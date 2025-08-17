Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Kính đa tròng
Chủ nhật, ngày 17/08/2025 14:18 GMT+7

Thành lũy vững chắc bảo vệ Tổ quốc và nhân dân

+ aA -
Lê Thọ Bình Chủ nhật, ngày 17/08/2025 14:18 GMT+7
Trong 80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã đồng hành cùng nông dân và cả nước từ những ngày đầu kháng chiến đến thời đại trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Họ không chỉ giữ bình yên nơi thôn xóm mà còn bảo vệ Tổ quốc trong những trận tuyến mới, đặc biệt là trên không gian mạng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Mối quan hệ mật thiết, khăng khít

Ngày 19/8/1945, Hà Nội và nhiều thành phố lớn đang sục sôi khí thế Cách mạng Tháng Tám, lực lượng Công an nhân dân ra đời với tên gọi ban đầu là Việt Nam Công an vụ, đảm nhận sứ mệnh giữ gìn an ninh, trật tự cho chính quyền cách mạng non trẻ. Họ được thành lập từ các đội “Tự vệ đỏ”, “Tự vệ cứu quốc”. Họ là những người bình thường: Nông dân, công nhân, trí thức yêu nước, kiên cường bảo vệ an ninh cho từng xóm làng, từng khu phố nơi họ sinh ra, không chỉ bảo vệ các cơ quan đầu não mà còn giữ yên từng thôn xóm, từng cánh đồng, từng mái nhà của người dân.

Những cán bộ công an thời kỳ đầu hầu hết xuất thân từ nhân dân lao động, nhiều người là nông dân, du kích, tự vệ. Họ hiểu rõ giá trị của hạt lúa, giọt mồ hôi, và nỗi lo mất mùa, đói kém. Chính vì thế, ngay từ buổi sơ khai, lực lượng Công an đã gắn bó mật thiết với người nông dân, lực lượng chiếm hơn 90% dân số lúc bấy giờ.

80 năm là một chặng đường không dài so với lịch sử dân tộc, nhưng đủ để khẳng định rằng lực lượng Công an nhân dân là thành lũy vững chắc của Tổ quốc, là người bạn đồng hành tin cậy của mọi tầng lớp nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945–1954), lực lượng Công an đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng. Họ vừa là chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh, vừa là những người làm công tác vận động quần chúng, nâng cao tinh thần dân tộc và giữ vững hậu phương cách mạng. Nhiệm vụ của CAND lúc này rất đa dạng: bảo vệ kho lương, duy trì an toàn hành lang giao liên, ngăn chặn hoạt động gián điệp, và trấn áp các phần tử phản động. Ở vùng tự do, các đội công an xóm, xã chính là điểm tựa vững chắc giúp nông dân yên tâm sản xuất lương thực, nuôi quân, góp phần tạo nên thế trận lòng dân vững chắc chống giặc ngoại xâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo của Bộ Công an Lễ kỷ niệm 80 năm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Ảnh: Đ.X

Những câu chuyện về lực lượng công an tại các vùng quê như Kinh Bắc vẫn còn vang vọng trong ký ức nhiều thế hệ. Họ không chỉ là người bảo vệ an ninh mà còn là người bạn thân thiết bên dân làng: Ban đêm đào hầm bí mật, ban ngày cùng người dân ra đồng cấy lúa. Tình cảm gắn bó máu thịt ấy đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955–1975), vai trò của lực lượng Công an nhân dân càng thêm quan trọng, nhất là ở miền Nam. CAND phối hợp với lực lượng dân quân, an ninh xã ấp để bảo vệ làng xã trước những cuộc càn quét của địch. Họ giữ vững “ấp chiến lược”, bảo vệ căn cứ cách mạng, đảm bảo an toàn cho đồng bào và cán bộ. Sự cống hiến thầm lặng nhưng thiết thực của lực lượng Công an đã góp phần giữ vững hậu phương, tạo tiền đề cho thắng lợi chung của cách mạng.

Lực lượng Công an nhân dân còn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, một vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và thực thi pháp luật, CAND không chỉ có trách nhiệm phát hiện, điều tra các hành vi tham nhũng mà còn góp phần nâng cao nhận thức và tạo dựng niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật.

