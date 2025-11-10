Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ tỉnh Đắk Lắk 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

Thừa ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ngày 10/11/2025, lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã trao tặng hỗ trợ 1 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Đắk Lắk nhằm góp phần khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Tại đây, ông Trần Văn Thuận - Giám đốc PC Đắk Lắk đã đại diện CBCNV ngành điện chia sẻ cùng những thiệt hại mà bão gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc PC Đắk Lắk đại diện trao tặng hỗ trợ 1 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Đắk Lắk nhằm góp phần khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Khoản hỗ trợ thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm xã hội của EVN đối với cộng đồng, đặc biệt là các địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi thiên tai.

Mặt khác, hiện tại, với vai trò là đơn vị quản lý vận hành lưới điện, Công ty cũng đang huy động toàn lực, nỗ lực khôi phục hệ thống điện, chung tay cùng chính quyền và nhân dân Đắk Lắk sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất sau bão.

Tính đến 11 giờ trưa ngày 10/11/2025, PC Đắk Lắk đã khôi phục 91/113 vụ sự cố; còn 49.511 khách hàng (5,2%) và 648 trạm biến áp (6,1%) đang mất điện, tập trung toàn bộ khu vực phía Đông tỉnh.

Với sự quan tâm, chia sẻ của CBCNV ngành điện, bà Cao Thị Hòa An - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đã trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của EVN. Đây là nguồn động viên giúp địa phương vượt qua khó khăn để nhanh chóng ổn định tình hình sau bão số 13.