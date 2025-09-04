Chủ đề nóng

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Hành động kịp thời, Việt Nam giữ được nhân lực vừa xuất khẩu sản phẩm tài sản số

Nguyễn Thịnh Thứ năm, ngày 04/09/2025 09:43 GMT+7
Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Ông Mai Huy Tuần, CEO của SSID cho rằng nếu có khuôn khổ pháp lý rõ ràng và kịp thời, Việt Nam không chỉ giữ được nhân lực, mà còn có thể xuất khẩu sản phẩm tài sản số ra toàn cầu, thu về nguồn ngoại tệ.
Việt Nam có thể vừa giữ được nhân lực mà còn xuất khẩu sản phẩm tài sản số

Chia sẻ tại Vietnam Blockchain Day 2025 (diễn ra tại Đà Nẵng vừa qua), ông Mai Huy Tuần, CEO của SSID khẳng định sự nhanh nhạy và linh hoạt là điểm mạnh nổi bật của cộng đồng Việt Nam trong lĩnh vực tài sản số.

“Người Việt rất nhanh và rất giỏi. Có những trend chỉ cần một ‘twist’ từ Elon Musk thôi, chỉ sau một đến hai tiếng đồng hồ, đội ngũ trong nước đã hoàn thiện trọn bộ để phát hành một đồng crypto mới,” ông Mai Huy Tuần nhấn mạnh.

Ông Mai Huy Tuần, CEO của SSID. Ảnh BTC Vietnam Blockchain Day 2025.

Theo ông, đây là lợi thế khó phủ nhận khi Việt Nam sở hữu cộng đồng developer đông đảo, biết bắt nhịp và triển khai cực nhanh. Nếu hình thành một hub quốc tế ngay tại Việt Nam, đặc biệt ở Đà Nẵng, các startup toàn cầu có thể cùng tham gia, trong khi cộng đồng trong nước được tiếp cận trực tiếp xu hướng thế giới để cho ra đời các sản phẩm “bắt trend” kịp thời.

Ông Tuần cũng chỉ ra, người Việt đã tham gia thị trường tài sản số từ rất sớm. Nếu có khung pháp lý rõ ràng và kịp thời, Việt Nam không chỉ giữ chân được nhân lực chất lượng cao mà còn có thể xuất khẩu sản phẩm tài sản số, mang về nguồn ngoại tệ. Đây là hướng đi cụ thể, tận dụng sức mạnh cộng đồng để xây dựng lợi thế cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số.

Công ty tài sản số Singapore hợp tác với Đà Nẵng

Sàn giao dịch tài sản số lớn thứ hai thế giới Bybit, Trung tâm Blockchain Abu Dhabi (ADBC) và Tether Operations – đơn vị phát hành stablecoin lớn nhất toàn cầu – vừa ký kết Biên bản hợp tác với Đà Nẵng. Các doanh nghiệp cam kết hỗ trợ thành phố trong đào tạo nhân lực công nghệ cao, tư vấn cơ chế quản lý vốn và phát triển hệ sinh thái blockchain, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khu vực.

Song song, dtcpay (Singapore) cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo. Công ty này thành lập năm 2019, đến 2022 đã được Cơ quan Tiền tệ Singapore cấp giấy phép Tổ chức Thanh toán lớn (MPI) – loại giấy phép cao nhất dành cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán quy mô lớn.

Hiện dtcpay đã mở rộng hoạt động sang Hồng Kông và Malaysia, tập trung khai thác thị trường Đông Nam Á và xem Đà Nẵng là điểm đến tiềm năng trong chiến lược phát triển.

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Tăng nhẹ

Cập nhật tại thời điểm 8h00, ngày 4/9 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường tiền điện tử có sự tăng nhẹ.

Bitcoin giao dịch quanh giá 111.851 USD, tăng nhẹ 0,60%, vốn hoá thị trường đạt 2.230 tỷ USD. Ethereum (ETH) tăng 3,21%, giá 4.463 USD. Nhiều đồng khác như BNB, DOGE, TRX, LINK, HYPE cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Trong số các đồng tiền điện tử lớn, có XRP (-0,39%), Solana (-0,59%), ADA (-0,27%) giảm nhẹ.

Theo thông tin mới đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tổ chức một hội nghị quan trọng về đổi mới thanh toán vào ngày 21/10/2024. Hội nghị sẽ tập trung vào stablecoin, tài chính phi tập trung (DeFi), trí tuệ nhân tạo và token hóa.

Sự kiện này sẽ quy tụ các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và lãnh đạo công nghệ khi ngân hàng trung ương thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản kỹ thuật số và thế hệ hệ thống thanh toán tiếp theo.

Dù vậy tương lai của thuế quan Donald Trump đang bị đặt dấu hỏi, khi Tổng thống tìm cách kháng cáo một phán quyết của tòa án chống lại chính sách gây tranh cãi của ông. Dù kết quả ra sao, tiền điện tử cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của một sự phát triển kinh tế lớn. Các nhà đầu tư thời điểm này vẫn thận trọng khiến thị trường ở "vùng chờ".

