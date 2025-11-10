Tài xế xe ôm công nghệ bị đánh chảy máu mồm ở Hà Nội

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Chiều 10/11, chỉ huy Công an phường Long Biên, Hà Nội, cho biết đơn vị đang điều tra vụ xô xát giữa 2 tài xế xe công nghệ xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, chiều 9/11, tại đường Cổ Linh, 2 tài xế của cùng một hãng xe công nghệ xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Trong lúc cãi vã, tài xế ô tô được cho là đã đánh tài xế xe máy khiến người này chảy máu miệng.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết, tài xế xe máy sau đó nằm gục trong ô tô, song bị người lái ô tô liên tục kéo ra ngoài.
Công an phường Long Biên đang thu thập lời khai các bên liên quan và trích xuất camera khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trong báo cáo phòng chống tham nhũng tháng 11/1025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đang cập nhật tình hình vụ cơ quan công an tiến hành điều tra vụ việc xảy ra tại Phòng Kiểm tra – Pháp chế.