Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Kính đa tròng
Chủ nhật, ngày 10/08/2025 14:04 GMT+7

Lời than từ đất

+ aA -
Đào Tuấn Chủ nhật, ngày 10/08/2025 14:04 GMT+7
“Chị ơi răng đất nhà e thuế đắt ri? Bán đất cũng nỏ đủ tiền thuế!” – câu nói vừa cắc cớ vừa chua chát của chị V.Anh, một người dân Nghệ An, kể lại câu chuyện tiền thuế cao hơn tiền bán đất.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Những "cú sốc tài chính" từ quy định đúng

Chuyện tưởng như vô lý ấy đến giờ vẫn còn dậy sóng dư luận. Chẳng là, hai chị em được bố mẹ cho đất để làm nhà ở, nên làm thủ tục chuyển đổi sang đất ở. Sau một “đoạn trường” thủ tục, gia đình nhận kết quả tính toán: 4,497 tỷ đồng cho việc chuyển 300m² đất vườn sang đất ở.

Gần 4,5 tỷ đồng tiền thuế – con số đủ khiến bất cứ ai cũng choáng. Nhất là khi, như lời chị, bố mẹ đã vất vả cả đời nuôi ba con ăn học bằng nghề làm ruộng, hai người em phải đi xuất khẩu lao động nhiều năm mới đủ lo căn nhà cho bố mẹ, chữa bệnh ung thư, giờ lại phải bỏ số tiền lớn để “mua” đất của chính mình, thậm chí còn đắt hơn mua ngoài.

Chị V.Anh choáng là phải. Nhưng câu trả lời từ xứ Nghệ còn choáng hơn: Luật Đất đai 2024 yêu cầu địa phương xây dựng bảng giá đất tiếp cận giá thị trường. Bảng giá đất mới “chỉ” bám 50-80% giá thị trường, và cách tính thuế là… đúng quy định.

Cái sự tréo ngoe ở đây lại là: Cách tính không sai, nhưng kết quả lại khiến tiền thuế cao hơn cả giá trị mảnh đất. Quy định tiếp cận giá thị trường, khi áp dụng vào một thị trường vốn bị thổi giá, thao túng, giao dịch ảo, đã tạo nên cú sốc tài chính với người dân.

Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 đề xuất điều chỉnh loạt quy định về định giá đất, hệ số giá... Ảnh: Hạnh Phúc

Bảng giá đất mới đã khiến giá đất tăng vọt ở khắp nơi. Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội thu từ nhà, đất 86.751 tỷ đồng, trong đó tiền thu sử dụng đất khoảng 74.000 tỷ – tăng 539% so với cùng kỳ 2024, vượt 54% dự toán 2025.

TP.HCM – đầu tàu kinh tế – ghi nhận 65.319 tỷ đồng thu từ đất. Toàn quốc, con số này là 243.644 tỷ đồng, đạt 96% dự toán cả năm, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Nhưng đằng sau những con số kỷ lục là nghĩa vụ tài chính “vượt quá khả năng chi trả” của nhiều hộ dân, nhất là khi giá đất ở TP.HCM tăng 2,4 đến 38 lần chỉ trong thời gian ngắn.

Những báo cáo tăng giá 30-40-50% không chỉ là thống kê khô khan. Nó phản ánh một tình trạng: thời gian tích lũy để mua nhà bị đẩy lên 60 năm, gấp đôi ngưỡng 30 năm – vốn được IMF coi là dấu hiệu bong bóng bất động sản.

Năm 2011, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam từng gây bão dư luận khi nói: “Nếu chỉ trông vào lương, người nghèo đừng nghĩ đến nhà thu nhập thấp, vì lương cỡ Bộ trưởng cũng phải 40 năm mới đủ tiền mua”.

Sau hơn 10 năm- không chỉ người nghèo, mà một người lao động ở ngưỡng đóng thuế thu nhập cao 50 năm cũng không thể mua được một căn chung cư. 

Sau 14 năm, với thu nhập trung bình hiện nay, một người Việt sẽ mất cả đời làm việc chưa chắc đã sở hữu một mái nhà.

Luật mới: Kỳ vọng và thực tế

Luật Đất đai sửa đổi được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những nút thắt pháp lý tồn tại nhiều năm. Chỉ riêng 2.887 dự án từng vướng mắc đã “đóng băng” tới 235 tỷ USD vốn đầu tư – tương đương 6 triệu tỷ VND, gần 50% GDP. Luật mới được ví như “lá bùa” để giải phóng nguồn lực khổng lồ này.