Tham nhũng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy yếu lòng tin của nhân dân đối với chính quyền. Việc phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng là cần thiết để xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch. CAND đã tích cực tham gia vào các chuyên án điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nhiều vụ án lớn gây thiệt hại rất nghiêm trọng, thu lại số tiền thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an nhân dân đã và đang giữ vai trò then chốt trong cuộc chiến chống tham nhũng, góp phần bảo vệ sự trong sạch của bộ máy nhà nước và xây dựng một xã hội công bằng, văn minh. Việc lôi ra ánh sáng các vụ án lớn không chỉ giúp xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng mà còn tạo động lực cho việc cải cách và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Điều làm nên sự khác biệt nổi bật của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam so với nhiều quốc gia khác chính là mối quan hệ gắn bó mật thiết với nông dân, lực lượng chiếm đại đa số dân số đất nước. Từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến những năm hòa bình dựng xây, hình ảnh những chiến sĩ công an xã, huyện luôn hiện diện gần gũi, thân thuộc với đời sống của bà con nông dân, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” đã trở thành biểu tượng của tình quân dân khắng khít.

Sau ngày đất nước thống nhất 1975, khi cả dân tộc bước vào công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, lực lượng CAND không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, mà còn sát cánh cùng bà con nông dân chống lại các thế lực cướp bóc và những tàn dư chiến tranh còn sót lại.

Trên đồng bằng sông Cửu Long, các chiến sĩ công an cùng người dân diệt trừ “cướp biển” trên sông, bảo vệ tài sản và mùa màng. Ở Tây Nguyên, họ kiên trì bảo vệ nương rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số khỏi nạn lâm tặc. Trên các vùng núi phía Bắc, công an phối hợp với lực lượng biên phòng chống buôn lậu và ma túy xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và đời sống bình yên cho bà con.

Trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa lực lượng CAND và nông dân càng được khẳng định qua nhiều hành động thiết thực. Khi bão lũ bất ngờ ập đến, công an xã cùng bà con gặt lúa để tránh mất mùa; trong đại dịch COVID-19, họ hỗ trợ tiêu thụ nông sản bị ách tắc, giúp người dân vượt qua khó khăn; những lần sơ tán khẩn cấp khi mưa lũ dâng cao đều có bóng dáng công an đứng đầu đội hình. Đối với nông dân, công an không chỉ là người bảo vệ pháp luật, mà còn là người thân, chỗ dựa tin cậy.

Chính mối quan hệ bền chặt đó đã tạo nên sức mạnh cộng đồng và sự ổn định xã hội ở khu vực nông thôn, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là bài học quý giá về sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng vũ trang và nhân dân mà các quốc gia khác rất khó có được.

Cuộc cách mạng số

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ toàn cầu, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc không chỉ giới hạn trong không gian vật lý mà còn mở rộng sang không gian mạng. Nhận thức sâu sắc điều này, Bộ Công an đã triển khai hàng loạt chương trình chiến lược nhằm hiện đại hóa công tác bảo vệ an ninh, trật tự và tạo dựng hệ sinh thái số an toàn cho người dân, đặc biệt là nông dân, lực lượng then chốt trong phát triển kinh tế xã hội.

Tác giả bài viết, nhà báo Lê Thọ Bình. Ảnh: DV

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân gắn chip là bước đột phá trong quản lý thông tin dân cư. Căn cước công dân không chỉ là giấy tờ tùy thân truyền thống, mà đã trở thành “chìa khóa số” giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Điều này giúp nông dân ở vùng sâu, vùng xa tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong việc vay vốn ngân hàng, tham gia thương mại điện tử và các chương trình hỗ trợ của Nhà nước.

VNeID, định danh và xác thực điện tử quốc gia, mở ra kênh giao dịch hiện đại cho người dân. Nông dân chỉ cần chiếc điện thoại thông minh để đăng ký mua bảo hiểm nông nghiệp, khai báo sản lượng hay nhận hỗ trợ thiên tai một cách nhanh chóng mà không cần đến trụ sở chính quyền.

