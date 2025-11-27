Chủ đề nóng

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM "giải tán"?

Long Nguyên Thứ năm, ngày 27/11/2025 09:39 GMT+7
AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?; Nottingham Forest “làm giá” với Elliot Anderson; Chelsea lại theo đuổi Mike Maignan; Atletico Madrid quyết giữ chân Julian Alvarez; Cristiano Ronaldo có tuổi sinh học rất trẻ trung.
AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

LĐBĐ châu Á (AFC) dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có xử phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) và ĐT Malaysia hay không trước thời điểm 31/3/2026. Đây chính là thời điểm lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 diễn ra và AFC muốn dứt điểm sự việc để kịp xác định cụ thể danh sách các đội dự VCK giải đấu này.

Từ sau trận đấu giữa ĐT Malaysia gặp ĐT Việt Nam vào ngày 10/6, FAM và 7 cầu thủ nhập tịch “chui” bị kiện vì mắc sai phạm trong thủ tục. LĐBĐ thế giới (FIFA) đã đưa ra án phạt và sau đó bác đơn kháng cáo của FAM. Hiện tại, FAM đang cố thu thập thêm hồ sơ, nỗ lực mời luật sư giỏi để kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với hy vọng đảo ngược tình thế dù rất mong manh.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Nếu FAM thất bại, ĐT Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua 2 lượt trận đầu vòng loại bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 và sẽ mất ngôi đầu bảng cũng như vé dự VCK vào tay ĐT Việt Nam. Khi đó, tại đại hội nhiệm kỳ của FAM dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026, rất có thể bộ máy lãnh đạo hiện tại sẽ phải ra đi. Bóng đá Malaysia sẽ cần có ê kíp lãnh đạo mới để có thể tìm cách đương đầu và cố gắng vượt qua khó khăn đến từ những sai lầm rất đáng trách liên quan đến căn bệnh thành tích.

Nottingham Forest “làm giá” với Elliot Anderson

Nottingham Forest đang thể hiện một thái độ vô cùng cứng rắn trước thềm kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Đội chủ sân City Ground xác định tiền vệ 23 tuổi người Anh Elliot Anderson là nhân tố "không thể đụng đến" trong kế hoạch nhân sự của họ, nhưng cũng thông tin thêm là sẽ bán anh này nếu nhận được mức giá cao.

Chelsea lại theo đuổi Mike Maignan

Vị trí "người gác đền" tại Stamford Bridge chưa bao giờ hết biến động. Chelsea mới đây đã nối lại liên lạc với người đại diện của Mike Maignan sau khi nắm được thông tin quan trọng: Thủ thành 30 tuổi người Pháp không có ý định gia hạn hợp đồng với AC Milan vào mùa hè tới.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Atletico Madrid quyết giữ chân Julian Alvarez

Trái ngược với những tin đồn chuyển nhượng đang bủa vây, tương lai của Julian Alvarez tại Atletico Madrid dường như vẫn rất vững chắc. Chủ tịch Enrique Cerezo đã đích thân lên tiếng dập tắt mọi tin đồn, khẳng định tiền đạo 25 tuổi người Argentina hoàn toàn hạnh phúc và muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Cristiano Ronaldo có tuổi sinh học rất trẻ trung

Whoop, một công ty chuyên nghiên cứu về dữ liệu sinh học vừa công bố kết quả bất ngờ về Cristiano Ronaldo. Theo đó, Ronaldo dù sắp bước sang tuổi 41, nhưng tuổi sinh học của anh chỉ là 28,7. Điều này cho thấy CR7 có thể trạng rất phong độ.

Chỉ trích bế bối Malaysia nhập tịch “lậu”, nhà báo bị chặn đánh

Chỉ trích bế bối Malaysia nhập tịch “lậu”, nhà báo bị chặn đánh

Tin tối (25/11): Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?

Thép xanh Nam Định ký hợp đồng với HLV người Argentina?; Công Vinh hoàn thành khoá học bằng HLV hạng B; HLV Martinez lên tiếng về vai trò của Ronaldo ở World Cup 2026; nhiều cầu thủ Real chống đối HLV Alonso; Barca đàm phán mua Julian Alvarez.