Tác giả bài viết, nhà báo Đào Tuấn. Ảnh: DV 

Nhưng sau 1 năm có hiệu lực, luật cũng tạo ra một “cái thang lên trời” – với những lời thì thầm “kiếp này không thể mua nhà”. Quy định giá đất tiếp cận thị trường nghe qua rất chuẩn, nhưng đó phải là thị trường bình thường chứ không thể là một thị trường bị đẩy giá 50-60% chỉ trong chưa đầy một năm.

Điều đáng mừng là những “điểm nghẽn” mới đã được nhận diện nhanh chóng. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo sửa đổi Luật Đất đai, dự kiến trình Quốc hội ngay tại kỳ họp tháng 10.

Phải sửa luật chỉ sau 1 năm áp dụng – một việc hiếm thấy – vì “cái chưa được” nhiều hơn “cái được”. Nhưng nhìn lạc quan, đó là sự dám nhìn thẳng, nhìn thật, và sửa nhanh.

Không thể để luật thành “nút chai”. Thị trường đất đai liên quan đến cả trăm triệu người, tới sức khỏe của nền kinh tế. Một bộ luật tháo gỡ điểm nghẽn không thể trở thành “luật nút chai”.

Nguyên tắc giá thị trường, nếu vẫn giữ, cần gắn với cơ chế kiểm soát, chống thổi giá và giao dịch ảo, để giá trị thật sự phản ánh cung – cầu chứ không là sản phẩm của cơn sốt nhất thời.

Chỉ khi đó, giấc mơ an cư mới không trở thành “cái thang lên trời” với đa số người dân.

Tham khảo thêm

Đánh võng 'giải khuây', rút chìa khóa 'dằn mặt': Phạt hành chính là chưa đủ sức răn đe!

Đánh võng "giải khuây", rút chìa khóa "dằn mặt": Phạt hành chính là chưa đủ sức răn đe!
55

Bắt cóc buôn người và chủ nghĩa nữ quyền

Bắt cóc buôn người và chủ nghĩa nữ quyền
16

Bứt tốc từ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Bứt tốc từ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy
31

Tri ân – Không chỉ bằng hoa và nước mắt

Tri ân – Không chỉ bằng hoa và nước mắt
32

Coi người nghiện ma túy là tội phạm: Chặt đứt nguồn 'cầu'

Coi người nghiện ma túy là tội phạm: Chặt đứt nguồn "cầu"
46

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Học trò của Châu Kiệt Luân đột tử ở tuổi 35
Văn hóa - Giải trí

Học trò của Châu Kiệt Luân đột tử ở tuổi 35

Văn hóa - Giải trí

Ngày 9/8, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin ca sĩ Phác Tường, thí sinh nổi bật trong chương trình “The Voice 2016” đã qua đời ở tuổi 35.

Clip 14 giây của cô trò mầm non Hà Nội khiến phụ huynh hết lời khen ngợi vì quá đáng yêu
Xã hội

Clip 14 giây của cô trò mầm non Hà Nội khiến phụ huynh hết lời khen ngợi vì quá đáng yêu

Xã hội

Chỉ một hoạt động nhỏ với học sinh, một cô giáo mầm non ở Hà Nội được mọi người khen ngợi là đáng yêu, vui nhộn.

Phường Long Xuyên, An Giang xác định các khâu đột phá phát triển toàn diện, giữ vai trò hạt nhân kết nối vùng Tứ giác
Tin tức

Phường Long Xuyên, An Giang xác định các khâu đột phá phát triển toàn diện, giữ vai trò hạt nhân kết nối vùng Tứ giác

Tin tức

Là một trong ba Đảng bộ được chọn tổ chức đại hội mẫu, phường Long Xuyên bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu trở thành trung tâm đô thị hiện đại, nghĩa tình; phát huy lợi thế hạt nhân vùng Tứ giác Long Xuyên, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác kinh tế đêm, phát triển du lịch sông nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Chuyên gia đề xuất các yếu tố cân nhắc khi xây dựng bảng giá đất
Kinh tế

Chuyên gia đề xuất các yếu tố cân nhắc khi xây dựng bảng giá đất

Kinh tế

Các chuyên gia cho rằng việc Nhà nước quyết định giá đất thay vì hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường, có khả năng sẽ thiếu hệ thống thông tin đầy đủ, cập nhật hoặc xa rời giao dịch thực tế.

'Không ai muốn chết ở Ukraine' – báo phương tây tiết lộ bất ngờ về Liên minh tự nguyện
Thế giới

'Không ai muốn chết ở Ukraine' – báo phương tây tiết lộ bất ngờ về Liên minh tự nguyện

Thế giới

Liên minh các nước “tự nguyện” không muốn gửi quân đến Ukraine, tờ The Sunday Times dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi âm thầm 'tung đòn' khiến cả nhà sững sờ
Gia đình

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi âm thầm "tung đòn" khiến cả nhà sững sờ

Gia đình

Tôi không phá nát gia đình, tôi chỉ đang dọn dẹp những đổ nát mà anh đã gây ra, để xây lại cuộc đời mình.

