Thế giới
Thiếu binh sĩ, Ukraine tung đội quân robot cực mạnh ra chiến trường cản bước tiến của quân Nga

Giữa làn mưa UAV sát thương của Nga, những robot bọc thép điều khiển từ xa đang trở thành “trợ thủ” đắc lực mới của quân đội Ukraine – từ vận chuyển nhu yếu phẩm, rà phá bom mìn cho đến sơ tán thương binh, theo Independent.
Chó robot trong quá trình thử nghiệm máy bay không người lái sử dụng sợi quang để bay tại một địa điểm không được tiết lộ ở khu vực Kiev vào ngày 29 tháng 1 năm 2025. Ảnh Getty Images 

Trong bối cảnh lực lượng chiến đấu ngày càng mỏng sau hơn 3 năm rưỡi giao tranh, quân đội Ukraine đẩy mạnh sử dụng các phương tiện robot – thường được gọi là “xe tăng mini trên bánh xích” – để thay thế con người trong những nhiệm vụ nguy hiểm.

Một chỉ huy thuộc Lữ đoàn 20 Lyubart, sử dụng mật danh “Miami”, thừa nhận: “Robot không thể thay thế hoàn toàn con người. Nhưng có những nơi, để một người lính bước vào là quá nguy hiểm. Khi đó, robot đi thay".

Robot “cây nhà lá vườn” nhưng đa năng

Phần lớn các loại phương tiện này do doanh nghiệp Ukraine sản xuất, với giá dao động từ 1.000 USD đến 64.000 USD tùy kích cỡ và tính năng. Chúng có thể chậm chạp bò qua đống gạch vụn, len lỏi qua đường đất, nơi mà con người khó hoặc không thể tiếp cận an toàn.

Các tổ hợp này thường được sơn ngụy trang, lắp thêm bánh xích hoặc lốp bọc thép. Nhiệm vụ phổ biến là vận chuyển đạn dược, thực phẩm, nhiên liệu hoặc sơ tán thương vong. Một số phiên bản còn được cải tiến tại chỗ, gắn khung sắt chống UAV cảm tử hoặc lắp con lăn kim loại dò mìn.

“Chúng tôi nhận máy về, sau đó cải tiến thêm để chống gây nhiễu điện tử của Nga, đảm bảo tín hiệu không bị cắt”, Miami nói.

Bước tiến công nghệ quân sự mới

Dù khái niệm “xe tăng điều khiển từ xa” không mới – Đức từng dùng Goliath trong Thế chiến II, còn Mỹ, Israel, Anh và Trung Quốc đã phát triển các biến thể hiện đại – nhưng việc Ukraine triển khai đại trà các phương tiện này được giới quan sát đánh giá là đặc biệt và có thể mở đường cho bước tiến công nghệ quân sự mới.

Binh sĩ có mật danh “Akim”, đồng đội của Miami, cho biết đội anh đang thử nghiệm đưa robot vào các nhiệm vụ vận tải. Trước khi cho xe xuất kích, Akim luôn bay UAV trinh sát tuyến đường để kiểm tra mìn và chướng ngại. “Mỗi lần robot thay lính làm một việc, nghĩa là chúng tôi bớt một người phải liều mạng. Máy thì không biết mệt, có thể chở hàng nặng bao nhiêu cũng được.”

Trong một nhiệm vụ, robot của đơn vị đã chở 200 kg hàng tiếp tế – từ đạn dược, nước uống đến nhiên liệu – đi vài km đến vị trí ẩn trong rừng cho nhóm UAV gần tiền tuyến.

Rào cản: tốc độ và chi phí

Tuy nhiên, robot không phải “thần dược”. Chúng di chuyển chậm, thường lộ trên địa hình trống, dễ bị bắn hạ. Chính vì vậy, việc dùng chúng để sơ tán thương binh chưa được phổ biến. “Một số người bị thương còn từ chối lên vì sợ nguy hiểm,” Miami chia sẻ.

Chi phí cũng là thách thức. Mỗi cỗ máy trung bình khoảng 400.000 hryvnia (9.700 USD). “Một tuần mà mất ba bốn cái thì tổng cộng cũng không hề nhỏ”, Miami nói thêm.

Chiến tranh buộc phải tiến hóa

Cả Miami lẫn Akim đều là minh chứng cho sự thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại. Miami nhập ngũ ngay ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2/2022, ban đầu là lính bộ binh rồi chuyển sang điều khiển UAV, giờ tiếp tục vận hành robot mặt đất. “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thành phi công drone. Nhưng chiến tranh là tiến hóa, và chúng tôi không thể đứng ngoài", anh nói.

Trong khi đó, tại các thị trấn như Kostiantynivka – từng có 67.000 dân nay gần như hoang vắng và bị bao vây ba phía – những cỗ robot cùng UAV đang là cách duy nhất để duy trì tiếp vận và sinh tồn.

