Bắt cóc buôn người và chủ nghĩa nữ quyền

Tin tức

Tin tức

Chiều 5/8, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh An Giang về công tác triển khai xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.