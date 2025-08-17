Thành lũy vững chắc bảo vệ Tổ quốc và nhân dân

Mối quan hệ mật thiết, khăng khít

Ngày 19/8/1945, Hà Nội và nhiều thành phố lớn đang sục sôi khí thế Cách mạng Tháng Tám, lực lượng Công an nhân dân ra đời với tên gọi ban đầu là Việt Nam Công an vụ, đảm nhận sứ mệnh giữ gìn an ninh, trật tự cho chính quyền cách mạng non trẻ. Họ được thành lập từ các đội “Tự vệ đỏ”, “Tự vệ cứu quốc”. Họ là những người bình thường: Nông dân, công nhân, trí thức yêu nước, kiên cường bảo vệ an ninh cho từng xóm làng, từng khu phố nơi họ sinh ra, không chỉ bảo vệ các cơ quan đầu não mà còn giữ yên từng thôn xóm, từng cánh đồng, từng mái nhà của người dân.

Những cán bộ công an thời kỳ đầu hầu hết xuất thân từ nhân dân lao động, nhiều người là nông dân, du kích, tự vệ. Họ hiểu rõ giá trị của hạt lúa, giọt mồ hôi, và nỗi lo mất mùa, đói kém. Chính vì thế, ngay từ buổi sơ khai, lực lượng Công an đã gắn bó mật thiết với người nông dân, lực lượng chiếm hơn 90% dân số lúc bấy giờ.

80 năm là một chặng đường không dài so với lịch sử dân tộc, nhưng đủ để khẳng định rằng lực lượng Công an nhân dân là thành lũy vững chắc của Tổ quốc, là người bạn đồng hành tin cậy của mọi tầng lớp nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945–1954), lực lượng Công an đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng. Họ vừa là chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh, vừa là những người làm công tác vận động quần chúng, nâng cao tinh thần dân tộc và giữ vững hậu phương cách mạng. Nhiệm vụ của CAND lúc này rất đa dạng: bảo vệ kho lương, duy trì an toàn hành lang giao liên, ngăn chặn hoạt động gián điệp, và trấn áp các phần tử phản động. Ở vùng tự do, các đội công an xóm, xã chính là điểm tựa vững chắc giúp nông dân yên tâm sản xuất lương thực, nuôi quân, góp phần tạo nên thế trận lòng dân vững chắc chống giặc ngoại xâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo của Bộ Công an Lễ kỷ niệm 80 năm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Ảnh: Đ.X

Những câu chuyện về lực lượng công an tại các vùng quê như Kinh Bắc vẫn còn vang vọng trong ký ức nhiều thế hệ. Họ không chỉ là người bảo vệ an ninh mà còn là người bạn thân thiết bên dân làng: Ban đêm đào hầm bí mật, ban ngày cùng người dân ra đồng cấy lúa. Tình cảm gắn bó máu thịt ấy đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955–1975), vai trò của lực lượng Công an nhân dân càng thêm quan trọng, nhất là ở miền Nam. CAND phối hợp với lực lượng dân quân, an ninh xã ấp để bảo vệ làng xã trước những cuộc càn quét của địch. Họ giữ vững “ấp chiến lược”, bảo vệ căn cứ cách mạng, đảm bảo an toàn cho đồng bào và cán bộ. Sự cống hiến thầm lặng nhưng thiết thực của lực lượng Công an đã góp phần giữ vững hậu phương, tạo tiền đề cho thắng lợi chung của cách mạng.

Lực lượng Công an nhân dân còn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và thực thi pháp luật, CAND không chỉ có trách nhiệm phát hiện, điều tra các hành vi tham nhũng mà còn góp phần nâng cao nhận thức và tạo dựng niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật.

Tham nhũng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy yếu lòng tin của nhân dân đối với chính quyền. Việc phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng là cần thiết để xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch. CAND đã tích cực tham gia vào các chuyên án điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nhiều vụ án lớn gây thiệt hại rất nghiêm trọng, thu lại số tiền thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an nhân dân đã và đang giữ vai trò then chốt trong cuộc chiến chống tham nhũng, góp phần bảo vệ sự trong sạch của bộ máy nhà nước và xây dựng một xã hội công bằng, văn minh. Việc lôi ra ánh sáng các vụ án lớn không chỉ giúp xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng mà còn tạo động lực cho việc cải cách và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Điều làm nên sự khác biệt nổi bật của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam so với nhiều quốc gia khác chính là mối quan hệ gắn bó mật thiết với nông dân, lực lượng chiếm đại đa số dân số đất nước. Từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến những năm hòa bình dựng xây, hình ảnh những chiến sĩ công an xã, huyện luôn hiện diện gần gũi, thân thuộc với đời sống của bà con nông dân, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” đã trở thành biểu tượng của tình quân dân khắng khít.

Sau ngày đất nước thống nhất 1975, khi cả dân tộc bước vào công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, lực lượng CAND không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, mà còn sát cánh cùng bà con nông dân chống lại các thế lực cướp bóc và những tàn dư chiến tranh còn sót lại.