Chiến sự Ukraine đã bước sang năm thứ tư, và mỗi bước tiến công nghệ như những robot bọc thép này đều phản ánh một thực tế khốc liệt: con người ngày càng được thay bằng máy móc trên chiến trường, không chỉ để nâng cao hiệu quả, mà còn để giảm thiểu cái giá bằng xương máu.

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Liên minh châu Âu muốn tiếp tục xung đột ở Ukraine để tránh phải giao nộp tài sản bị đóng băng của Nga, nhà báo người Síp Alex Christoforou viết trên trang mạng xã hội X.

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Điểm nóng
Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

Điểm nóng
Cựu tổng thống Ukraine kêu gọi chiếm giữ Moscow

EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại

Điểm nóng
EU lật bài ngửa muốn lấy tiền Nga cho Ukraine thông qua các khoản vay bồi thường thiệt hại

Ba Lan ký thoả thuận hợp tác với Trung Quốc khiến châu Âu nổi giận

Điểm nóng
Ba Lan ký thoả thuận hợp tác với Trung Quốc khiến châu Âu nổi giận

Đọc thêm

Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC toàn thắng 4 trận
Thể thao

Hoàng Đức toả sáng, Ninh Bình FC toàn thắng 4 trận

Thể thao

Ở trận cầu tâm điểm vòng 4 V.League 2025/2026, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức toả sáng với 1 pha lập công giúp Ninh Bình FC giành chiến thắng 2-0 trước đương kim vô địch Thép xanh Nam Định.

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm ủng hộ sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng

Tin tức

Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá rất cao đối với sáng kiến của Hội Nhà văn về 2 bộ học liệu quan trọng, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhanh chóng, bài bản hai bộ học liệu này.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, nửa cuối năm mây tan, trăng sáng, về đích với túi tiền to
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, nửa cuối năm mây tan, trăng sáng, về đích với túi tiền to

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này sẽ trải qua một bước ngoặt vào nửa cuối năm, khi mây tan và trăng lên, nửa cuối năm kiếm tiền suôn sẻ.

Thanh niên 17 tuổi bị xử lý vì liên tục gọi 113, 114 báo cháy giả
Pháp luật

Thanh niên 17 tuổi bị xử lý vì liên tục gọi 113, 114 báo cháy giả

Pháp luật

Đêm 19/9, một thanh niên 17 tuổi ở Thanh Hóa đã nhiều lần gọi đến số 113 và 114 báo cháy tại Hà Nội, khiến lực lượng chức năng phải khẩn trương triển khai kiểm tra nhưng không phát hiện sự cố.

Ông Lại Thế Nguyên và Trần Quốc Nam thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội
Tin tức

Ông Lại Thế Nguyên và Trần Quốc Nam thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Bắt nghi phạm sàm sỡ, cướp giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội
Pháp luật

Bắt nghi phạm sàm sỡ, cướp giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội

Pháp luật

Công an TP Hà Nội vừa bắt Nguyễn Đức Hà, 38 tuổi, nghi phạm sàm sỡ và cướp giật túi xách chứa iPhone 15 cùng tiền mặt của một phụ nữ ở phường Ngọc Hà, rồi phi tang tang vật xuống sông Hồng.

Cuốn sách chữa lành từ giảng viên đại học dành cho người trẻ: Tìm bình yên giữa những bất toàn
Chuyển động Sài Gòn

Cuốn sách chữa lành từ giảng viên đại học dành cho người trẻ: Tìm bình yên giữa những bất toàn

Chuyển động Sài Gòn

“Đời không trọn vẹn” của giảng viên đại học Tùng Lê không chỉ dành cho những ai yêu thích văn chương chữa lành mà còn là nguồn cảm hứng để mỗi người tự tìm thấy sức mạnh và sự an yên bên trong chính mình.

“Đỉnh nóc' như trường người ta: Mời hẳn Sơn Tùng M-TP đến chào tân sinh viên
Xã hội

“Đỉnh nóc" như trường người ta: Mời hẳn Sơn Tùng M-TP đến chào tân sinh viên

Xã hội

Sơn Tùng M-TP, (S)TRONG Trọng Hiếu, RHYDER, Ngô Lan Hương, Vũ Phụng Tiên, Minh Tốc & Lam… cùng hàng chục nghìn khán giả tạo nên đại tiệc chào tân sinh viên FPT Polytechnic.

Lần đầu tiên ‘Bóng ma’ Ukraine thiêu rụi 2 thủy phi cơ săn ngầm Nga ở Crimea
Thế giới

Lần đầu tiên ‘Bóng ma’ Ukraine thiêu rụi 2 thủy phi cơ săn ngầm Nga ở Crimea

Thế giới

Cục Tình báo Quân đội Ukraine (ГУР) lần đầu tiên trong lịch sử đã đốt cháy hai máy bay tuần tra chống ngầm lưỡng cư Be-12 “Chayka” của Nga.

