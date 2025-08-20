Tiền đạo người Brazil cao 1m96 vừa gia nhập CLB Bắc Ninh có gì đặc biệt?

Tiền đạo Kaina Nunes đầu quân cho CLB Bắc Ninh

Tiền đạo người Brazil là Kaina Nunes đã chính thức được CLB Bắc Ninh giới thiệu trên trang chủ. CLB Bắc Ninh giới thiệu Kaina Nunes sinh năm 1997, có thể hình ấn tượng với chiều cao 1m96 nên chắc chắn chơi bóng bổng rất tốt.

Trong sự nghiệp, Kaina Nunes đã chinh chiến ở nhiều CLB tại châu Âu và châu Á, tích lũy kinh nghiệm quý giá ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Mùa giải vừa qua, anh khoác áo Esteghlal Khuzestan FC (Iran) và từng để lại dấu ấn ở vòng loại UEFA Conference League, trong đó có bàn thắng vào lưới một CLB giàu truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ - khoảnh khắc đáng nhớ đánh dấu bản lĩnh và đẳng cấp của mình.

Gia nhập CLB Bắc Ninh, Kaina Nunes được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn quan trọng, mang lại những bàn thắng quyết định và truyền lửa khát vọng chiến thắng, cùng đội bóng hướng tới một mùa giải bùng nổ. Cầu thủ này đã luyện tập và thể hiện sự tích cực rất cao để nỗ lực hòa nhập ở mức tốt nhất.

Một số hình ảnh của Kaina Nunes: (Ảnh: Bắc Ninh FC)