Lực lượng CAND cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nghiệp vụ chuyên môn, giúp xử lý và phân tích dữ liệu lớn nhằm phát hiện sớm hành vi tội phạm mạng, cảnh báo nguy cơ lừa đảo và dự báo điểm nóng an ninh tại khu vực nông thôn. Bộ Công an đã triển khai chiến dịch bảo vệ an ninh mạng toàn diện, với hàng chục nghìn vụ tấn công mạng bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Có thể nói, lực lượng Công an nhân dân đang tham gia “cuộc chiến không tiếng súng” trên mặt trận bảo vệ an ninh mạng, nơi không gian sống và phát triển kinh tế của nông dân ngày càng gắn bó chặt chẽ với chuyển đổi số. Thế giới đang bước vào thời đại trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, nơi năng lực cạnh tranh của quốc gia phụ thuộc vào khả năng ứng dụng công nghệ.

AI mở ra cơ hội cho nông dân thực hiện sản xuất thông minh với quy trình tự động hóa, tối ưu hóa năng suất và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, nguy cơ bị tội phạm công nghệ lợi dụng ngày càng cao, với lừa đảo trên không gian mạng và giả mạo danh tính đang gia tăng, ảnh hưởng đến đời sống và niềm tin của người dân.

Trong bối cảnh đó, lực lượng CAND trở thành “lá chắn vững chắc” giúp nông dân yên tâm hơn khi chuyển đổi số. Họ đã xây dựng các sàn giao dịch nông sản an toàn và phối hợp với các tổ chức như Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm công nghệ.

Lực lượng Công an đã thí điểm thành công hệ thống cảnh báo qua Zalo, Facebook, SMS khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới, giúp người dân kịp thời nhận diện và phòng tránh. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và kinh nghiệm nghiệp vụ giúp lực lượng CAND không chỉ bảo vệ an ninh trật tự truyền thống mà còn kiến tạo nền tảng an toàn số, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nông thôn Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong tương lai, khi Việt Nam trở thành quốc gia số, lực lượng CAND sẽ không chỉ là “người bảo vệ” mà còn là “người đồng hành”, đảm bảo mỗi người dân đều được sống trong môi trường an toàn, tin cậy và đầy cơ hội.

Tham khảo thêm

Mong một bản án vừa 'đạt lý' vừa “thấu tình” cho anh nông dân bán gà lôi trắng

Mong một bản án vừa "đạt lý" vừa “thấu tình” cho anh nông dân bán gà lôi trắng
110

Concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim': Khi tình yêu đất nước thăng hoa

Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim": Khi tình yêu đất nước thăng hoa
86

Lời than từ đất

Lời than từ đất
16

Bứt tốc từ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Bứt tốc từ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy
31

Bắt cóc buôn người và chủ nghĩa nữ quyền

Bắt cóc buôn người và chủ nghĩa nữ quyền
16

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

'Quốc bảo' Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Văn hóa - Giải trí

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng
Thế giới

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thế giới

Theo bình luận của tờ báo Anh Daily Mail, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài phút sau khi ông Trump đưa ra các điều kiện hòa bình - mở màn cho một cuộc đối đầu khác tại Nhà Trắng ngay trước hội nghị thưởng đỉnh của Mỹ với Châu Âu về Ukraine.

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới
Thể thao

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá
Gia đình

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá

Gia đình

Loại rau dân dã này bán đầy chợ, giá rẻ, hương vị thơm ngon, giàu các loại vitamin, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới
Kinh tế

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Kinh tế

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang
Nhà nông

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang

Nhà nông

Các doanh nghiệp tại Cần Thơ tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để giúp nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh
Tin tức

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tin tức

Chia sẻ với các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng, an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước...

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi được Hoàng đế sủng hạnh, nhiều phi tần nhà Thanh không mừng rỡ mà trái lại luôn thấp thỏm lo âu. Nỗi sợ lớn nhất của họ chính là thủ tục do thái giám phòng Kính sự thực hiện, đó là gì?

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Chuyển động Sài Gòn

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, TP.HCM sẽ khánh thành và khởi công hàng loạt công trình, dự án giao thông trọng điểm vào sáng 19/8.

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)
Đại đoàn kết dân tộc

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)

Đại đoàn kết dân tộc

80 năm sau ngày lịch sử 2/9/1945, tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ thôi thúc người Việt trong nước mà còn lay động hàng triệu trái tim Việt kiều khắp năm châu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cần một cơ chế đột phá để thu hút nhân tài, biến trí tuệ kiều bào thành nguồn nội lực.

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Từ nay, người dân TP.HCM có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình tại 86 phường, xã mà không cần mang xe đến trụ sở công an để kiểm tra.