Bắt tạm giam 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên
Pháp luật

Bắt tạm giam 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 trưởng khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Công an xác minh clip cụ ông bị chặn đường, nghi bị lấy mất ví ở Hà Nội
Pháp luật

Công an xác minh clip cụ ông bị chặn đường, nghi bị lấy mất ví ở Hà Nội

Pháp luật

Công an phường Tây Hồ, Hà Nội, đang xác minh vụ việc cụ ông bị một người đàn ông chặn đường, nghi lấy mất ví, sau khi clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Xem trực tiếp Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 trên kênh nào?

Thể thao

Cuộc đua giành Quả bóng vàng 2025 đang nóng hơn bao giờ hết bởi nó sẽ tìm thấy chủ nhân vào lúc 1h ngày 23/9 (giờ Hà Nội). Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp Lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 trên kênh nào?

Công an TP.HCM mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… làm việc
Văn hóa - Giải trí

Công an TP.HCM mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… làm việc

Văn hóa - Giải trí

Phòng An ninh mạng TP.HCM (Công an TP.HCM) mời nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng của Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương… tới làm việc, sau khi nhóm này ra mắt MV mà dư luận nghi ngờ chứa hình ảnh quảng cáo cho trang web cá độ.

Một làng ở Thanh Hóa tên như tên làng cổ, có đền thờ Trần Hưng Đạo là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia
Nhà nông

Một làng ở Thanh Hóa tên như tên làng cổ, có đền thờ Trần Hưng Đạo là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia

Nhà nông

Xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Hà Trung trước đây) hiện còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể có giá trị, trong đó có đền thờ Trần Hưng Đạo tọa lạc tại làng Thổ Khối.

Có gì trong hồ sơ của ứng viên PGS trẻ nhất Việt Nam 2025, thế hệ 9X, sau 1 năm có thêm 20 bài báo khoa học?
Xã hội

Có gì trong hồ sơ của ứng viên PGS trẻ nhất Việt Nam 2025, thế hệ 9X, sau 1 năm có thêm 20 bài báo khoa học?

Xã hội

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc là 1 trong 2 ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất trong đợt xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2025. Ít ai biết, Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc từng là ứng viên Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2024.

Chuyển đổi số trong nhiều khâu quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ
Tin tức

Chuyển đổi số trong nhiều khâu quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ sắp diễn ra sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nhiều khâu quan trọng: quản lý và phát hành tài liệu điện tử, đăng ký và điểm danh đại biểu, điều hành một số phiên làm việc,...

Trồng thứ cây chăm nhàn, 'đếm tiền bền vững', ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Trồng thứ cây chăm nhàn, "đếm tiền bền vững", ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Với cách chọn cây trồng kiểu "nồi đồng cối đá mà đếm tiền bền vững" như trồng mía đường, cao su, cây mì (cây sắn), trồng tre lấy măng, ông Tạ Văn Minh (Tý mía) đến từ tỉnh Tây Ninh lần thứ 2 được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc. Trước đó, lần đầu tiên ông được bình chọn nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" là năm 2018.

Đây là loại cây trồng thành công ở Cần Thơ, chỉ thấy lá là lá, nhưng hễ ra quả đặc sản là có bao nhiêu cũng bán hết veo
Nhà nông

Đây là loại cây trồng thành công ở Cần Thơ, chỉ thấy lá là lá, nhưng hễ ra quả đặc sản là có bao nhiêu cũng bán hết veo

Nhà nông

Với mô hình trồng măng cụt-loại cây cho quả đặc sản, nhờ cần cù lao động, ông Lê Thanh Sơn ở ấp Xáng Mới A, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ (trước sáp nhập Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng thì xã Thanh Xuân thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đã vượt qua khó khăn, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Đưa kỹ năng chế tác đàn Chapi của người Raglai vào phục vụ khách du lịch ở Khánh Hòa
Nhà nông

Đưa kỹ năng chế tác đàn Chapi của người Raglai vào phục vụ khách du lịch ở Khánh Hòa

Nhà nông

Cây đàn Chapi của người Raglai là nguồn cảm hứng cho nhạc sỹ Trần Tiến sáng tác bài “Giấc mơ Chapi”nổi tiếng mấy chục năm qua, vừa được địa phương đề nghị cho mở các khóa hướng dẫn, chế tác lại nhạc cụ đàn Chapi và khèn bầu để phục vụ du khách đến tham quan các điểm du lịch cộng đồng ở núi rừng Bác Ái, tỉnh Khánh Hoà( Ninh Thuận cũ).

