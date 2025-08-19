Cụ thể, nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học Tokyo cho biết basophil – một loại tế bào miễn dịch có số lượng rất nhỏ trong máu – lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi sau hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), vốn xảy ra ở bệnh viêm phổi nặng và các tình trạng tương tự.



Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng tế bào miễn dịch ‘gây hại' cho bệnh hen suyễn có thể giúp giảm viêm phổi. Ảnh: Getty Images

Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) thường khởi phát do viêm phổi nặng hoặc nhiễm trùng huyết, từ đó gây ra tình trạng viêm nghiêm trọng ở phổi. Bệnh nhân thường phải thở máy, trong khi tỷ lệ tử vong có thể lên tới 30%–50%. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có liệu pháp điều trị bằng thuốc nào được thiết lập hiệu quả.

Trong nghiên cứu, Phó giáo sư Kensuke Miyake cùng các cộng sự đã quan sát quá trình phục hồi ở những con chuột có triệu chứng giống hội chứng suy hô hấp cấp tính. Họ phát hiện rằng các tế bào ái kiềm tập trung ở phổi trong giai đoạn phục hồi và đồng thời tiết ra một chất gọi là interleukin-4. Chất này có tác dụng làm giảm viêm bằng cách ức chế hoạt động của bạch cầu trung tính – những tế bào miễn dịch vốn góp phần gây viêm.

Ngược lại, ở những con chuột bị ức chế chức năng của basophil và interleukin-4, tình trạng viêm phổi kéo dài và các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Điều này chứng minh vai trò thiết yếu của basophil và interleukin-4 trong quá trình phục hồi.

Những phát hiện này, được công bố trên Tạp chí Hô hấp Châu Âu, có thể mở đường cho các phương pháp điều trị mới trong y học.

