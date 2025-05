Thương mại, dịch vụ tại TP.HCM tăng ấn tượng, doanh thu cao hơn cả tháng Tết

Chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, các hoạt động thương mại, dịch vụ, mua sắm trên địa bàn TP.HCM đều rất nhộn nhịp. Cuối tuần, nhiều điểm đến, trung tâm thương mại khá sầm uất. Không chỉ vui chơi, ăn uống, nhu cầu mua sắm của người dân và du khách theo ghi nhận khá đông.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê TP.HCM công bố, tính chung 4 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 20%, trong đó ngành lưu trú và ăn uống tăng 42,2% và dịch vụ lữ hành tăng 38,2%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2025 ước đạt 128.886 tỷ đồng, tăng 17,9% so với tháng trước và tăng 37,6% so với cùng kỳ. Con số này cao hơn cả tháng 1/2025, tức tháng Tết. Hồi tháng 1, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của TP.HCM ước đạt gần 108.000 tỷ đồng.

Sức mua trên địa bàn TP.HCM tăng ấn tượng trong tháng 4/2025 nhân dịp đại lễ 30/4, kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước. Ảnh: Hồng Phúc

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 444.885 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo nhóm lĩnh vực cụ thể như sau:

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 4/2025 ước đạt 57.776 tỷ đồng, chiếm 44,8% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 14% so với tháng trước và tăng 28,7% so với cùng kỳ. Trong đó, các nhóm có doanh thu chiếm tỷ trọng lớn với mức tăng so với tháng trước lần lượt là lương thực, thực phẩm; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình; đá quý, kim loại quý.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 205.378 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Phần lớn các nhóm mặt hàng đều tăng so với cùng kỳ, trong đó nhóm lương thực, thực phẩm tăng 16,4%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 25,5%.

Doanh thu thương mại dịch vụ TP.HCM trong tháng 4 cao hơn cả tháng Tết hồi đầu năm. Ảnh: Hồng Phúc

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 4 năm 2025 ước đạt 19.485 tỷ đồng, chiếm 15,1% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 44,3% so với tháng trước và tăng 87,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu lưu trú tăng 35,3% so với tháng trước và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 46% so với tháng trước và tăng 86,1% so với cùng kỳ.

Nhiều khách sạn tại trung tâm TP.HCM ghi nhận số lượt khách đặt phòng tăng mạnh trong tháng 4, kín phòng trong tuần cao điểm dịp lễ 30/4. Bên cạnh đó, các đơn vị ngành ăn uống cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi chào mừng đại lễ đến người tiêu dùng. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, doanh thu lưu trú và ăn uống ước đạt 58.077 tỷ đồng, tăng 42,2% so với cùng kỳ.

Dịch vụ lữ hành tháng 4 năm 2025 ước đạt 7.012 tỷ đồng, gấp đôi so với tháng trước và so với cùng kỳ. Tiêu biểu trong tháng 4 là chuỗi các sự kiện chào mừng ngày 30/4 như lễ diễu binh, diễu hành, chương trình bắn pháo hoa tầm cao, chương trình nghệ thuật ngoài trời “Đất nước trọn niềm vui”... thu hút đông đảo người dân trên địa bàn, du khách trong nước và quốc tế đến Thành phố.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 15.770 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ khác tháng 4 năm 2025 ước đạt 44.613 tỷ đồng, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 27,5% so với cùng kỳ. Cục Thống kê TP.HCM đánh giá sức mua trên địa bàn thành phố sôi động, tăng cao trong tháng 4 khi các chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước được triển khai với quy mô lớn, với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân và du khách.