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

25.000 khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm V Concert - Rạng rỡ Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và cảm xúc hòa quyện đã biến "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" thành bản hòa ca thăng hoa của 25.000 trái tim với những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”: Khi hơn 2,5 vạn trái tim cùng hòa nhịp tại “thành phố sự kiện” mới của Thủ đô
Văn hóa - Giải trí

“V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”: Khi hơn 2,5 vạn trái tim cùng hòa nhịp tại “thành phố sự kiện” mới của Thủ đô

Văn hóa - Giải trí

Tối 9/8, “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TTTLVN) - công trình top 10 thế giới - đã mở màn chuỗi lễ hội chào mừng 80 năm Quốc khánh bằng âm nhạc bùng nổ và tinh thần tự hào dân tộc dâng trào. Màn chào sân mãn nhãn đưa TTTLVN sánh ngang các “kinh đô concert” hàng đầu, góp phần nâng tầm vị thế Hà Nội trên bản đồ sự kiện toàn cầu, chính thức kích hoạt thành phố Expo đầu tiên của Việt Nam.

CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86
Thể thao

CLB PVF-CAND chiêu mộ cựu trung vệ U23 Việt Nam cao 1m86

Thể thao

Cựu trung vệ U23 Việt Nam là Đoàn Anh Việt vừa gia nhập CLB PVF-CAND và anh sẽ cùng đội bóng mới đối diện với rất nhiều thử thách tại V.League 2025/2026.

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đã gỡ vướng pháp lý hơn 100 dự án trong các tháng đầu năm

Chuyển động Sài Gòn

Các tháng đầu năm, TP.HCM đã có 106 dự án trên địa bàn được tháo gỡ, giải quyết với diện tích đất lên tới 1.276 ha và tổng vốn đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng.

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch
Nhà nông

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch

Nhà nông

Sáng 10-8, Đảng bộ xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai (mới) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Hà Anh Dũng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đền bà Chúa Kho ở Hà Nội thờ ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ít ai biết giữa lòng Hà Nội vẫn có một ngôi đền thờ bà Chúa Kho Lý Châu Nương – nữ anh kiệt thời Trần từng một mình giữ kho lương chống giặc Nguyên, thà tuẫn tiết chứ không để mất của cải quốc gia. Từ câu chuyện bi tráng ấy, nhân dân lập đền phụng thờ, lưu truyền bao huyền tích về “nữ thần quyền” đất Thăng Long.

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi 'đi tìm con'
Văn hóa - Giải trí

1.000 ngày dài nhất cuộc đời Ngô Thanh Vân khi "đi tìm con"

Văn hóa - Giải trí

Sáng 10/8, Ngô Thanh Vân ngập tràn trong niềm hạnh phúc sau khi thông báo đã hạ sinh con gái đầu lòng được một ngày.

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”
Ảnh

Hàng nghìn người dân đổ về Hồ Gươm xem công an diễu hành trong “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”

Ảnh

Sáng 10/8, hàng nghìn người dân đổ về phố đi bộ Hồ Gươm xem công an diễu hành và màn biểu diễn võ thuật đặc sắc trong "Ngày hội vì Thủ đô bình yên".

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà
Pháp luật

Nữ quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp tin tức ở Đắk Lắk bị tạt mắm tôm vào nhà

Pháp luật

Nhà của một nữ quản lý trang tin tức tổng hợp trên facebook ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị tạt mắm tôm, dầu nhớt, nghi do mâu thuẫn cá nhân.

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt
Bạn đọc

Gây ô nhiễm tiếng ồn, một quán nhậu ở Huế liên tiếp bị xử phạt

Bạn đọc

Một quán nhậu ở phường Thuận Hóa, TP.Huế liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính do gây ô nhiễm tiếng ồn.

Mặt mộc của Jennie
Văn hóa - Giải trí

Mặt mộc của Jennie

Văn hóa - Giải trí

Giọng ca "Mantra" gây chú ý vì để mặt mộc, diện thời trang bình dân khi dạo phố Paris. Chiếc áo mà cô mặc nhanh chóng gây sốt, được người hâm mộ săn đón.

