Thiếu binh sĩ, Ukraine tung đội quân robot cực mạnh ra chiến trường cản bước tiến của quân Nga

Chó robot trong quá trình thử nghiệm máy bay không người lái sử dụng sợi quang để bay tại một địa điểm không được tiết lộ ở khu vực Kiev vào ngày 29 tháng 1 năm 2025. Ảnh Getty Images

Trong bối cảnh lực lượng chiến đấu ngày càng mỏng sau hơn 3 năm rưỡi giao tranh, quân đội Ukraine đẩy mạnh sử dụng các phương tiện robot – thường được gọi là “xe tăng mini trên bánh xích” – để thay thế con người trong những nhiệm vụ nguy hiểm.

Một chỉ huy thuộc Lữ đoàn 20 Lyubart, sử dụng mật danh “Miami”, thừa nhận: “Robot không thể thay thế hoàn toàn con người. Nhưng có những nơi, để một người lính bước vào là quá nguy hiểm. Khi đó, robot đi thay".

Robot “cây nhà lá vườn” nhưng đa năng

Phần lớn các loại phương tiện này do doanh nghiệp Ukraine sản xuất, với giá dao động từ 1.000 USD đến 64.000 USD tùy kích cỡ và tính năng. Chúng có thể chậm chạp bò qua đống gạch vụn, len lỏi qua đường đất, nơi mà con người khó hoặc không thể tiếp cận an toàn.

Các tổ hợp này thường được sơn ngụy trang, lắp thêm bánh xích hoặc lốp bọc thép. Nhiệm vụ phổ biến là vận chuyển đạn dược, thực phẩm, nhiên liệu hoặc sơ tán thương vong. Một số phiên bản còn được cải tiến tại chỗ, gắn khung sắt chống UAV cảm tử hoặc lắp con lăn kim loại dò mìn.

“Chúng tôi nhận máy về, sau đó cải tiến thêm để chống gây nhiễu điện tử của Nga, đảm bảo tín hiệu không bị cắt”, Miami nói.

Bước tiến công nghệ quân sự mới

Dù khái niệm “xe tăng điều khiển từ xa” không mới – Đức từng dùng Goliath trong Thế chiến II, còn Mỹ, Israel, Anh và Trung Quốc đã phát triển các biến thể hiện đại – nhưng việc Ukraine triển khai đại trà các phương tiện này được giới quan sát đánh giá là đặc biệt và có thể mở đường cho bước tiến công nghệ quân sự mới.

Binh sĩ có mật danh “Akim”, đồng đội của Miami, cho biết đội anh đang thử nghiệm đưa robot vào các nhiệm vụ vận tải. Trước khi cho xe xuất kích, Akim luôn bay UAV trinh sát tuyến đường để kiểm tra mìn và chướng ngại. “Mỗi lần robot thay lính làm một việc, nghĩa là chúng tôi bớt một người phải liều mạng. Máy thì không biết mệt, có thể chở hàng nặng bao nhiêu cũng được.”

Trong một nhiệm vụ, robot của đơn vị đã chở 200 kg hàng tiếp tế – từ đạn dược, nước uống đến nhiên liệu – đi vài km đến vị trí ẩn trong rừng cho nhóm UAV gần tiền tuyến.

Rào cản: tốc độ và chi phí

Tuy nhiên, robot không phải “thần dược”. Chúng di chuyển chậm, thường lộ trên địa hình trống, dễ bị bắn hạ. Chính vì vậy, việc dùng chúng để sơ tán thương binh chưa được phổ biến. “Một số người bị thương còn từ chối lên vì sợ nguy hiểm,” Miami chia sẻ.

Chi phí cũng là thách thức. Mỗi cỗ máy trung bình khoảng 400.000 hryvnia (9.700 USD). “Một tuần mà mất ba bốn cái thì tổng cộng cũng không hề nhỏ”, Miami nói thêm.

Chiến tranh buộc phải tiến hóa

Cả Miami lẫn Akim đều là minh chứng cho sự thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại. Miami nhập ngũ ngay ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2/2022, ban đầu là lính bộ binh rồi chuyển sang điều khiển UAV, giờ tiếp tục vận hành robot mặt đất. “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thành phi công drone. Nhưng chiến tranh là tiến hóa, và chúng tôi không thể đứng ngoài", anh nói.

Trong khi đó, tại các thị trấn như Kostiantynivka – từng có 67.000 dân nay gần như hoang vắng và bị bao vây ba phía – những cỗ robot cùng UAV đang là cách duy nhất để duy trì tiếp vận và sinh tồn.

Chiến sự Ukraine đã bước sang năm thứ tư, và mỗi bước tiến công nghệ như những robot bọc thép này đều phản ánh một thực tế khốc liệt: con người ngày càng được thay bằng máy móc trên chiến trường, không chỉ để nâng cao hiệu quả, mà còn để giảm thiểu cái giá bằng xương máu.