Ngày 6/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh này khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo UBND tỉnh Thái Bình, hiện nay tỉnh Thái Bình đang tích cực triển khai tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chỉ đạo của Chính phủ.

Để tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng thời điểm sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính để lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đai, xây dựng công trình trái phép nhằm trục lợi, đồng thời nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của các cấp, các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm một số nội dung quan trọng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục sai phạm trong công tác quản lý đất đai và chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình.

Không để tình trạng lợi dụng thời điểm triển khai sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để thực hiện hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng công trình trái phép, mọi hành vi vi phạm phải được xử lý kịp thời.

Tỉnh Thái Bình yêu cầu duy trì tốt công tác quản lý, giữ ổn định tình hình và bảo đảm hiệu quả công tác quản lý đất đai trong quá trình từ nay đến khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp, không để xảy ra gián đoạn, buông lỏng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông. Ảnh minh hoạ/TTXVN

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, lợi dụng thông tin về sáp nhập tỉnh để trục lợi cá nhân; kịp thời tố giác, cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng kích động, xúi dục, lôi kéo làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.



Với Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng; có biện pháp kịp thời, cương quyết ngăn chặn, không để xảy ra vi phạm; khắc phục tình trạng ngại khó, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn; phân công cán bộ, công chức, viên chức theo dõi địa bàn nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm, cương quyết, dứt điểm trường hợp vi phạm ngay khi phát sinh, không để tồn đọng kéo dài, không để phát sinh vi phạm mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra việc xây dựng các công trình nhà ở, hạ tầng, hình thành các khu dân cư mới trái phép trên đất nông nghiệp, đất hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, việc lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật; kiên quyết buộc người có hành vi vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định của pháp luật.



Với Công an tỉnh Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã tăng cường nắm bắt tình hình an ninh trật tự, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng.

Cùng với đó phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, cưỡng chế, xử lý vi phạm; chủ động đấu tranh với các hành vi tổ chức, tiếp tay cho việc sử dụng trái phép đất đai, gây mất an ninh trật tự, có biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.