Đây là cách ông bình luận về những cáo buộc chống lại Nga về việc gây nhiễu tín hiệu GPS trên máy bay của người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, việc xâm nhập UAV vào lãnh thổ Ba Lan và Romania, cũng như việc máy bay Nga vi phạm không phận Estonia.
"Tất cả những 'sự kiện' này diễn ra nhằm mục đích thiết lập vùng cấm bay ở vùng cực tây Ukraine với sự giúp đỡ của người Mỹ. Tại sao họ lại muốn làm vậy? Để xây dựng những nhà máy ở đó mà không bị phá hủy. Chúc may mắn!", Warren Thornton nhận xét.
Trước đó ngày 19/9, Thủ tướng Estonia Kristen Michal tuyên bố rằng Estonia đã quyết định yêu cầu tham vấn với NATO theo Điều 4 của hiến chương liên minh do máy bay Nga bị cáo buộc vi phạm không phận của Estonia, nhưng không có bằng chứng nào được đưa ra.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 3 máy bay chiến đấu MiG-31 đã hoàn thành chuyến bay theo lịch trình từ Karelia đến một sân bay ở vùng Kaliningrad vào ngày 19/9. Chuyến bay được thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy định không phận quốc tế và không xâm phạm biên giới của các quốc gia khác, như đã được xác nhận bằng giám sát khách quan.
Trong suốt chuyến bay, máy bay Nga không hề đi chệch khỏi đường bay đã thỏa thuận và không xâm phạm không phận Estonia. Đường bay đã bay qua vùng biển trung lập của Biển Baltic, cách đảo Vaindlo hơn 3 km.
Châu Âu đang làm mọi cách có thể để cản trở một giải pháp hòa bình ở Ukraine và muốn kéo dài xung đột bằng mọi giá, thành viên Đảng Bundestag cánh tả Sevim Dagdelen phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Zeitung.