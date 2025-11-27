Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

LĐBĐ châu Á (AFC) dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có xử phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) và ĐT Malaysia hay không trước thời điểm 31/3/2026. Đây chính là thời điểm lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 diễn ra và AFC muốn dứt điểm sự việc để kịp xác định cụ thể danh sách các đội dự VCK giải đấu này.

Từ sau trận đấu giữa ĐT Malaysia gặp ĐT Việt Nam vào ngày 10/6, FAM và 7 cầu thủ nhập tịch “chui” bị kiện vì mắc sai phạm trong thủ tục. LĐBĐ thế giới (FIFA) đã đưa ra án phạt và sau đó bác đơn kháng cáo của FAM. Hiện tại, FAM đang cố thu thập thêm hồ sơ, nỗ lực mời luật sư giỏi để kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) với hy vọng đảo ngược tình thế dù rất mong manh.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Nếu FAM thất bại, ĐT Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua 2 lượt trận đầu vòng loại bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 và sẽ mất ngôi đầu bảng cũng như vé dự VCK vào tay ĐT Việt Nam. Khi đó, tại đại hội nhiệm kỳ của FAM dự kiến tổ chức vào tháng 3/2026, rất có thể bộ máy lãnh đạo hiện tại sẽ phải ra đi. Bóng đá Malaysia sẽ cần có ê kíp lãnh đạo mới để có thể tìm cách đương đầu và cố gắng vượt qua khó khăn đến từ những sai lầm rất đáng trách liên quan đến căn bệnh thành tích.

Nottingham Forest “làm giá” với Elliot Anderson

Nottingham Forest đang thể hiện một thái độ vô cùng cứng rắn trước thềm kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Đội chủ sân City Ground xác định tiền vệ 23 tuổi người Anh Elliot Anderson là nhân tố "không thể đụng đến" trong kế hoạch nhân sự của họ, nhưng cũng thông tin thêm là sẽ bán anh này nếu nhận được mức giá cao.

Chelsea lại theo đuổi Mike Maignan

Vị trí "người gác đền" tại Stamford Bridge chưa bao giờ hết biến động. Chelsea mới đây đã nối lại liên lạc với người đại diện của Mike Maignan sau khi nắm được thông tin quan trọng: Thủ thành 30 tuổi người Pháp không có ý định gia hạn hợp đồng với AC Milan vào mùa hè tới.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Atletico Madrid quyết giữ chân Julian Alvarez

Trái ngược với những tin đồn chuyển nhượng đang bủa vây, tương lai của Julian Alvarez tại Atletico Madrid dường như vẫn rất vững chắc. Chủ tịch Enrique Cerezo đã đích thân lên tiếng dập tắt mọi tin đồn, khẳng định tiền đạo 25 tuổi người Argentina hoàn toàn hạnh phúc và muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Cristiano Ronaldo có tuổi sinh học rất trẻ trung

Whoop, một công ty chuyên nghiên cứu về dữ liệu sinh học vừa công bố kết quả bất ngờ về Cristiano Ronaldo. Theo đó, Ronaldo dù sắp bước sang tuổi 41, nhưng tuổi sinh học của anh chỉ là 28,7. Điều này cho thấy CR7 có thể trạng rất phong độ.