Tin chiều 25/11: Hà Nội FC tái hợp "sát thủ" Rimario Gordon?

Thể thao
Tin chiều 25/11: Hà Nội FC tái hợp 'sát thủ' Rimario Gordon?

SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?

Thể thao
SLNA chia tay cựu tuyển thủ U21 Colombia từng có giá 800.000 euro?

Arsenal vs Bayern Munich (3h ngày 27/11): “Pháo thủ” đụng khắc tinh

Thể thao
Arsenal vs Bayern Munich (3h ngày 27/11): “Pháo thủ” đụng khắc tinh

Cựu tuyển thủ Cameroon: Từng khoác áo Hà Nội FC, “nổ súng” đều đặn ở CLB Hải Phòng

Thể thao
Cựu tuyển thủ Cameroon: Từng khoác áo Hà Nội FC, “nổ súng” đều đặn ở CLB Hải Phòng

Hà Nội thu 12.000 đồng/giờ đối với các phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm
Tin tức

Hà Nội thu 12.000 đồng/giờ đối với các phụ huynh đón con muộn hoặc gửi sớm

Tin tức

Hà Nội vừa chính thức thông qua mức thu tối đa 12.000 đồng cho mỗi 60 phút trông giữ học sinh ngoài giờ, áp dụng đối với trường tiểu học và THCS từ năm học 2025-2026.

Ít nhất 279 người vẫn mất tích sau vụ cháy ở Hồng Kông
Thế giới

Ít nhất 279 người vẫn mất tích sau vụ cháy ở Hồng Kông

Thế giới

Cảnh sát và bệnh viện cho CNN biết vào sáng thứ năm giờ địa phương rằng vẫn còn ít nhất 279 người mất tích sau hơn 16 giờ kể từ vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi một khu chung cư ở Hồng Kông.

Hà Nội chính thức tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu cao hơn mức chuẩn của Chính phủ
Tin tức

Hà Nội chính thức tăng mức trợ cấp cho người từ 75 tuổi không có lương hưu cao hơn mức chuẩn của Chính phủ

Tin tức

HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết và thống nhất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn so với mức chuẩn của Chính phủ quy định.

Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo
Nhà nông

Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo

Nhà nông

Đến thời điểm này, công tác rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Phụ Dực thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) được triển khai nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định. Kết quả rà soát giúp địa phương đánh giá cụ thể tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo phù hợp và hiệu quả.

Tập đoàn Trung Nam sẻ chia khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên sau mưa lũ
Tin tức

Tập đoàn Trung Nam sẻ chia khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên sau mưa lũ

Tin tức

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 - 24/11/2025 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên: 221 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 933 căn hư hỏng, 82.147 ha lúa – hoa màu, 117.067 ha cây lâu năm, hơn 3,3 triệu con gia súc, gia cầm, cùng 1.157 ha thủy sản bị cuốn trôi hoặc phá hủy. Hàng chục nghìn hộ dân đứng trước nhiều khó khăn về chỗ ở, sinh kế và ổn định đời sống sau thiên tai.

Nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị, vì sao lại 'chậm lớn' dù 'ăn đầy đủ tiềm năng'?
Nhà nông

Nông nghiệp hữu cơ ở Quảng Trị, vì sao lại "chậm lớn" dù "ăn đầy đủ tiềm năng"?

Nhà nông

Nông nghiệp hữu cơ được đánh giá có tiềm năng phát triển ở Quảng Trị. Thực tế tại đây đã xuất hiện một số mô hình nông nghiệp hữu cơ hiệu quả, tuy nhiên quy mô còn nhỏ lẻ.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự báo di chuyển lệch lên phía Bắc
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự báo di chuyển lệch lên phía Bắc

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 15 KOTO đang trong thời điểm mạnh nhất, mạnh cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, tốc độ di chuyển của bão sẽ giảm dần và di chuyển lệch lên phía Bắc.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/11: Bật tăng, lãi suất liên ngân hàng trở lại đỉnh 6,5%/năm
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/11: Bật tăng, lãi suất liên ngân hàng trở lại đỉnh 6,5%/năm

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/11 tại thị trường trong nước ghi nhận tăng nhẹ ở tỷ giá trung tâm và một số ngân hàng thương mại như Vietcombank, Techcombank, ACB,...

