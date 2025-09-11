Thủ tướng: Hoàn thành vượt mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau

Một số địa phương chưa hoàn thành GPMB các dự án và các trạm dừng nghỉ

Chiều tối ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 20 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng cho biết, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3 - 8,5% trong năm 2025, là thúc đẩy đầu tư công. Hiện tổng số dự án thuộc Ban Chỉ đạo là 120 dự án/dự án thành phần, trên địa phận 30 tỉnh, thành phố (gồm 3 lĩnh vực là đường bộ, hàng không và cảng biển).

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việc triển khai các dự án này có ý nghĩa quan trọng với thúc đẩy tăng trưởng; phát huy vai trò của đầu tư công trong kích hoạt, dẫn dắt đầu tư tư; mở ra không gian phát triển mới, kết nối liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, kết nối khu vực; làm tăng giá trị gia tăng của đất; góp phần giảm ách tắc giao thông, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Theo Thủ tướng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 dù đã cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 6% và hơn khoảng gần 140 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối, nhưng vẫn chưa được như mong muốn, trong khi yêu cầu năm nay phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, yêu cầu phát triển mạnh hơn, mong mỏi của nhân dân lớn hơn.

"Không có phần thưởng nào bằng niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân khi các công trình hoàn thành, Thủ tướng bày tỏ.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Thủ tướng cho rằng, một số địa phương chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng cho các dự án và các trạm dừng nghỉ; tiến độ triển khai một số dự án chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan cần quyết liệt hơn nữa để hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công để bù đắp khối lượng, lấy lại tiến độ bị chậm.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án

Thủ tướng nêu rõ, từ nay đến cuối năm 2025 chỉ còn gần 4 tháng, thời tiết đang trong mùa mưa bão với nhiều biến động bất lợi, khối lượng công việc còn rất nhiều đòi hỏi các cơ quan chủ quản phải tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ đã đặt ra để hoàn thành đúng tiến độ các dự án, góp phần giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8,3-8,5% và tạo đà giai đoạn sau đạt tăng trưởng trên 2 con số.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành vượt mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc, thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025; đồng thời bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025. Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng chúng ta sẽ làm được.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng chủ động trong triển khai, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Cùng đó, thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn – Pleiku, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận trong quý IV/2025.

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc trong Quý IV/2025.

Về công tác giải phóng mặt bằng, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Trị, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, trong tháng 9/2025.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai khẩn trương đẩy nhanh bàn giao mặt bằng các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2025.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình ban hành Nghị quyết Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Về công tác tổ chức thi công, Bộ Xây dựng, các địa phương, cơ quan chủ quản các dự án đang triển khai thi công rà soát, cập nhật lại tiến độ triển khai các dự án để chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý một số dự án cần khẩn trương hoàn thành theo tiến độ đã đề ra gồm tuyến cao tốc Cao Bằng – Lạng Sơn, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, đường băng số 2 sân bay Long Thành…

Các chủ đầu tư lưu ý, phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường...