Liên quan đến vụ giáo viên bạo hành trẻ ở Trường Mầm non Gia Thụy, Hà Nội, chiều 9/7, trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết: Sau khi nhận thông tin vụ việc, ngay từ sáng sớm, Sở GDĐT đã có những chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, đồng thời yêu cầu UBND phường Bồ Đề và nhà trường báo cáo thông tin, xử lý kịp thời.

Theo báo cáo của UBND phường Bồ Đề, UBND phường đã yêu cầu Trường Mầm non Gia Thụy và các cá nhân có liên quan phối hợp với các đơn vị xác minh, làm rõ các thông tin theo phản ánh của phụ huynh học sinh. UBND phường Bồ Đề giao Công an phường khẩn trương cử cán bộ tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc theo nội dung phản ánh, thu thập tài liệu, dữ liệu, phối hợp với cơ sở y tế trưng cầu giám định (nếu cần thiết) để xác định chính xác bản chất sự việc.

Giáo viên bạo hành trẻ ở Trường Mầm non Gia Thụy, Hà Nội. Ảnh: CMH

Phòng Văn hóa - Xã hội của phường Bồ Đề có trách nhiệm phối hợp với Công an phường kiểm tra, xác minh nắm bắt sự việc để tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ trẻ em (nếu có); tham mưu UBND phường tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, công tác an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn phường…

UBND phường Bồ Đề yêu cầu trạm y tế phường cử cán bộ phối hợp với các đơn vị và gia đình trẻ kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe, có giải pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho trẻ.

Trước đó, tối ngày 8/7, mạng xã hội xôn xao trước thông tin một phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội, tố giáo viên có hành vi bạo hành, khiến lưng con bầm tím mảng lớn.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Thụy xác nhận: "Nhà trường đã nắm được thông tin sự việc xảy ra tại lớp C2. Nhà trường đã báo cáo sự việc với cấp quản lý cũng như cơ quan công an và đang chờ chỉ đạo hướng giải quyết tiếp theo".

Theo cô Nhung, trong quá trình dạy học, tất cả các lớp đều có camera giám sát để ban giám hiệu theo dõi các hoạt động. Tuy nhiên, hằng ngày, sẽ có người đi kiểm tra, sát sao các lớp học và quán triệt giáo viên tuân thủ quy tắc, đạo đức nghề nghiệp, không có hành vi bạo hành trẻ. Sự việc này là hành động bột phát của giáo viên vào ngày hôm đó.

"Nhà trường đang phối hợp với công an và phụ huynh để giải quyết. Khi nào có kết quả cụ thể, nhà trường sẽ thông tin", cô Nhung cho hay.

Cô V., có trình độ đại học và bắt đầu dạy học từ năm 2012 đến nay. Trường mầm non Gia Thuỵ là ngôi trường công lập thuộc phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Hiện, Trường Mầm non Gia Thụy đã tạm đình chỉ giáo viên đứng lớp nêu trên.

Theo thông tin phụ huynh K.T chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình có con sinh năm 2021, hiện đang học lớp C2.

Phụ huynh này cho hay: "Ngày 5/7 bé đi học đã bị giáo viên tên V. đánh đập, chiều về khi tắm cho bé đã thấy lưng bé bị tím dập mảng lớn. Ngay khi phát hiện, gia đình đã phản ánh với nhà trường và đưa bé vào viện để khám, kiểm tra sức khoẻ tổng quát.

Ngay đêm hôm đó, đại diện ban giám hiệu nhà trường và giáo viên đứng lớp đã đến nhà để xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, qua trao đổi, cô giáo thừa nhận, chỉ đánh trẻ 1-2 cái vì lý do trẻ hư không chịu ngủ. Sau đó, gia đình đã làm việc với nhà trường để xem lại camera giám sát, kết quả, thấy con bị cô giáo đánh dã man".

Phụ huynh này bày tỏ: “Về phía gia đình, sau khi xem lại clip ghi lại hành động bạo hành của giáo viên, vợ chồng đã lên phường để trình báo sự việc. Nhất quyết không để thêm học sinh nào bị giáo viên đánh đập, bạo hành được”.



Được biết, Trường Mầm non Gia Thuỵ được tách ra từ trường Mầm non Phúc Đồng được thành lập ngày 15/7/2008 của UBND quận Long Biên (cũ). Hiện Trường Mầm non Gia Thuỵ là trường công lập thuộc phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.