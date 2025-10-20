Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 20/10/2025 15:25 GMT+7

Tây Ninh cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tham vọng trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Đông Nam Á

Thứ hai, ngày 20/10/2025 15:25 GMT+7
Sau sáp nhập với tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh mới, có không gian phát triển lớn hơn, phù hợp với mô hình nông nghiệp công nghiệp cao, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi. Vì vậy, Tây Ninh cam kết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp lớn như De Heus, Hùng Nhơn đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi công nghệ cao, sớm đưa vào vận hành.
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định như vậy tại buổi tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn ngày 20/10, nhằm trao đổi về kế hoạch đầu tư chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Tham dự buổi làm việc có ông Johan Van Den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á; ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Tây Ninh, đại diện lãnh đạo 3 tập đoàn: De Heus, Bel Gà và Hùng Nhơn.

Tại buổi làm việc, đại diện 2 tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn đã trình bày về kế hoạch hợp tác chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao khép kín tại Tây Ninh, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi, đến chế biến và xuất khẩu. Theo đó, với tổng vốn đầu tư cho 12 dự án dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, chuỗi 12 dự án do De Heus hợp tác cùng Hùng Nhơn, Bel Gà thực hiện - có thể xem là bước tiến quan trọng đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu đến 2030, chuỗi dự án này sẽ đóng góp khoảng 2 tỷ USD cho liên doanh De Heus - Hùng Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao đổi cùng đại diện tập đoàn De Heus, Bel Gà và Hùng Nhơn tại buổi làm việc. 

Theo ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, một trong những điểm nhấn lớn trong kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp là xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao đầu tiên tại Tây Ninh. Nhà máy có công suất giết mổ 52 triệu con/năm, chế biến 132.000 tấn sản phẩm/năm, áp dụng dây chuyền hiện đại từ châu Âu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, ISO 22000, FSSC 22000.

Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, sẵn sàng phục vụ các thị trường xuất khẩu khó tính như EU, Trung Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thông tin thêm với Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, chuỗi dự án do De Heus và Hùng Nhơn triển khai không chỉ ứng dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại mà còn tập trung phát triển vùng nguyên liệu sạch, đảm bảo kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi.

“Đây là yếu tố nền tảng để đảm bảo truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu cao nhất. Bên cạnh đó, công tác chọn lọc và sản xuất con giống cũng được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra nguồn giống có sức đề kháng tốt, ổn định, đủ năng lực phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt hướng đến các thị trường Halal”, ông Hùng phân tích.

Sử dụng vaccine top 1 châu Âu cho các trang trại chăn nuôi trong chuỗi Hùng Nhơn - De Heus

Hệ thống chuồng trại chăn nuôi được thiết kế theo mô hình khép kín, tự động hóa hoàn toàn từ khâu cho ăn, uống đến xử lý môi trường, giúp tối ưu hóa chi phí, kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn sinh học. Đây là bước tiến quan trọng để chuẩn hóa quy trình sản xuất và tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Việc xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến còn nhằm đón đầu xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2025, có đến 28% sản lượng thịt xuất khẩu của Việt Nam là sản phẩm đã qua chế biến, cho thấy nhu cầu về thực phẩm có giá trị gia tăng đang ngày càng tăng mạnh.

Việc đầu tư sớm vào nhà máy chế biến hiện đại được xem là mắt xích quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi tại Tây Ninh nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung.

Bên cạnh khu Đông Nam bộ với Tây Ninh là "đầu tàu", liên doanh De Heus - Hùng Nhơn còn đầu tư chuỗi tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai. Trong đó, dự án tại Đắk Lắk và Lâm Đồng đã đi vào vận hành; dự án tại Gia Lai dự kiến đưa vào hoạt động đầu năm 2026.

Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn ký kết hợp tác chiến lược tại Hà Lan với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào năm 2022.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào cuối năm 2022, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng và lãnh đạo cấp cao hai nước. Đây là biểu tượng cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát huy tinh thần đó, De Heus và Hùng Nhơn cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai chuỗi liên kết nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh trong giai đoạn 2025-2030, hướng tới xuất khẩu lô thịt gà Halal đầu tiên đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị phát triển ngành Halal Việt Nam ngày 22/10/2024.

Tại buổi làm việc, đại diện 2 tập đoàn đã đề xuất tỉnh Tây Ninh xem xét các cơ chế hợp tác công - tư để cùng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển nông nghiệp quốc gia gắn với xuất khẩu. Đại diện 2 tập đoàn mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành của tỉnh Tây Ninh trong việc đẩy đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, đặc biệt là ở nhà máy giết mổ thực phẩm Trảng Bàng.

Đại diện Tập đoàn De Heus, Bel Gà và Hùng Nhơn tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út đã đánh giá cao những đóng góp của các nhà đầu tư trong những năm gần đây. Trong đó có các tập đoàn nông nghiệp hàng đầu là De Heus, Bel Gà và Hùng Nhơn.

“Đối với địa phương, đây vừa là vinh dự, nhưng cũng tạo nên áp lực, đó là làm sao tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn, để doanh nghiệp yên tâm làm ăn từ đó đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh”, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út, sau sáp nhập với tỉnh Long An, Tây Ninh có không gian phát triển lớn hơn, phù hợp với mô hình nông nghiệp công nghiệp cao, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi.

Chính vì vậy, Tây Ninh cam kết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để De Heus, Hùng Nhơn đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào vận hành. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh kỳ vọng các tập đoàn sẽ góp phần tạo nên thương hiệu nông nghiệp Tây Ninh mang tầm vóc quốc tế.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết đã có buổi tiếp đón và làm việc cùng lãnh đạo Tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đánh giá cao năng lực của của 2 tập đoàn De Heus, Hùng Nhơn. Trong đó, De Heus là tập đoàn nông nghiệp lâu đời tại Hà Lan, còn Hùng Nhơn là một tập đoàn có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

Đại diện 2 tập đoàn tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Tây Ninh

Bí thư Nguyễn Văn Quyết ghi nhận những đóng góp của 2 tập đoàn trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và mở rộng dự án tại Tây Ninh - địa phương có thế mạnh trong nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là trong chăn nuôi.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung và 2 tập đoàn nói riêng. Từ đó, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để cho doanh nghiệp phát triển và có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đại phương.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đại diện 2 tập đoàn đã trao tặng số tiền 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Đại diện các tập đoàn trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

