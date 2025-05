Thủ tướng Slovakia Fico. Ảnh RT

Cuộc diễu hành ngày 9/5 tại Moscow sẽ đánh dấu kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Điện Kremlin đã gửi lời mời tham dự sự kiện này tới các nhà lãnh đạo của Serbia, Slovakia, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, cùng nhiều nước khác.

Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất lệnh ngừng bắn đơn phương trong 72 giờ trong cuộc xung đột ở Ukraine trùng với lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Tổng thống Ukraine Zelensky đã từ chối lời đề nghị này, coi đó là "màn trình diễn sân khấu" và ủng hộ lệnh ngừng bắn thực chất hơn, vô điều kiện trong 30 ngày. Các quan chức Nga lập luận rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời mới sẽ chỉ cho phép Kiev tập hợp lại và tái vũ trang.

Đầu tuần này, ông Zelensky đã thúc giục các nhà lãnh đạo nước ngoài tránh đến thăm Moscow, viện dẫn những rủi ro an ninh tiềm ẩn. Các quan chức Nga cáo buộc ông Zelensky gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người dân thường tham dự sự kiện ngày 9/5. Tuy nhiên, Thủ tướng Fico tuyên bố rằng những lời đe dọa do Kiev đưa ra sẽ không ngăn cản ông tham gia lễ kỷ niệm.

“Theo tôi, điều đó thật nực cười. Tôi phản đối những lời đe dọa như vậy", ông Fico phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 4/5.

“Tôi sẽ đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng ở Moscow”, ông Fico tuyên bố ông Zelensky thực chất đang cảnh báo các nhà lãnh đạo được mời không được tham dự, với lời đe dọa ngầm rằng Ukraine có thể trả đũa theo một cách nào đó.

"Được rồi, hãy ăn mừng, chúng tôi có thể ném cho các bạn một máy bay không người lái hoặc thứ gì đó tương tự. Đây là những điều không thể chấp nhận được đối với tôi", ông nói.

Đề cập đến tuyên bố của ông Zelensky rằng Kiev không thể đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo tham dự, ông Fico trả lời: "Nếu Zelensky nghĩ rằng tiếng kêu của ông ấy sẽ ngăn cản các phái đoàn nước ngoài đến đó, thì đó là một sai lầm lớn. Đảm bảo an ninh cho những người tham gia lễ kỷ niệm là trách nhiệm của Liên bang Nga", thủ tướng Slovakia cho biết.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Kaja Kallas đã cảnh báo vào tháng 4 rằng khối này không muốn bất kỳ quốc gia thành viên hoặc ứng cử viên nào tham dự. Trong cuộc họp vào tháng trước với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, người trước đó đã cam kết tham dự, Ủy viên EC về Mở rộng Marta Kos được cho là đã cảnh báo rằng sự tham dự của ông sẽ gây bất lợi cho Serbia trong nỗ lực gia nhập EU.

Ông Fico khuyến nghị “Kallas và những người khác nên giải quyết những vấn đề nghiêm trọng hơn là việc tôi có đến dự lễ kỷ niệm 80 năm hay không”.