Thảm kịch giẫm đạp tại cuộc mít tinh chính trị khiến hàng chục người chết thảm ở Ấn Độ

Nơi diễn ra cuộc vận động chính trị của ông Vettri Kazhagam. Ảnh Guardian

Ít nhất 39 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại một cuộc mít tinh chính trị do nam diễn viên Vijay dẫn đầu ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ ngày 27/9. Vụ việc xảy ra tại quận Karur trong một sự kiện vận động tranh cử cho đảng chính trị Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) của ông.

Thủ hiến bang Tamil Nadu, ông MK Stalin, đã ra lệnh mở cuộc điều tra tư pháp về vụ giẫm đạp chết người này và tuyên bố hỗ trợ gia đình các nạn nhân. "Cho đến nay, 39 người đã thiệt mạng, bao gồm 13 nam, 17 nữ, 4 nam và 5 nữ - trong khi 51 người, bao gồm 26 nam và 25 nữ, đang được điều trị tích cực", ông Stalin nói với các phóng viên.

Video về sự kiện đáng tiếc này cho thấy hàng ngàn người vây quanh một chiếc xe vận động tranh cử, với Vijay đứng trên nóc xe, phát biểu trước đám đông. Trong các đoạn clip, cuối cùng anh ta phải ném chai nước vào những người ủng hộ đang ngất xỉu và kêu gọi cảnh sát giúp đỡ.

Chính quyền cho biết các đội cấp cứu đã được triển khai nhanh chóng sau vụ giẫm đạp. Các bệnh viện trong quận vẫn đang tiếp tục điều trị cho hàng chục người bị thương, trong đó nhiều người được báo cáo đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau sự việc, nam diễn viên kiêm chính trị gia 51 tuổi đã bày tỏ nỗi đau buồn trên mạng xã hội. "Tôi không biết dùng lời nào để diễn tả nỗi đau mà trái tim tôi đang phải chịu đựng. Đôi mắt và tâm trí tôi chìm trong nỗi buồn. Khuôn mặt của tất cả những người tôi đã gặp cứ hiện lên trong tâm trí tôi", ông viết trên X.

Vijay, một trong những ngôi sao hàng đầu Ấn Độ, đã khởi xướng đảng TVK vào năm 2024 và kể từ đó đã thu hút đông đảo khán giả đến xem các buổi xuất hiện trước công chúng. Trong hơn ba thập kỷ, ông là một trong những diễn viên có doanh thu cao nhất của điện ảnh Tamil, với lượng người hâm mộ trung thành, điều này đã dẫn đến các cuộc biểu tình chính trị lớn kể từ khi anh chính thức bước vào chính trường.

Nam diễn viên hiện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử cấp tiểu bang dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm 2026, khi đảng của ông được coi là thách thức cả đảng cầm quyền Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) của Stalin và Đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Chính quyền bang đã chỉ trích nam diễn viên kiêm chính trị gia này vì vi phạm các quy định tại cuộc biểu tình, nguyên nhân dẫn đến thảm kịch, theo một bản tin của NDTV. Đài truyền hình này dẫn nguồn tin chính thức cho biết ban tổ chức đã không cung cấp đủ nước uống và thức ăn cần thiết, khiến đám đông ngất xỉu.

Hai lãnh đạo của đảng TVK, bao gồm một phụ tá thân cận của Vijay, được cho là đã bị nêu tên trong một vụ án của cảnh sát sau vụ việc. Tờ Hindustan Times dẫn lời quan chức cảnh sát cấp cao của bang, G. Venkataraman, cho biết lãnh đạo TVK đã đến muộn hơn bảy giờ so với thông báo của đảng, khiến tình hình càng thêm phức tạp.



