Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng, ổn định đời sống người dân

Sáng 30/9, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới thăm, động viên và hỗ trợ nhân dân Thanh Hóa khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Báo cáo tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết: Bão số 10 (Bualoi) đã làm 4 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương. Toàn tỉnh có 955 nhà bị thiệt hại, trong đó 19 nhà thiệt hại hoàn toàn, 4.059 nhà bị ngập nước; 17 hộ với 63 khẩu chịu ảnh hưởng do sạt lở đất.

Ngoài ra, 62 thuyền bè hư hỏng, 1.770 ha nuôi cá truyền thống bị tràn; 67 điểm trường, 1 cơ sở y tế bị ngập, 1 trạm y tế, 3 nhà văn hóa hư hỏng. Đặc biệt, 23 thôn thuộc 8 xã Mậu Lâm, Bát Mọt, Như Xuân, Quan Sơn, Hoá Quỳ, Xuân Chinh, Bá Thước, Công Chính bị ngập sâu, với 1.673 hộ tạm thời bị cô lập. Hơn 100 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cũng bị ngập lụt gây ách tắc.

Thanh Hóa còn ghi nhận 5 sự cố đê điều tại các xã: Quảng Phú, Các Sơn, Hà Long, Xuân Lập, Thọ Lập; 7 đoạn đê bị tràn; 620m kênh bị sạt lở; 2 hồ hư hỏng; 2 đoạn bờ sông Bưởi bị sạt lở.

Để tiếp tục ứng phó với hoàn lưu bão, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình có người thân gặp nạn; tập trung cứu chữa người bị thương, đồng thời sẵn sàng nhân lực, vật lực tìm kiếm cứu nạn. Tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương khôi phục giao thông, điện, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục tại các khu vực bị chia cắt; huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời sự cố đê điều, ứng trực tại các điểm xung yếu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc với nhân dân Thanh Hóa trước những mất mát do bão số 10 gây ra; đồng thời biểu dương nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong công tác ứng phó, khắc phục.

Ngoài ra, Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tập trung khắc phục hậu quả với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tính mạng, chăm lo đời sống nhân dân và khôi phục phát triển kinh tế xã hội.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Thanh Hóa cần quan tâm hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, chú trọng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, khẩn trương khắc phục hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu lớp học, thiếu nơi khám chữa bệnh. Ông cũng nhấn mạnh việc cập nhật báo cáo, đề xuất, kiến nghị bằng văn bản để Trung ương có chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Thanh Hóa để khắc phục hậu quả bão lũ

Tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã ghi nhận sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với bà con và lực lượng ứng trực tại vùng bão lũ.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Thanh Hóa để khắc phục hậu quả bão lũ.