Thanh Trì (Hà Nội): Nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép vi phạm hành lang đê điều
Bạn đọc

Thanh Trì (Hà Nội): Nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép vi phạm hành lang đê điều

Bạn đọc

Đê hữu Hồng thuộc địa bàn Đồng Tây, xã Thanh Trì, đang tồn tại nhiều hành vi vi phạm pháp luật về đê điều. Chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra và xử lý, nhưng hàng loạt công trình vi phạm vẫn tồn tại.

Việt Nam tăng tốc đầu tư trung tâm dữ liệu: Doanh nghiệp nội bước vào cuộc đua tỷ đô
Kinh tế

Việt Nam tăng tốc đầu tư trung tâm dữ liệu: Doanh nghiệp nội bước vào cuộc đua tỷ đô

Kinh tế

Việc các tập đoàn Việt Nam chủ động đầu tư trung tâm dữ liệu quy mô lớn không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, mà còn mở ra cơ hội đưa Việt Nam trở thành hub dữ liệu của Đông Nam Á trong thập kỷ tới.

Thái Bình, vùng đất hình thành từ phù sa của 2 con sông lớn, năm 1965 đạt kỳ tích về năng suất lúa, Bác Hồ gửi thư khen
Nhà nông

Thái Bình, vùng đất hình thành từ phù sa của 2 con sông lớn, năm 1965 đạt kỳ tích về năng suất lúa, Bác Hồ gửi thư khen

Nhà nông

Thái Bình là tỉnh đồng bằng duy nhất của Việt Nam không có đồi núi. Đồng đất Thái Bình được hình thành chủ yếu do sự bồi tụ phù sa của hai con sông lớn là sông Hồng và sông Thái Bình. Năm 1965, năng suất lúa ở Thái Bình đạt kỳ tích, 5 tấn/ha, được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen...

Sáng nay, xét xử “nữ quái” đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai
Pháp luật

Sáng nay, xét xử “nữ quái” đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua ở Đồng Nai

Pháp luật

Hôm nay (27/11), TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên xét xử “nữ quái” Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi), dùng chất độc xyanua đầu độc 4 người thân trong gia đình.

Giá vàng hôm nay (27/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC cách đỉnh 1,2 triệu đồng/lượng
Thị trường

Giá vàng hôm nay (27/11): Đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC cách đỉnh 1,2 triệu đồng/lượng

Thị trường

Giá vàng hôm nay 27/11, cả vàng SJC và nhẫn tiếp đà tăng mạnh so với phiên trước đó. Trong đó, vàng miếng SJC đang tiến sát tới đỉnh cũ đã thiết lập trước đó.

Chuyến 'phiêu lưu mạo hiểm' vì Ukraine: Ai đã gài bẫy Steve Witkoff?
Thế giới

Chuyến 'phiêu lưu mạo hiểm' vì Ukraine: Ai đã gài bẫy Steve Witkoff?

Thế giới

Những lời kêu gọi sa thải đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, Steve Witkoff, sau khi biên bản ghi chép các cuộc trò chuyện của ông được công bố là một nỗ lực nhằm phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình. Điều này được thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Pavel Zarubin của VGRK.

Văn Phú đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia trong Chiến dịch “Bay cùng VNeID”
Nhà đất

Văn Phú đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia trong Chiến dịch “Bay cùng VNeID”

Nhà đất

Trong hành trình kiến tạo những không gian sống bền vững, nhân văn và ứng dụng công nghệ vào đời sống đô thị, Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú tiếp tục thể hiện vai trò của một doanh nghiệp tiên phong khi đồng hành cùng trung tâm RAR, Bộ Công an trong chiến dịch truyền thông quốc gia “Bay cùng VNeID”.

