Thanh Hóa: Sẵn sàng đón đoàn thanh tra của EC kiểm tra IUU

Siết chặt kỷ cương từ bờ ra khơi

Ông Lê Công Hồng, một chủ tàu cá mang số hiệu TH-90319-TS trú tại phường Ngọc Sơn, là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này.

Ông chia sẻ: “Trước đây, anh em đi biển chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thấy cá là đánh, ít quan tâm đến quy định hay ranh giới vùng biển. Nhưng hiện nay, thông qua công tác tuyên truyền bền bỉ của các cấp, các ngành và báo đài, cộng đồng ngư dân chúng tôi đã hiểu rõ tác hại của việc khai thác bất hợp pháp. Nếu bị thẻ vàng, thẻ đỏ, con cá đánh bắt về không bán được, đời sống anh em sẽ đi vào ngõ cụt”.

Chính vì hiểu rõ "nồi cơm" của mình gắn liền với sự tuân thủ pháp luật, ông Hồng và nhiều ngư dân khác đã tự giác thực hiện nghiêm ngặt các quy định.

Từ việc ghi chép nhật ký khai thác tỉ mỉ, bật thiết bị giám sát hành trình (VMS) 24/24h cho đến việc tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài, tất cả đều được thực hiện như một thói quen nghề nghiệp mới.

Tại Cảng cá Lạch Bạng, phường Hải Bình (Thanh Hóa) lực lượng biên phòng lắp biển quy định từng khu vực neo đậu của các loại phương tiện.

Sự chuyển biến trong nhận thức của ngư dân như ông Hồng là kết quả của một chiến dịch dài hơi và quyết liệt mà tỉnh Thanh Hóa đã triển khai. Đặc biệt, trong gần 2 tháng cao điểm vừa qua (từ 23/9/2025), cả hệ thống chính trị tại các xã, phường nghề cá đã đồng loạt ra quân.

Nhờ đó, bức tranh nghề cá Thanh Hóa hiện lên với những gam màu sáng: 100% tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã được chấm dứt hoàn toàn.

Công tác thực thi pháp luật được siết chặt chưa từng có. Từ đầu năm 2025 đến ngày 21/11/2025, hơn 4,3 tỷ đồng tiền phạt đã được áp dụng cho 284 trường hợp vi phạm. Con số này tuy lớn, nhưng cần thiết để lập lại trật tự trên biển.

“Mạnh tay” xử phạt để răn đe

Đáng chú ý, tỉnh đã xử lý dứt điểm 140 tàu mất kết nối VMS tồn đọng từ năm 2024, đồng thời giám sát chặt chẽ qua hình ảnh đối với 30 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đảm bảo không để lọt lưới bất kỳ nguy cơ nào có thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn đơn vị quản lý quy định phòng, chống khai thác IUU.

Mặc dù đã hoàn thành 16/19 nhiệm vụ do Chính phủ giao, Thanh Hóa vẫn đang đối mặt với bài toán khó về hạ tầng số. Việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) – một yêu cầu quan trọng của EC – đang gặp trở ngại do sự thiếu đồng bộ dữ liệu.



Thực tế cho thấy, việc tích hợp dữ liệu giữa VNeID, cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfisbase) và phần mềm eCDT chưa thực sự trơn tru. Nhiều tàu cá sau khi thay đổi thông số kỹ thuật chưa được cập nhật kịp thời, dẫn đến sai lệch thông tin khi làm thủ tục xuất/nhập bến trên phần mềm. Thêm vào đó, sự thiếu ổn định của hệ thống eCDT cũng gây khó khăn cho việc giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng.

Tuy nhiên, "cái khó ló cái khôn", chính quyền tỉnh Thanh Hóa không ngồi chờ đợi. Các giải pháp tình thế và dài hạn đang được triển khai song song. Các đơn vị đang chạy đua với thời gian để làm sạch dữ liệu, hỗ trợ ngư dân thực hiện các thủ tục, quyết tâm hoàn thành các nội dung còn lại trước ngày 30/11.

Sẵn sàng đón đoàn thanh tra EC

Trước thông tin đoàn thanh tra EC sẽ sang Việt Nam vào cuối năm nay, Thanh Hóa đã chuẩn bị một tâm thế chủ động. Tỉnh không chỉ tập trung vào việc làm đẹp hồ sơ mà chú trọng vào thực chất của công tác quản lý.

Kịch bản đón tiếp đoàn thanh tra lần thứ 5 đã được xây dựng bài bản. Các sở, ngành đang gấp rút hoàn thiện hệ thống hồ sơ, tài liệu chứng minh, đảm bảo tính logic, minh bạch và truy xuất được nguồn gốc từng lô hàng thủy sản.

Mục tiêu của Thanh Hóa không chỉ là vượt qua đợt kiểm tra này, mà là khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng một ngành thủy sản minh bạch, trách nhiệm và bền vững.

Thanh Hóa sẵn sàng đón đoàn thanh tra của EC kiểm tra IUU.



Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm chính trị cao độ và những kết quả thực chất đã đạt được, Thanh Hóa đang thể hiện vai trò tiên phong cùng cả nước trong nỗ lực gỡ bỏ "thẻ vàng", hướng tới một nền thủy sản biển xanh và bền vững.