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị 'bắt cóc online' đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng
Chuyển động Sài Gòn

Nữ nhân viên Công ty Nhã Nam ở TP.HCM nghi bị "bắt cóc online" đã trở về, lý do phía sau gây ngỡ ngàng

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều ngày gây xôn xao dư luận, vụ việc nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam "mất tích" đã có kết quả bất ngờ. Theo thông báo chính thức từ Nhã Nam, cô Nguyễn Phương Mai đã trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, sự thật được tiết lộ đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim
Thể thao

Ông Hứa Hiền Vinh tin HLV Lê Huỳnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim

Thể thao

HLV Hứa Hiền Vinh, cựu cầu thủ của Công an TP.HCM tin tưởng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ giúp CLB Công an TP.HCM trở lại thời hoàng kim như từng vô địch quốc gia năm 1995.

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”
Chuyển động Sài Gòn

Tài xế taxi bới cát cứu bé trai: “Thấy việc cần thì phải làm, để ở Côn Đảo những điều tốt đẹp và tử tế luôn hiển hiện”

Chuyển động Sài Gòn

Anh Lê Văn Tí Hon, tài xế taxi Sunrise vừa được UBND Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) khen thưởng đột xuất khi cùng 2 du khách chung tay đào, bới cát để cứu bé trai. Hành động cứu người của anh đã góp phần lan tỏa nét đẹp về lòng dũng cảm, tinh thần vì cộng đồng của người dân Côn Đảo đến du khách.

Chị gái Tiền Giang góp thêm cho quê mới Đồng Tháp thứ kẹo làm từ trái khóm Tân Phước nổi tiếng Đồng Tháp Mười
Nhà nông

Chị gái Tiền Giang góp thêm cho quê mới Đồng Tháp thứ kẹo làm từ trái khóm Tân Phước nổi tiếng Đồng Tháp Mười

Nhà nông

Từ ý tưởng ban đầu làm kẹo khóm để tận dụng những trái khóm Tân Phước loại 2, 3 thương lái hay chê, xhị Phạm Thị Bích Ngọc - chủ Cơ sở sản xuất kẹo khóm Tân Phước (ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Tân Phước 3, Đồng Tháp) đã nâng tầm lên thành sản phẩm OCOP 3 sao.

Biển số ô tô tỉnh Hưng Yên 89A-567.89 và loạt biển số 'ngũ quý' siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá
Kinh tế

Biển số ô tô tỉnh Hưng Yên 89A-567.89 và loạt biển số "ngũ quý" siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá

Kinh tế

Tuần tới từ 11-15/8/2025, Công ty Đấu giá Hợp Danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức đấu giá rất nhiều biển số VIP, từ "ngũ quý", "tứ quý" cho đến "sảnh tiến", "lộc phát"...

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong
Tin tức

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Tin tức

Nghe tiếng hô hoán báo cháy của người dân, 2 người chạy thoát ra ngoài an toàn, còn anh A.L do đang ngủ say nên không kịp chạy thoát, bị bỏng nặng và tử vong.

Loại cá 'quý tộc', không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm
Gia đình

Loại cá "quý tộc", không xương, giàu collagen, bổ xương khớp, nướng cùng gia vị này thơm ngon cực phẩm

Gia đình

Loại cá này giàu canxi rất tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ, cũng như có lợi cho khớp của tất cả mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi.

Cà Mau chi hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
Kinh tế

Cà Mau chi hàng trăm tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Kinh tế

Nhiều dự án phát triển ngành thủy sản bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu đã được chính quyền tỉnh Cà Mau lên kế hoạch thực hiện, với nguồn vốn lên đến 536 tỷ đồng.

Sky Central 176 Định Công: Sống giữa phố, bất an sau cánh cửa
Nhà đất

Sky Central 176 Định Công: Sống giữa phố, bất an sau cánh cửa

Nhà đất

Vụ việc một cô gái bị hành hung ngay tại sảnh chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội) khiến dư luận đặt câu hỏi về lối sống cộng đồng và trách nhiệm của chủ đầu tư khi an ninh tòa nhà được giao cho lực lượng bảo vệ yếu kém, hời hợt.

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Danh tính nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đã triệu tập Đặng Chí Thành (Sn 1994), người có hành vi đấm, đá dã man cô gái ở hành lang chung cư Sky Central.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu đặc biệt chú ý các hành vi vi phạm này trong vấn đề an toàn thực phẩm
Nhà nông

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu đặc biệt chú ý các hành vi vi phạm này trong vấn đề an toàn thực phẩm

Nhà nông

Theo Cổng Thông tin điện tử TP.Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Lực lượng chức năng và người dân địa phương đang tìm kiếm thanh niên 21 tuổi mất tích dưới sông Sê Pôn, Quảng Trị.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

Tin chiều 8/8: Tiền đạo Nguyễn Xuân Son không trở lại Việt Nam

2

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

3

Loại rau "ăn già không ăn non", giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

Loại rau 'ăn già không ăn non', giúp thanh lọc gan, ngủ ngon giấc, xào nấu mềm ngọt, tươi mát

4

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

5

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định