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi

Tin tức

Công an xã vùng biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công an khen thưởng đột xuất, vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn
Pháp luật

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Pháp luật

Sau khi tông người bán vé số trên tỉnh lộ 9 (xã Krông Pắc, Đắk Lắk) khiến nạn nhân đa chấn thương, một phụ nữ đi xe đạp điện đã bỏ mặc rồi rời khỏi hiện trường.

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần
Xã hội

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần

Xã hội

Bạn có bao giờ cảm thấy não bộ liên tục bị ngập tràn thông tin không? Bộ não là tài sản quý giá nhất của cơ thể, là một cỗ máy hoạt động liên tục, tiếp nhận thông tin và thích nghi. Từ việc học tập, ghi nhớ đến việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, bộ não xử lý một luồng thông tin khổng lồ liên tục mỗi ngày.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên 'bứt phá' ngoạn mục sau một nhiệm kỳ
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên "bứt phá" ngoạn mục sau một nhiệm kỳ

Lai Châu Ngày Mới

Nằm ở vùng nông thôn Tây Bắc, 5 năm qua, Tân Uyên (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn xã ngày càng cải thiện, nâng cao.

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025
Kinh tế

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025

Kinh tế

Ngày 14/8/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Pháp luật

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Hoàng Quốc Hùng, quê quán Bắc Ninh, hiện cư trú phường Dĩ An (TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu
Văn hóa - Giải trí

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu

Văn hóa - Giải trí

Nam ca sĩ Kim Jong Kook xác nhận chuẩn bị kết hôn tại Seoul, song danh tính cô dâu và chi tiết về lễ cưới vẫn được giữ kín.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII
Kinh tế

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII

Kinh tế

Ngày 18/8, tại cảng PTSC thuộc phường Rạch Dừa (TP.HCM), Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) tổ chức lễ đặt tên cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII và lễ gắn biển công trình chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Xã hội

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Xã hội

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rơi vào cảnh quá tải với số bệnh nhân tăng cao so với công suất thiết kế, thiếu giường điều trị buộc hàng trăm bệnh nhân phải nằm giường xếp, nằm dọc hành lang, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc và điều trị.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công

Văn hóa - Giải trí

Tôi nghe tiếng bom qua lời kể của mẹ. Đó là những tiếng nổ rền tai kèm mấy cột khói cao lẫn bụi sau khi nhà sụp rồi cháy xém.

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái
Xã hội

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái

Xã hội

Một cụ ông bị cáo buộc phóng hỏa tại trung tâm dưỡng lão ở Kaki Bukit, Malaysia hồi cuối tuần qua, sau khi không được cho phép cùng bạn gái đi mua máy trợ thính.

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM
Nhà nông

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM

Nhà nông

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D). Với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), R&D không phải là khẩu hiệu mà là chiến lược xuyên suốt.

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%
Doanh nghiệp

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%

Doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử
Tin tức

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử

Tin tức

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) có quy mô Top 10 thế giới, tích hợp nhiều công trình lớn cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là biểu tượng của một Việt Nam bứt phá, lại sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân bay, tâm điểm của trung tâm mới phía Đông Bắc Thủ đô, do đó được chọn là không gian tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất lịch sử chào mừng 80 năm Quốc khánh.

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô
Xã hội

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô

Xã hội

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, VinBus chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung tâm Thủ đô. VinBus cũng tăng cường nhiều tuyến buýt điện phục vụ nhân dân và du khách tới Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong dịp Đại lễ 2/9.

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ
Pháp luật

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ

Pháp luật

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người vợ là Hà Thị Lai Hạ để điều tra hành vi "Giết người".

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao
Nhà nông

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao

Nhà nông

Với sự sáng tạo cùng niềm đam mê và khát vọng, những nữ giám đốc khởi nghiệp từ chè ở tỉnh Phú Thọ đã góp phần quảng bá, giới thiệu, đưa đặc sản quê hương tới người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và vươn ra thế giới.

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ

Thế giới

Ông Zelensky sẽ không chấp nhận các điều khoản hòa bình của ông Trump và sẽ làm mọi cách để phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT

Văn hóa - Giải trí

Phạm Tăng, danh họa nổi tiếng Trung Quốc, cùng người vợ trẻ kém 50 tuổi là Từ Manh hiện mất tích không rõ tung tích.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

3

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng "cây tiền tỷ"

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng 'cây tiền tỷ'

4

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

5

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng