Thứ bảy, ngày 27/09/2025 18:25 GMT+7

Đà Nẵng: Mưa lớn do bão, đất đá, củi khô tràn kín mặt đường QL14G

Diệu Bình Thứ bảy, ngày 27/09/2025 18:25 GMT+7
Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 khiến đất đá, củi khô từ sườn đồi bất ngờ tràn xuống, phủ kín mặt đường QL14G đoạn qua xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng), gây ách tắc và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho phương tiện lưu thông.
Ngày 27/9, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện mưa rất to kéo dài. Theo số liệu từ các trạm đo, lượng mưa phổ biến trên 100mm, trong đó nhiều nơi vượt ngưỡng 200mm như Hòa Khương, cầu Hương An, trạm bơm Túy Loan, lưu vực hồ Đồng Nghệ…

Tại tuyến Quốc lộ 14G, đoạn cách khu du lịch Núi Thần Tài khoảng 2km về phía Tây (xã Hòa Vang), đất đá từ sườn đồi cùng củi khô theo dòng nước tràn xuống, phủ kín mặt đường, gây ách tắc và cản trở phương tiện lưu thông.

Mưa lớn do bão, đất đá, củi khô tràn kín mặt đường QL14G ở Đà Nẵng. 

Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng xã Hòa Vang phối hợp với đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động nhân lực và phương tiện cơ giới đến hiện trường để dọn dẹp, khơi thông. Tuy nhiên, do mưa lớn chưa dứt, đất đá tiếp tục tràn xuống nên khối lượng cụ thể chưa thể thống kê.

Các tổ công tác vẫn túc trực 24/24 để điều tiết giao thông và khẩn trương xử lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng huy động máy móc để hót dọn.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ cảnh báo trong 24-48 giờ tới, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 27 đến 29/9, trên các sông thuộc thành phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-6m, hạ lưu từ 0,5-1,5m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, đồng thời tiềm ẩn rủi ro lũ quét, sạt lở đất ở các sườn dốc thuộc khu vực miền núi của Đà Nẵng.