Nghệ An tìm chủ đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 1.104 tỷ đồng
Nhà đất

Nghệ An tìm chủ đầu tư khu đô thị kết hợp thương mại dịch vụ hơn 1.104 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại xã Vạn An, Nghệ An gồm nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ, không gian công cộng được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 3.000 người.

“Nhà hàng xóm”: Không gian xanh 200 m2 gợi lại ký ức làng quê giữa lòng Sài Gòn
Nhà đất

“Nhà hàng xóm”: Không gian xanh 200 m2 gợi lại ký ức làng quê giữa lòng Sài Gòn

Nhà đất

Với tổng chi phí chưa tới 1,2 tỷ đồng, không gian xanh mướt trong 100 m2 nhà và 100 m2 dành cho sân vườn là điều mà gia chủ "Nhà hàng xóm" mong muốn tìm thấy sự gần gũi, mộc mạc của quê hương ngay giữa thành phố hiện đại, sầm uất.

Thứ cây mọc túm tụm, trông gầy gầy, ra thứ quả mập mạp ở Thái Nguyên, dân làm kiểu gì ngon, bán hút hàng, tăng thu nhập?
Giảm nghèo nông thôn

Thứ cây mọc túm tụm, trông gầy gầy, ra thứ quả mập mạp ở Thái Nguyên, dân làm kiểu gì ngon, bán hút hàng, tăng thu nhập?

Giảm nghèo nông thôn

Nhờ mô hình chế biến chuối của HTX Hoàng Huynh, cây chuối bản địa ở Ba Bể đang trở thành sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân. Đầu ra ổn định, thu nhập tăng và việc làm tại chỗ đã giúp bà con vùng cao cải thiện đời sống, đồng thời tạo nền tảng để HTX mở rộng sản xuất và nâng tầm giá trị nông sản địa phương.

Hà Nội: Rau tăng giá phi mã, nhiều gia đình “xin viện trợ” từ người thân ở quê
Xã hội

Hà Nội: Rau tăng giá phi mã, nhiều gia đình “xin viện trợ” từ người thân ở quê

Xã hội

6 giờ sáng, chị Thanh Thủy ra hồ Văn Quán nhận thùng rau kèm thực phẩm từ người thân gửi xe khách từ Ninh Bình lên Hà Nội cho cô. Trong thùng có rau cải, rau mồng tơi, chuối xanh cùng vài cân thịt và cá nước ngọt - toàn là những thực phẩm sạch mẹ cô tự nuôi trồng hoặc mua từ chợ quê.

Tin Showbiz 24h: Vũ Ngọc Đãng hết lời khen “Truy tìm Long Diên Hương”, mẹ con Đoan Trang bất ngờ đoạt giải thưởng
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Vũ Ngọc Đãng hết lời khen “Truy tìm Long Diên Hương”, mẹ con Đoan Trang bất ngờ đoạt giải thưởng

Văn hóa - Giải trí

Vũ Ngọc Đãng hết lời khen “Truy tìm Long Diên Hương”, mẹ con Đoan Trang bất ngờ đoạt giải thưởng… là những tin “hot” của Tin Showbiz 24h.

4 cây cảnh 'mèo Thần Tài', bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc
Gia đình

4 cây cảnh "mèo Thần Tài", bảo vệ sức khỏe, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, rẻ tiền lại dễ chăm sóc

Gia đình

Người xưa nói: "Phòng khách có cây cảnh thì 10 người hưởng phúc, 9 người nhận lành", vậy sao bạn lại không trồng cho mình vài cây cảnh chứ!

Người ông lao vào dòng lũ cứu cháu và khoảnh khắc nghẹn lòng
Nhân ái

Người ông lao vào dòng lũ cứu cháu và khoảnh khắc nghẹn lòng

Nhân ái

Trong trận lũ dữ, ông Ngô Tấn Tài lao vào dòng nước xiết để cứu con dâu và các cháu mắc kẹt trên mái nhà. Ông ngã xuống giữa dòng lũ, và khi người thân tìm thấy thi thể, cảm giác “thấy xác mà mừng” hiện lên trong nỗi xót xa vô hạn. PV đã đến trao hỗ trợ của bạn đọc Báo Dân Việt chia sẻ phần nào đau thương, mất mát với gia đình.