Tin bão mới nhất: Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, 8.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão RAGASA
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, 8.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão RAGASA

Nhà nông

Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai cuộc họp ứng phó với siêu bão RAGASA. Dự báo tối nay (22/9), siêu bão RAGASA sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9.

Vinhomes nhận hơn 30 ha đất lúa chuyển đổi tại Hải Phòng
Nhà đất

Vinhomes nhận hơn 30 ha đất lúa chuyển đổi tại Hải Phòng

Nhà đất

Hải Phòng bàn giao hơn 30 ha đất lúa tại xã Kiến Hưng cho Vinhomes Hải Phòng triển khai khu công nghiệp Tân Trào giai đoạn 1, dự kiến khởi công ngay tháng 10/2025.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025: Nỗ lực đổi mới, tăng tính hấp dẫn
Thể thao

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025: Nỗ lực đổi mới, tăng tính hấp dẫn

Thể thao

Ngày 22/9, tại khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội), Ban tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 đã tổ chức họp báo thông tin về Cuộc thi chung kết giải.

'Cánh tay phải' của Hai Bà Trưng trong các cuộc công thành là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

"Cánh tay phải" của Hai Bà Trưng trong các cuộc công thành là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau Công nguyên) đánh bại ách đô hộ nhà Đông Hán, một trong những người sớm sát cánh với Hai Bà Trưng và luôn đảm trách việc tiên phong đánh giặc là Phùng Thị Chính. Bà được phong là Trưởng nội thị tướng quân, "cánh tay phải" của Hai Bà Trưng trong các cuộc chiến công thành, mà nổi tiếng nhất là đánh thành Luy Lâu và trận Lãng Bạc.

Tin nóng 22/9: Thủ môn 22 tuổi cao 1m92 của HAGL đánh bật Nguyễn Filip?
Thể thao

Tin nóng 22/9: Thủ môn 22 tuổi cao 1m92 của HAGL đánh bật Nguyễn Filip?

Thể thao

Thủ môn 22 tuổi cao 1m92 của HAGL đánh bật Nguyễn Filip? HLV Getafe tố sao Barcelona thiếu tôn trọng; Đội dự tuyển U18 Việt Nam nỗ lực nhưng thiếu may mắn trước Đại học Kanto; Arsenal sẵn sàng trả lương kỷ lục để giữ chân Saliba; Vợ chưa cưới của Cristiano Ronaldo đón tin vui kép.

Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét san phẳng kho đạn khổng lồ, kho UAV 19.000 chiếc, bắn nát S-400 của Nga
Thế giới

Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét san phẳng kho đạn khổng lồ, kho UAV 19.000 chiếc, bắn nát S-400 của Nga

Thế giới

Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt đòn tập kích vào lãnh thổ Nga và vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát, phá hủy kho dự trữ đạn dược, trung tâm phân phối máy bay không người lái và cả một hệ thống phòng không S-400, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo ngày 22/9.

Yêu cầu quy định chống tài trợ khủng bố, vũ khí huỷ diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng
Kinh tế

Yêu cầu quy định chống tài trợ khủng bố, vũ khí huỷ diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng

Kinh tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình yêu cầu đẩy nhanh xây dựng 8 Nghị định hướng dẫn xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và TP. Đà Nẵng, trong đó có quy định về chống tài trợ cho khủng bố, vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Chủ tịch Quốc hội: Cần đánh giá kết quả kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Cần đánh giá kết quả kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các báo cáo nên bổ sung đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.

27 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V.League và Hạng Nhất, gồm những ai?
Thể thao

27 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V.League và Hạng Nhất, gồm những ai?

Thể thao

Theo danh sách các đội đã đăng ký gửi lên VPF, có tổng cộng 21 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V.League 2025/2026. Con số này ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 là 6 gương mặt.

Bàn tiệc trà trung thu “đẹp như tranh, không nỡ ăn” của cô giáo dạy Toán
Xã hội

Bàn tiệc trà trung thu “đẹp như tranh, không nỡ ăn” của cô giáo dạy Toán

Xã hội

Mặc dù còn nửa tháng nữa mới tới trung thu, nhưng bàn tiệc trà cùng hoa tươi đậm chất thu được một cô giáo dạy Toán bày biện và trang trí khéo léo, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ… đã khiến hội chị em xuýt xoa, mê mẩn.

Tin bão mới nhất: Đêm nay, 22/9, siêu bão RAGASA sẽ vào biển Đông, thành bão số 9, vẫn giữ nguyên cấp 17
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Đêm nay, 22/9, siêu bão RAGASA sẽ vào biển Đông, thành bão số 9, vẫn giữ nguyên cấp 17

Nhà nông

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo, đêm nay, 22/9, siêu bão RAGASA sẽ vào biển Đông, thành cơn bão số 9.

