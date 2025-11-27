Nam thanh niên 25 tuổi "nghiện thủ dâm" sau khi nghỉ việc, phải vào viện điều trị

Nam thanh niên 25 tuổi "nghiện thủ dâm" sau khi nghỉ việc

Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Minh Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội - cho biết, Trung tâm Y học giới tính Hà Nội đã tiếp nhận điều trị một trường hợp nam thanh niên 25 tuổi ở Hà Nội, chưa kết hôn, có xu hướng "nghiện thủ dâm" và suy nghĩ lệch lạc tình dục.

Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội đang thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân nam. Ảnh: BSCC

Nam thanh niên này đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng lo lắng, tâm lý căng thẳng. Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ Phạm Minh Ngọc cho biết, thời gian gần đây, do công việc không thuận lợi, mới nghỉ việc và đang chờ việc mới nên tần suất thủ dâm tăng. Bệnh nhân xuất hiện nhiều suy nghĩ lệch lạc. Điều này gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc, nhất là khi nghỉ làm và đang trong thời gian chờ công việc mới.

Nam thanh niên này chia sẻ với bác sĩ, trước đây tham gia tích cực hoạt động thể thao, tập thể dục 3 lần/tuần, nhưng hiện nay bệnh nhân đã bỏ không đi tập, giảm thời gian ra ngoài, giảm thời gian cho các hoạt động khác.

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước thăm khám lâm sàng, xét nghiệm cần thiết, bác sĩ Trung tâm Y học giới tính Hà Nội chẩn đoán bệnh nhân "nghiện thủ dâm", xu hướng tăng suy nghĩ, tưởng tượng, động lực chuyện thủ dâm.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Phạm Minh Ngọc, nam giới thường có xu hướng thủ dâm nhiều lần hơn so với phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi thanh - thiếu niên và giai đoạn đầu tuổi trưởng thành.

Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Minh Ngọc cũng cho rằng, nếu lạm dụng thủ dâm thì gây ra nhiều tác hại, do đó cần cảm nhận cơ thể để điều chỉnh tần suất thủ dâm cân bằng với độ tuổi, tình trạng sức khỏe bản thân. Thủ dâm ở mức độ vừa phải có thể là một hoạt động tự nhiên mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần.

Chuyên gia chia sẻ về liệu pháp điều trị

Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Linh (Trung tâm Y học giới tính Hà Nội) cho biết: Việc thủ dâm (hoặc bất kỳ hành vi nào mang lại khoái cảm tức thời như ăn uống, chơi game, mua sắm...) như một cơ chế đối phó để trốn tránh căng thẳng là một hiện tượng tâm lý rất phổ biến. Dưới góc độ tâm lý, việc thủ dâm và đạt cực khoái sẽ giải phóng một "cocktail" hóa chất trong não bộ (dopamine, endorphin, oxytocin), mang lại cảm giác thư giãn, giảm đau và khoái cảm ngay lập tức và do đó sẽ xoa dịu mọi căng thẳng. Tuy nhiên, nếu thủ dâm quá mức có thể gây ra cảm giác tội lỗi, xấu hổ hoặc lo lắng. Những cảm giác này có thể xuất phát từ xung đột các quan điểm văn hóa, tôn giáo với giá trị cá nhân.

Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Linh tham vấn tâm lý cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp lạm dụng thủ dâm như một cơ chế trốn tránh các vấn đề căng thẳng trong cuộc sống. Nếu phụ thuộc vào thủ dâm như một phương tiện để giảm bớt căng thẳng có thể dẫn đến tình trạng trì trệ trong việc giải quyết những vấn đề này, từ đó gia tăng cảm giác cô đơn và sự không hài lòng trong cuộc sống.

Đối với trường hợp bệnh nhân nam 25 tuổi đến thăm khám, bác sĩ Trung tâm Y học giới tính Hà Nội nhận định, bệnh nhân có xu hướng nghiện thủ dâm và bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc tình dục gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc. Chính vì vậy, bác sĩ tư vấn bệnh nhân điều trị bằng liệu pháp tâm lý kết hợp thuốc, liệu pháp hành vi nhận thức, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân thay đổi lối sống, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, hạn chế ở một mình để giảm tối đa suy nghĩ đến hoạt động tình dục.

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Quốc Linh, những trường hợp thủ dâm mang tính chất cưỡng chế và gây rối loạn chức năng giống như nam thanh niên trên (bỏ tập thể dục, giảm giao tiếp xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống) thì tâm lý trị liệu đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ngoài việc xác định và giúp bệnh nhân nhận ra cơ chế tâm lý duy trì vòng lặp thủ dâm của mình, can thiệp trị liệu còn giúp từng bước hình thành một mô hình đối phó thay thế có lợi hơn với sức khoẻ thân chất và tinh thần người bệnh.

“Kết quả sau điều trị 1 tháng, bệnh nhân bắt đầu có suy nghĩ tích cực hơn, quay lại các hoạt động thể dục thể thao, chạy bộ 3 lần/tuần. Bệnh nhân cũng chủ động trong các mối quan hệ xã hội, thường xuyên đi gặp gỡ tán gẫu với bạn bè. Không những vậy, bệnh nhân cũng tham gia một lớp học vẽ để giải tỏa tâm lý", thạc sĩ - bác sĩ Phạm Minh Ngọc chia sẻ về kết quả điều trị của nam thanh niên trên.



Bác sĩ chia sẻ thêm, những ảnh hưởng của việc thủ dâm nếu không được tư vấn điều trị kịp thời có thể gây hại cho sức khỏe như đau lưng, mỏi gối, giảm độ tập trung, mệt mỏi. Thủ dâm không đúng cách hoặc không đúng tư thế còn có thể gây chấn thương cơ quan vùng chậu...