Đàm Vĩnh Hưng vội vàng gọi điện cho chàng trai 18 tuổi đang đi cứu trợ vùng lũ có họ tên giống hệt nghệ danh mình
Văn hóa - Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng vội vàng gọi điện cho chàng trai 18 tuổi đang đi cứu trợ vùng lũ có họ tên giống hệt nghệ danh mình

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hồ hởi chia sẻ câu chuyện kết nối với một anh chàng có họ và tên giống y hệt nghệ danh của mình.

Arsenal xuất sắc đánh bại Bayern Munich, HLV Arteta hài lòng nhất điều gì?
Thể thao

Arsenal xuất sắc đánh bại Bayern Munich, HLV Arteta hài lòng nhất điều gì?

Thể thao

Arsenal đã thắng thuyết phục Bayern Munich 3-1 tại lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Mikel Arteta đã chỉ ra điểm mạnh nhất của “Pháo thủ”.

HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết giúp U17 Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi 22 bàn
Thể thao

HLV Cristiano Roland chỉ ra bí quyết giúp U17 Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi 22 bàn

Thể thao

HLV Cristiano Roland khẳng định mạch thắng của U17 Việt Nam đến từ khả năng thích nghi chiến thuật cực nhanh của các cầu thủ. Theo nhà cầm quân Brazil, việc toàn đội hiểu rõ yêu cầu, thay đổi linh hoạt và giữ tập trung trong lịch thi đấu dày đặc chính là chìa khóa tạo nên sự ổn định và vượt trội hiện tại.

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Ngược dòng bật tăng, dự báo xăng dầu trong nước sẽ giảm sâu?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 27/11: Ngược dòng bật tăng, dự báo xăng dầu trong nước sẽ giảm sâu?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 27/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc, lại bật tăng trở lại với ngưỡng gần 0,5 USD/thùng, đây là diễn biến bất thường của giá dầu chỉ trong 1 tuần trở lại đây.

Quảng Trị: Dự án 'giải vây' rốn lũ Đông Hà gần như hoàn thành nhưng vẫn bị kẹt chỉ vì một hộ dân
Bạn đọc

Quảng Trị: Dự án "giải vây" rốn lũ Đông Hà gần như hoàn thành nhưng vẫn bị kẹt chỉ vì một hộ dân

Bạn đọc

Hệ thống thoát nước khu vực Trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố 2 (phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị cũ) được xem là dự án ‘giải vây’ rốn lũ. Dù đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, dự án vẫn chậm tiến độ kéo dài do vướng giải phóng mặt bằng của một hộ dân.

3 người bị bắt trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích
Thế giới

3 người bị bắt trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích

Thế giới

Ít nhất 44 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn đang mất tích trong vụ cháy kinh hoàng tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong.

'Giải mã' cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205 (Bài 1)
Kinh tế

"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205 (Bài 1)

Kinh tế

Kết luận số 205-KL/TW ngày 7/11/2025 (Kết luận 205) của Bộ Chính trị mở ra một cơ chế “xé rào” trong công tác cán bộ, với mục tiêu thu hút và trọng dụng nhân tài vào hệ thống chính trị trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Đây là bước cụ thể hóa mạnh mẽ các chủ trương của Đảng về nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực mới cho tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Lập hat-trick, Vitinha tái hiện thành tích đáng nể của Messi
Thể thao

Lập hat-trick, Vitinha tái hiện thành tích đáng nể của Messi

Thể thao

Với cú đúp vào lưới Tottenham, tiền vệ Vitinha đã tái hiện thành tích đáng khâm phục mà Lionel Messi, Kylian Mbappe, Ronaldo de Lima… đã lập được.

