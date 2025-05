Cú vung gậy bóng chày sau va chạm giao thông: Tài xế xe bán tải đối mặt với rủi ro pháp lý gì?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, nếu hai xe cố ý đâm vào nhau do mâu thuẫn khi tham gia giao thông thì cả hai bên có thể bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đường giao thông là nơi để các phương tiện lưu thông, người dân di chuyển an toàn, thông suốt. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, lưu lượng phương tiện tăng cao, nguy cơ xảy ra va chạm, ùn tắc giao thông cũng lớn hơn.

“Thời điểm này mà xảy ra va chạm giao thông thì nguy cơ ùn tắc là rất lớn, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Nếu xảy ra hành vi đánh nhau, cố ý tông xe vào nhau tại nơi công cộng, đặc biệt là trên đường giao thông, thì sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng”, luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Theo diễn biến được ghi lại trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông điều khiển xe bán tải đã dùng gậy bóng chày tấn công một người đàn ông khác sau va chạm giao thông.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, tình huống này có thể dẫn đến thương tích cho nạn nhân nên cơ quan điều tra đã vào cuộc, tiến hành xác minh danh tính của hai người đàn ông để làm rõ nguyên nhân vụ việc, diễn biến hành vi của các bên, đồng thời đánh giá hậu quả đối với nạn nhân và xã hội nhằm xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

“Hành vi đánh người trên đường giao thông là hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là khi hành vi côn đồ, hung hãn này xảy ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – một ngày lễ lớn, đòi hỏi mức độ đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội ở mức cao nhất”, luật sư Cường nhận định.

Hơn nữa, hành vi nêu trên không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tạo ra sự bức xúc trong dư luận. Do đó, theo luật sư Đặng Văn Cường, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Người đàn ông sử dụng gậy bóng chày để tấn công người khác có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Cường phân tích thêm: Nếu bị xử lý theo tội danh này, người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp có tình tiết tăng nặng, mức hình phạt có thể lên đến 2–7 năm tù.

Trường hợp nạn nhân có thương tích và có yêu cầu khởi tố, người dùng gậy bóng chày có thể bị xử lý thêm về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Ngay cả khi thương tích dưới 11%, hành vi vẫn có thể bị xử lý hình sự nếu có sử dụng vũ khí nguy hiểm hoặc xảy ra nơi công cộng, và mức hình phạt có thể nghiêm khắc hơn.

Luật sư cũng lưu ý, tại hiện trường vụ việc, hai chiếc ô tô đã va chạm mạnh, gây móp méo, hư hỏng nghiêm trọng. Cơ quan điều tra sẽ xác minh xem việc hai xe đâm vào nhau là vô ý do va chạm giao thông hay cố ý nhằm trả đũa.

Nếu xác định hai xe cố ý đâm vào nhau, hành vi này có thể cấu thành tội Cố ý làm hư hỏng tài sản hoặc đồng thời là tội Gây rối trật tự công cộng, tùy theo hậu quả và tính chất vụ việc. Trong trường hợp đó, cả hai bên đều có thể bị xử lý hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định thiệt hại về tài sản và đánh giá mức độ lỗi, ý thức chủ quan của các bên liên quan để có căn cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tài xế xe bán tải 17C 203.xx dùng gậy bóng chày tấn công tài xế ô tô 30H 904.xx sau va chạm giao thông. Ảnh: NH

Dư luận bức xúc trước hành vi dùng gậy bóng chày tấn công người sau va chạm giao thông tại Thái Bình

Trước đó, vào ngày 30/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng, Thái Bình) cho biết đơn vị này đã nắm bắt được vụ việc một người đàn ông cầm gậy bóng chày tấn công một tài xế khác, xảy ra trên địa bàn xã vào sáng cùng ngày.

Theo lãnh đạo UBND xã Đông Sơn, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đông Sơn đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Do tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã đã báo cáo lên Công an tỉnh và chuyển toàn bộ hồ sơ để đơn vị cấp trên tiếp tục xác minh, làm rõ các thông tin liên quan.

Về diễn biến vụ việc: Vào khoảng hơn 10 giờ sáng cùng ngày, chiếc ô tô mang biển kiểm soát 30H-904.xx khi đang di chuyển trên tuyến đường thuộc địa phận xã Đông Sơn thì bất ngờ bị một xe bán tải mang biển kiểm soát 17C-203.xx đâm từ phía sau.

Ngay sau va chạm, tài xế xe bán tải 17C-203.xx đã cầm gậy bóng chày xuống xe và tấn công nam tài xế điều khiển xe mang biển số 30H-904.xx.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera tại hiện trường, nam tài xế xe 30H-904.xx bị đối tượng cầm gậy bóng chày liên tục đánh vào người, đặc biệt là vùng đầu gối và vai.

Sự việc ngay lập tức gây rúng động dư luận, thu hút nhiều ý kiến trái chiều về hành vi coi thường pháp luật của tài xế xe bán tải mang biển kiểm soát 17C-203.xx.