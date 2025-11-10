Tập đoàn Hoa Sen báo lãi cao nhất 4 năm, chi 1.250 tỷ đồng mua đất Long Thành

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm tài chính 2024 - 2025 (từ 1/10/2024 - 30/9/2025), Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ghi nhận doanh thu đạt 8.357 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước và thấp nhất trong 8 quý gần đây. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ mức 8,4% lên 12,2%, giúp lợi nhuận gộp đạt 1.021 tỷ đồng, tăng 20%.

Doanh thu tài chính cũng sụt giảm tới 57% so với cùng kỳ, xuống 56 tỷ đồng.

Điểm sáng ở đây đến từ lợi nhuận khác khi bất ngờ có thêm gần 20 tỷ đồng, gấp 10 lần quý 4/2024. Đây chủ yếu là thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và bồi thường.

Chi phí tài chính cũng được tiết giảm 30% về mức 68 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 19% về mức 734 tỷ đồng. Chi phí quản lý ở mức 183 tỷ đồng, tăng 23%.

Cuối cùng, Tập đoàn Hoa Sen báo lãi sau thuế đạt 85 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với con số lỗ 186 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là quý lãi thấp nhất của doanh nghiệp trong năm tài chính 2024 - 2025.

Số liệu: Dân Việt tổng hợp từ báo cái tài chính hợp nhất các năm.

Nhìn chung là niên độ tài chính, 'ông lớn tôn mạ' ghi nhận doanh thu thuần giảm 7% xuống hơn 36.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 730 tỷ đồng, đánh dấu mức lãi cao nhất kể từ năm 2021 tới nay.

Năm tài chính 2024 - 2025, Hoa Sen đặt ra hai kịch bản kinh doanh. Trong kịch bản cơ sở, doanh thu thuần dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 400 tỷ đồng. Trong kịch bản khả quan, doanh thu thuần dự kiến đạt 38.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 500 tỷ đồng.

Như vậy, công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu năm theo phương án cao, còn lợi nhuận vượt 46% kế hoạch năm.

Tham vọng 'lấn sân' bất động sản, Tập đoàn Hoa Sen chi 1.250 tỷ đồng mua đất Long Thành

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Hoa Sen đạt gần 19.000 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm tài chính. Trong đó, chiếm chủ yếu là hàng tồn kho với gần 8.200 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp biến động theo hướng giảm dự trữ nguyên vật liệu (giảm gần 2.000 tỷ đồng, về mức gần 2.500 tỷ đồng), tăng thành phẩm và hàng hoá (tăng gần 700 tỷ đồng lên hơn 4.800 tỷ đồng).

Khoản chiếm tỷ trọng lớn khác trong tài sản là trả trước cho bà Lê Thị Lệ Hoa, có giá trị 1.250 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2025, tăng 800 tỷ đồng so với cuối tháng 3/2025.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 NĐTC 2024 - 2025.

Tại báo cáo kỳ này, công ty không thuyết minh rõ khoản trả trước trên, tuy nhiên tại báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ, doanh nghiệp thuyết minh khoản trả trước cho bà Lê Thị Lệ Hoa liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai (trước là xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ngoài ra, khoản mục tiền tạm ứng để mua đất trong phần phải thu dài hạn khác cũng đã tăng từ 394 tỷ đồng (cuối tháng 6/2025) lên 533 tỷ đồng.

Đây là một phần trong chiến lược đầu tư bất động sản đã được ban lãnh đạo chia sẻ trước đó. Trong ĐHĐCĐ thường niên, ông Lê Phước Vũ đã thông tin, HSG đang xúc tiến đầu tư nhiều dự án tiềm năng tại Đồng Nai nhằm đón đầu làn sóng phát triển khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Thậm chí, ông Vũ còn cho biết, Hoa Sen phải làm đô thị 600 - 700 ha chứ không làm nhỏ.

Ông cho biết thêm: "Chúng tôi không dại như các tập đoàn bất động sản khi pháp lý chưa có, đi lấy tiền của dân, và không giao nhà".

Tình hình nợ vay/vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Hoa Sen. Ảnh: FireAnt

Quay lại bảng cân đối kế toán, kết thúc niên độ tài chính 2024 - 2025, nợ phải trả của Hoa Sen đạt hơn 7.600 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm tài chính. Trong đó chủ yếu là giảm nợ vay tài chính, ở mức hơn 4.400 tỷ đồng, so với đầu năm tài chính ở mức gần 5.400 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 11.335 tỷ đồng, gồm 6.210 tỷ đồng vốn cổ phần, hơn 4.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG hiện giao dịch quanh mức 16.800 đồng/cổ phiếu - đi ngang sau 1 tuần đầy biến động đầu tháng 11. Vốn hóa doanh nghiệp đạt xấp xỉ gần 10.500 tỷ đồng.

Tính chung 10 phiên giao dịch gần đây nhất, HSG có đến 5 phiên tăng điểm trong khi chỉ có 4 phiên giảm.