Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng các đơn vị đồng hành thực hiện chương trình an sinh - xã hội trị giá hơn 11 tỷ đồng

Ngày 25/4, tại TP.Cần Thơ, Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), Sở Y tế TP.Cần Thơ, Bệnh viện Trường Đại học Nam Cần Thơ và chính quyền địa phương tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, trao quà tặng đồng bào Khmer, gia đình chính sách, cựu chiến binh, cựu cán bộ Công an, CBCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các quận Ô Môn, Ninh Kiều, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ).

Tại các điểm đến, Đoàn công tác đã tổ chức thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ít có điều kiện kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng cầu nông thôn. Ảnh: HC

Đồng thời, trên 1.200 phần quà cũng đã được Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ cùng thành viên của Đoàn công tác trao tận tay các hộ gia đình đồng bào Khmer, gia đình chính sách, cựu chiến binh, cựu cán bộ Công an, CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 1 tỷ đồng, do Cục An ninh chính trị nội bộ và Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vận động nguồn đóng góp xã hội hóa.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi và bà Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giồng Trôm. Ảnh: HC

Trước đó, ngày 20/4, tại tỉnh Bến Tre, Cục An ninh chính trị nội bộ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Bến Tre tổ chức khởi công xây dựng 4 cầu nông thôn, với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, do Cục An ninh chính trị nội bộ vận động Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tài trợ.

Dịp này, đơn vị tài trợ và các mạnh thường quân đã tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã: Hưng Nhượng, Tân Hào, Hưng Lễ, Tân Lợi Thạnh; mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cần thiết.

Thiếu tướng Trần Thị Bé Nhân, Phó Cục trưởng Cục An Ninh Chính trị nội bộ và Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn thăm hỏi người dân đến thăm khám bệnh sáng ngày 25/4. Ảnh: HC

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cho biết: Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025); 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025); chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiếu tướng Trần Thị Bé Nhân và Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Long trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Ảnh: HC

"Đây là hoạt động thiết thực, vì lợi ích của cộng đồng, người dân yếu thế. Đồng thời, là tấm lòng của CBCS Công an và các đơn vị, nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với người dân, cũng như mong muốn hòa cùng niềm vui trong không khí những ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước sắp diễn ra"- Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chia sẻ.