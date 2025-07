Sau khi đọc bài báo "Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu "treo thưởng" 50 triệu đồng, trao bằng khen đột xuất cho ý tưởng chống ngập nội ô TP" trên Dân Việt, kỹ sư Lê Văn Hào - đại diện cho 1 doanh nghiệp ở Nghệ An đã có đề xuất gửi đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu một giải pháp chống ngập đó là đó là gắn thêm hệ thống thu gom nước mưa từ mặt đường cũng như những khu vực thường xuyên ngập.

Một doanh nghiệp vừa gửi đến Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu một giải pháp chống ngập đường trong nội ô mà đơn vị cho là có cơ sở khoa học, vừa tiết kiệm, vừa có tính khả thi cao đó là gắn thêm hệ thống thu gom nước mưa ở những điểm thường xuyên ngập. Ảnh: H.X

Theo ông Hào, nguyên nhân gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ là do mưa lớn kéo dài hoặc mưa kết hợp với triều cường.

Lúc này, hệ thống thoát nước tại đây bị quá tải, cần lắp đặt thêm hệ thống thu gom nước mưa. Hệ thống này bơm đẩy nguồn nước mưa qua đường ống HDPE (đặt song song với hệ thống ống thoát nước hiện hữu) đi tới nguồn tiếp nhận, từ đó làm giảm tải hệ thống thoát nước cũ.

Ông Hào gọi đây là giải pháp chống ngập bằng tổ hợp thoát nước song song do doanh nghiệp tự nghiên cứu và đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Toàn hệ thống được tích hợp cảm biến, camera,… Do đó, sẽ tự động kích hoạt khi nước mưa ngập ở mức độ được cài đặt trước. Do tổng thời lượng ngập do mưa trong một năm là nhỏ nên chi phí vận hành cũng sẽ rất thấp, dễ duy tu bảo dưỡng.

Mỗi điểm ngập, các thiết bị thu gom có thể bố trí phù hợp với địa hình thực tế, theo hướng chủ động giúp hạn chế dòng nước hội tụ về các vùng trũng thấp – nguyên nhân chính gây nên hiện tượng “lòng chảo”, dẫn đến ngập sâu.

Riêng về việc lắp đặt đường ống HDPE, có thể đào chôn hoặc khoan kéo ống (tuỳ vào từng địa hình, không gian), việc này không khó để thực hiện với công nghệ thi công hiện có.

Ông Hào phân tích thêm, giải pháp trên được thực hiện từ các thiết bị công nghệ có sẵn trên thị trường đã được kiểm chứng, không phải là sử dụng các thiết bị mới được phát minh. Do đó có tính khả thi rất cao, xử lý điểm ngập dứt điểm và hiệu quả với chi phí hợp lý.

Theo đó, tổng mức đầu tư sẽ tùy thuộc vào từng điểm ngập cụ thể, bởi mỗi điểm ngập có tính chất khác nhau như: lưu vực khác nhau, địa hình khác nhau, mạng lưới thoát nước khác nhau, không gian kiến trúc khác nhau nên từng mức độ ngập khác nhau, khoảng cách điểm ngập xa hay gần điểm tiếp nhận cuối cùng là hồ, sông.

Ông Hào rất mong muốn lãnh đạo các sở, ngành có liên quan và UBND TP Cần Thơ tạo điều kiện để được tham gia khảo sát và đưa ra phương án chống ngập chi tiết hơn tại mỗi điểm ngập trong nội ô thành phố trong trước mắt cũng như về lâu dài.



Trước đó, vào ngày 4/7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu chủ trì cuộc họp bàn về việc khắc phục tình trạng ngập nước tại một số tuyến đường trong nội ô thành phố.

Theo ông Lâu, nhiều năm qua, tình trạng ngập đường trong nội ô TP Cần Thơ diễn ra thường xuyên. Có 3 nguyên nhân chính là triều cường dâng; mưa lớn kéo dài; mưa kết hợp với triều cường dâng.

Tại đây, ông Lâu cho biết sẽ treo thưởng 50 triệu đồng cùng bằng khen đột xuất đối với ý tưởng chống ngập nước tại một số tuyến đường trong nội ô thành phố. Điều kiện là ý tưởng đó khi áp dụng trong giai đoạn trước mắt sẽ không còn ngập trong vài trận mưa tới hoặc giúp hạn chế ngập. Đồng thời, ý tưởng phải có tầm nhìn, có chiều sâu.

Ông Lâu cho hay việc làm trên nhằm truyền cảm hứng, tránh tình trạng luẩn quẩn kéo dài trong thời gian qua dẫn đến việc nhiều tuyến đường bị ngập, việc đi lại của người dân khó khăn, phương tiện chết máy. Thực trạng này còn ảnh hưởng đến vấn đề môi trường, chất lượng cuộc sống của người dân.