăn và tối ưu hiệu quả chăn nuôi.

Với hệ thống hàng chục nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện đại ứng dụng công nghệ từ Mỹ và châu Âu cùng quy trình kiểm định chất lượng chặt chẽ, Greenfeed đảm bảo thành phẩm thịt đầu ra luôn ổn định về chất lượng và đạt chuẩn dinh dưỡng.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, các trang trại của Greenfeed được thiết kế theo chuẩn quốc tế, cùng nguồn con giống chất lượng hàng đầu thế giới từ PIC (Mỹ), kết hợp công nghệ tự động hóa giúp vật nuôi phát triển đồng đều, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất. Công nghệ xử lý chất thải được đầu tư bài bản giúp các trang trại đạt tiêu chí bền vững và thân thiện môi trường.

Heo giống độc quyền GF24 (Camborough®48) là kết quả của hợp tác chuyển giao công nghệ từ PIC cho năng suất chăn nuôi vượt trội tới 32 con cai sữa/nái/năm, bám sát điều kiện khí hậu và chăn nuôi Việt Nam. Heo thịt Greenfeed được nuôi hoàn toàn bằng thức ăn sạch không chất cấm, đạt chuẩn ISO 22000 và tuân thủ bộ giải pháp chăn nuôi hiệu quả - bền vững của chuỗi 3F Plus. Với công nghệ di truyền đánh dấu gen và nguồn giống chất lượng cao, thịt heo G đạt độ dẻo, mềm và ngọt d phù hợp thị hiếu người Việt và tiêu chuẩn ẩm thực cao cấp.

Thức ăn chăn nuôi Greenfeed liên tục ứng dụng các công nghệ dinh dưỡng mới như tăng cường sử dụng chiết xuất thực vật và vi sinh vật có lợi nhằm gia tăng dinh dưỡng vật nuôi và thay thế kháng sinh.

100 FLAVORS là một trong những trải nghiệm fine dining quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, quy tụ 13 đầu bếp danh tiếng với 27 sao Michelin. Mỗi đêm sự kiện giới hạn 140 thực khách cùng thưởng thức trọn vẹn trải nghiệm giao thoa giữa ẩm thực, nghệ thuật và cảm xúc trong không gian sang trọng, đẳng cấp.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn trực tiếp của 13 đầu bếp Michelin, mỗi người đại diện cho một phong cách ẩm thực riêng; từ kỹ thuật chế biến tinh tế đến sự kết hợp nguyên liệu đặc trưng vùng miền, đưa thực khách trải nghiệm một cuộc du hành vị giác độc đáo chỉ trong một đêm.

Việc một nguyên liệu thuần Việt xuất hiện trong trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp quốc tế không chỉ khẳng định chất lượng nông sản Việt Nam mà còn đánh dấu bước tiến vững chắc trên bản đồ ẩm thực thế giới, với sự ghi nhận của những đầu bếp trứ danh hàng đầu.

(*) Áp dụng với các sản phẩm Thịt heo sạch G (bao bì khay), sản xuất tại Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Đồng Nai (DnF) từ T12.2025