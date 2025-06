Thanh tra đột xuất Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 4/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, vừa qua, thực hiện Kế hoạch số 1785/KH-CAT-PX05 ngày 25/12/2024 của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về công tác thanh tra năm 2025, Thanh tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với Phòng Cảnh sát hình sự.

Tại buổi công bố, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 229/QĐ-PX05 ngày 20/5/2025 của Thanh tra Công an tỉnh Hưng Yên về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn đối với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên.

Thanh tra Công an tỉnh Hưng Yên đã công bố quyết định thanh tra đột xuất Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này. Ảnh minh họa

Trưởng đoàn thanh tra cũng thống nhất một số nội dung về đối tượng, phạm vi và các nội dung tiến hành thanh tra. Theo đó, thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra tập trung thanh tra một số nội dung, gồm việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân… và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Công an liên quan đến công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tại buổi công bố, đại diện đơn vị là đối tượng thanh tra đã báo cáo với Đoàn thanh tra một số kết quả đã đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại đơn vị.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thông qua việc thanh tra đột xuất nhằm đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật, của Bộ Công an về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Qua đó, phát hiện những cách làm hay, hiệu quả để biểu dương, tiếp tục nhân rộng; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm vi phạm.