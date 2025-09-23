Thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên ép uống rượu say rồi hiếp dâm ở Bắc Ninh

Lee Dong Gun tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp khiến khuôn mặt biến dạng
Diễn viên Lee Dong Gun xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế với khuôn mặt sưng đỏ và chia sẻ về một căn bệnh hiếm gặp chỉ ảnh hưởng đến khoảng 1% dân số Hàn Quốc.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ Giàng A Quyết (18 tuổi) và Giàng A Yên (25 tuổi, cùng trú xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Theo điều tra, chiều 21/9, Quyết và Yên rủ N. (16 tuổi, ở Điện Biên) đi ăn uống cùng nhóm bạn tại một quán bia ở phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, cả hai bàn bạc, ép n N. uống say để đưa đến khu vực núi Rùa, phường Nam Sơn, nơi vắng người qua lại rồi thực hiện hành vi xâm hại.
Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân được người dân phát hiện, hỗ trợ trình báo công an. Vụ án sau đó được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Phó viện trưởng và đồng phạm hầu tòa với cáo buộc bịa ra tên trường Cambridge quốc tế, làm giả thư chấp thuận hợp tác ở Việt Nam về đào tạo, cấp chứng chỉ Tiếng Anh để chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của hơn 1.400 trường hợp có nhu cầu.