Lời than từ đất

Những "cú sốc tài chính" từ quy định đúng

Chuyện tưởng như vô lý ấy đến giờ vẫn còn dậy sóng dư luận. Chẳng là, hai chị em được bố mẹ cho đất để làm nhà ở, nên làm thủ tục chuyển đổi sang đất ở. Sau một “đoạn trường” thủ tục, gia đình nhận kết quả tính toán: 4,497 tỷ đồng cho việc chuyển 300m² đất vườn sang đất ở.

Gần 4,5 tỷ đồng tiền thuế – con số đủ khiến bất cứ ai cũng choáng. Nhất là khi, như lời chị, bố mẹ đã vất vả cả đời nuôi ba con ăn học bằng nghề làm ruộng, hai người em phải đi xuất khẩu lao động nhiều năm mới đủ lo căn nhà cho bố mẹ, chữa bệnh ung thư, giờ lại phải bỏ số tiền lớn để “mua” đất của chính mình, thậm chí còn đắt hơn mua ngoài.

Chị V.Anh choáng là phải. Nhưng câu trả lời từ xứ Nghệ còn choáng hơn: Luật Đất đai 2024 yêu cầu địa phương xây dựng bảng giá đất tiếp cận giá thị trường. Bảng giá đất mới “chỉ” bám 50-80% giá thị trường, và cách tính thuế là… đúng quy định.

Cái sự tréo ngoe ở đây lại là: Cách tính không sai, nhưng kết quả lại khiến tiền thuế cao hơn cả giá trị mảnh đất. Quy định tiếp cận giá thị trường, khi áp dụng vào một thị trường vốn bị thổi giá, thao túng, giao dịch ảo, đã tạo nên cú sốc tài chính với người dân.



Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 đề xuất điều chỉnh loạt quy định về định giá đất, hệ số giá... Ảnh: Hạnh Phúc

Bảng giá đất mới đã khiến giá đất tăng vọt ở khắp nơi. Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội thu từ nhà, đất 86.751 tỷ đồng, trong đó tiền thu sử dụng đất khoảng 74.000 tỷ – tăng 539% so với cùng kỳ 2024, vượt 54% dự toán 2025.

TP.HCM – đầu tàu kinh tế – ghi nhận 65.319 tỷ đồng thu từ đất. Toàn quốc, con số này là 243.644 tỷ đồng, đạt 96% dự toán cả năm, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Nhưng đằng sau những con số kỷ lục là nghĩa vụ tài chính “vượt quá khả năng chi trả” của nhiều hộ dân, nhất là khi giá đất ở TP.HCM tăng 2,4 đến 38 lần chỉ trong thời gian ngắn.

Những báo cáo tăng giá 30-40-50% không chỉ là thống kê khô khan. Nó phản ánh một tình trạng: thời gian tích lũy để mua nhà bị đẩy lên 60 năm, gấp đôi ngưỡng 30 năm – vốn được IMF coi là dấu hiệu bong bóng bất động sản.

Năm 2011, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam từng gây bão dư luận khi nói: “Nếu chỉ trông vào lương, người nghèo đừng nghĩ đến nhà thu nhập thấp, vì lương cỡ Bộ trưởng cũng phải 40 năm mới đủ tiền mua”.

Sau hơn 10 năm- không chỉ người nghèo, mà một người lao động ở ngưỡng đóng thuế thu nhập cao 50 năm cũng không thể mua được một căn chung cư.

Sau 14 năm, với thu nhập trung bình hiện nay, một người Việt sẽ mất cả đời làm việc chưa chắc đã sở hữu một mái nhà.

Luật mới: Kỳ vọng và thực tế

Luật Đất đai sửa đổi được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những nút thắt pháp lý tồn tại nhiều năm. Chỉ riêng 2.887 dự án từng vướng mắc đã “đóng băng” tới 235 tỷ USD vốn đầu tư – tương đương 6 triệu tỷ VND, gần 50% GDP. Luật mới được ví như “lá bùa” để giải phóng nguồn lực khổng lồ này.

Tác giả bài viết, nhà báo Đào Tuấn. Ảnh: DV

Nhưng sau 1 năm có hiệu lực, luật cũng tạo ra một “cái thang lên trời” – với những lời thì thầm “kiếp này không thể mua nhà”. Quy định giá đất tiếp cận thị trường nghe qua rất chuẩn, nhưng đó phải là thị trường bình thường chứ không thể là một thị trường bị đẩy giá 50-60% chỉ trong chưa đầy một năm.

Điều đáng mừng là những “điểm nghẽn” mới đã được nhận diện nhanh chóng. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội ngay tại kỳ họp tháng 10.

Phải sửa luật chỉ sau 1 năm áp dụng – một việc hiếm thấy – vì “cái chưa được” nhiều hơn “cái được”. Nhưng nhìn lạc quan, đó là sự dám nhìn thẳng, nhìn thật, và sửa nhanh.

Không thể để luật thành “nút chai”. Thị trường đất đai liên quan đến cả trăm triệu người, tới sức khỏe của nền kinh tế. Một bộ luật tháo gỡ điểm nghẽn không thể trở thành “luật nút chai”.

Nguyên tắc giá thị trường, nếu vẫn giữ, cần gắn với cơ chế kiểm soát, chống thổi giá và giao dịch ảo, để giá trị thật sự phản ánh cung – cầu chứ không là sản phẩm của cơn sốt nhất thời.

Chỉ khi đó, giấc mơ an cư mới không trở thành “cái thang lên trời” với đa số người dân.