Trên đồng bằng sông Cửu Long, các chiến sĩ công an cùng người dân diệt trừ “cướp biển” trên sông, bảo vệ tài sản và mùa màng. Ở Tây Nguyên, họ kiên trì bảo vệ nương rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số khỏi nạn lâm tặc. Trên các vùng núi phía Bắc, công an phối hợp với lực lượng biên phòng chống buôn lậu và ma túy xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và đời sống bình yên cho bà con.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa lực lượng CAND và nông dân càng được khẳng định qua nhiều hành động thiết thực. Khi bão lũ bất ngờ ập đến, công an xã cùng bà con gặt lúa để tránh mất mùa; trong đại dịch COVID-19, họ hỗ trợ tiêu thụ nông sản bị ách tắc, giúp người dân vượt qua khó khăn; những lần sơ tán khẩn cấp khi mưa lũ dâng cao đều có bóng dáng công an đứng đầu đội hình. Đối với nông dân, công an không chỉ là người bảo vệ pháp luật, mà còn là người thân, chỗ dựa tin cậy.

Chính mối quan hệ bền chặt đó đã tạo nên sức mạnh cộng đồng và sự ổn định xã hội ở khu vực nông thôn, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là bài học quý giá về sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng vũ trang và nhân dân mà các quốc gia khác rất khó có được.

Cuộc cách mạng số

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ toàn cầu, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc không chỉ giới hạn trong không gian vật lý mà còn mở rộng sang không gian mạng. Nhận thức sâu sắc điều này, Bộ Công an đã triển khai hàng loạt chương trình chiến lược nhằm hiện đại hóa công tác bảo vệ an ninh, trật tự và tạo dựng hệ sinh thái số an toàn cho người dân, đặc biệt là nông dân, lực lượng then chốt trong phát triển kinh tế xã hội.

Tác giả bài viết, nhà báo Lê Thọ Bình. Ảnh: DV

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân gắn chip là bước đột phá trong quản lý thông tin dân cư. Căn cước công dân không chỉ là giấy tờ tùy thân truyền thống, mà đã trở thành “chìa khóa số” giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Điều này giúp nông dân ở vùng sâu, vùng xa tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong việc vay vốn ngân hàng, tham gia thương mại điện tử và các chương trình hỗ trợ của Nhà nước.

VNeID, định danh và xác thực điện tử quốc gia, mở ra kênh giao dịch hiện đại cho người dân. Nông dân chỉ cần chiếc điện thoại thông minh để đăng ký mua bảo hiểm nông nghiệp, khai báo sản lượng hay nhận hỗ trợ thiên tai một cách nhanh chóng mà không cần đến trụ sở chính quyền.

Lực lượng CAND cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nghiệp vụ chuyên môn, giúp xử lý và phân tích dữ liệu lớn nhằm phát hiện sớm hành vi tội phạm mạng, cảnh báo nguy cơ lừa đảo và dự báo điểm nóng an ninh tại khu vực nông thôn. Bộ Công an đã triển khai chiến dịch bảo vệ an ninh mạng toàn diện, với hàng chục nghìn vụ tấn công mạng bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Có thể nói, lực lượng Công an nhân dân đang tham gia “cuộc chiến không tiếng súng” trên mặt trận bảo vệ an ninh mạng, nơi không gian sống và phát triển kinh tế của nông dân ngày càng gắn bó chặt chẽ với chuyển đổi số. Thế giới đang bước vào thời đại trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, nơi năng lực cạnh tranh của quốc gia phụ thuộc vào khả năng ứng dụng công nghệ.

AI mở ra cơ hội cho nông dân thực hiện sản xuất thông minh với quy trình tự động hóa, tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, nguy cơ bị tội phạm công nghệ lợi dụng ngày càng cao, với lừa đảo trên không gian mạng và giả mạo danh tính đang gia tăng, ảnh hưởng đến đời sống và niềm tin của người dân.

Trong bối cảnh đó, lực lượng CAND trở thành “lá chắn vững chắc” giúp nông dân yên tâm hơn khi chuyển đổi số. Họ đã xây dựng các sàn giao dịch nông sản an toàn và phối hợp với các tổ chức như Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm công nghệ.

Lực lượng Công an đã thí điểm thành công hệ thống cảnh báo qua Zalo, Facebook, SMS khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới, giúp người dân kịp thời nhận diện và phòng tránh. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và kinh nghiệm nghiệp vụ giúp lực lượng CAND không chỉ bảo vệ an ninh trật tự truyền thống mà còn kiến tạo nền tảng an toàn số, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông thôn Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong tương lai, khi Việt Nam trở thành quốc gia số, lực lượng CAND sẽ không chỉ là “người bảo vệ” mà còn là “người đồng hành”, đảm bảo mỗi người dân đều được sống trong môi trường an toàn, tin cậy và đầy cơ hội.