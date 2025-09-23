Thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên ép uống rượu say rồi hiếp dâm ở Bắc Ninh

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ Giàng A Quyết (18 tuổi) và Giàng A Yên (25 tuổi, cùng trú xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Hai đối tượng Giàng A Quyết và Giàng A Yên. Ảnh: CABN.

Theo điều tra, chiều 21/9, Quyết và Yên rủ N. (16 tuổi, ở Điện Biên) đi ăn uống cùng nhóm bạn tại một quán bia ở phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, cả hai bàn bạc, ép n N. uống say để đưa đến khu vực núi Rùa, phường Nam Sơn, nơi vắng người qua lại rồi thực hiện hành vi xâm hại.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được người dân phát hiện, hỗ trợ trình báo công an. Vụ án sau đó được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.