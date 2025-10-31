Thức khuya, ăn uống thất thường khiến nam sinh 17 tuổi thủng dạ dày nguy kịch

Nam sinh 17 tuổi thủng dạ dày vì thức muộn

Tối muộn, đang xem tivi, L. (17 tuổi, ngụ Tây Ninh) bất ngờ cảm thấy đau nhói dữ dội vùng quanh rốn. Cơn đau tăng nhanh đến mức khiến em toát mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, bụng co cứng lại "như khúc gỗ". Quá hoảng hốt, gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An (xã Củ Chi, TP.HCM) cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, tại Khoa Cấp cứu, tình trạng đau của bệnh nhân vẫn không thuyên giảm. Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và thực hiện cận lâm sàng. Nghi ngờ đây là một trường hợp thủng tạng rỗng, BS.CKII. Nguyễn Vũ An – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, đã chỉ định chụp CT-scan ổ bụng.

Ê kíp các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho Nam sinh 17 tuổi thủng dạ dày vì thức muộn tại TP.HCM. Ảnh: BVCC

Kết quả chụp chiếu cho thấy có khí và dịch tự do trong ổ bụng, dạ dày giãn lớn bất thường, cùng với chỉ số bạch cầu tăng cao, các dấu hiệu này cho thấy tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét môn vị tá tràng, kèm theo hẹp tá tràng hoàn toàn. Đây là một cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.



Ngay lập tức, ê-kíp hội chẩn khẩn cấp và quyết định phương án phẫu thuật khâu phục hồi chỗ thủng.

Trong phòng mổ, các phẫu thuật viên phát hiện một lỗ thủng trên mặt trước môn vị - tá tràng, kích thước khoảng 2 cm, cùng với lượng lớn dịch đục đã lan khắp ổ bụng. Ê-kíp đã nhanh chóng khâu kín lỗ thủng, tiến hành rửa sạch dịch bẩn và đặt dẫn lưu.

Sau hơn hai giờ căng thẳng, ca mổ kết thúc thành công. Nam sinh L. được chuyển về Khoa Ngoại Tổng quát để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Hiện sức khỏe của em đã hồi phục tốt, ăn uống bình thường và được xuất viện trong niềm vui của gia đình.

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, đồng thời khuyến cáo giới trẻ cần chủ động lối sống lành mạnh. Ảnh: BVCC

Vì sao số lượng người mắc bệnh tiêu hóa ngày càng "trẻ hóa"?

Theo bác sĩ Nguyễn Vũ An, thủng tạng rỗng là một cấp cứu nguy hiểm. Khi dạ dày, tá tràng bị thủng, thức ăn và dịch tiêu hóa sẽ tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc, thậm chí tử vong do sốc nhiễm khuẩn toàn thân.

Điều đáng lo ngại là bệnh lý này đang ngày càng trẻ hóa. Nhiều trường hợp ở độ tuổi học sinh, sinh viên mắc bệnh nặng là do áp lực học tập, stress, cùng với thói quen sinh hoạt không khoa học. Cụ thể là thức khuya kéo dài; ăn uống thất thường, bỏ bữa, ăn vội; sử dụng nhiều đồ cay nóng, chua và thức ăn nhanh...

Những yếu tố này làm tổn thương niêm mạc dạ dày, hình thành ổ loét và dẫn đến nguy cơ thủng tạng rỗng. Trường hợp của nam sinh 17 tuổi trên được nhận định là một bài học cảnh báo về những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại.

Bác sĩ khuyến cáo giới trẻ và phụ huynh cần chủ động điều chỉnh lối sống, ăn uống điều độ, đúng giờ; hạn chế thức khuya; tránh căng thẳng quá mức và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, khi xuất hiện các triệu chứng như đau kéo dài vùng thượng vị, ợ chua, ợ hơi, buồn nôn hoặc đầy bụng, người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan mà cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng.