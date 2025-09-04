Chủ đề nóng

Kinh tế
Thứ năm, ngày 04/09/2025 18:54 GMT+7

Tiến độ dự án Vành đai 3 qua khu vực Bình Dương còn chậm, Chính phủ phải yêu cầu quyết liệt tháo gỡ vướng mắc

Nguyên Vỹ Thứ năm, ngày 04/09/2025 18:54 GMT+7
Tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM đang chậm so với kế hoạch, buộc Chính phủ phải ban hành văn bản đốc thúc, yêu cầu các địa phương quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và vật liệu để kịp hoàn thành đúng mốc.
Tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM chưa theo kịp kế hoạch tổng thể

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương (Ban Giao thông) thuộc UBND TP.HCM cho biết, tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ hiện vẫn còn chậm so với kế hoạch chung.

Toàn tuyến dài hơn 26km, gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi với tổng vốn đầu tư hơn 19.200 tỷ đồng.

Theo Ban Giao thông, gói thầu XL1 thi công nút giao Tân Vạn mới đạt hơn 22% khối lượng. Các hạng mục chính đang được triển khai gồm đắp nền đường, thi công trụ cầu và mố cầu cạn tuyến chính.

Công nhân thi công gói thầu XL1 thi công nút giao Tân Vạn dự án Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gói thầu XL2 tại nút giao Bình Chuẩn đạt hơn 45%. Công trường đang tập trung làm thân trụ, dầm cầu, hệ thống thoát nước và nền đường.

Đoạn giao giữa Vành đai 3 TP.HCM với đường Mỹ Phước – Tân Vạn cũng đang được triển khai khẩn trương.

Đồng Nai thay thế nhà thầu nếu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường vành đai 3 tiếp tục chậm tiến độ

Đối với gói thầu XL3 từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn, tiến độ đạt khoảng 40%. Các nhà thầu đã hoàn thành phần cọc khoan nhồi, nhiều trụ cầu và lắp gần 330 dầm cầu. Hạng mục nền đường cũng đang được gia cố và đắp cát.

Riêng gói XL4 thi công cầu Bình Gởi đạt tiến độ cao nhất, hoàn thành hơn 74%. Hầu hết cọc khoan nhồi và trụ cầu đã xong, 14 trong tổng số 20 nhịp dầm đã được gác, cây cầu dần hình thành rõ nét.

Ban Giao thông cho biết tiến độ bị ảnh hưởng bởi công tác bàn giao mặt bằng chậm và việc cung ứng cát chưa ổn định. Nguồn cát hiện nay cơ bản đủ nhưng khâu vận chuyển về công trường còn chậm, không đạt trữ lượng mong muốn.

Thi công gói thấu XL4 cầu Bình Gởi dự án Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Để khắc phục, Ban Giao thông đưa ra 2 phương án. Một là xử lý các đoạn nền yếu bằng biện pháp kết hợp gia tải, sử dụng vải địa kỹ thuật và thay đổi giải pháp từ PVD sang CDM ở những vị trí lún sâu (dự kiến khoảng 99 tỷ đồng).

Hai là áp dụng toàn bộ giải pháp CDM cho các đoạn còn lại của tuyến chính (ước khoảng 158 tỷ đồng).

Chính phủ yêu cầu đảm bảo tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM

Dù nhiều nỗ lực đã thực hiện, dự án vẫn chưa theo kịp tiến độ tổng thể. Ban Giao thông kiến nghị sử dụng nguồn dự phòng phí để đầu tư hoàn chỉnh nút giao Tân Vạn và cầu cạn nguyên đơn Bình Gởi 2.

Đại diện Ban Giao thông cam kết phấn đấu năm 2025 sẽ hoàn thành kỹ thuật khoảng 3 km tại hai gói XL2 và gói thầu XL4. Hai gói thầu còn lại là XL1 và XL3 sẽ phấn đấu sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 4/2026.

Vành đai 3 qua Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ ngay từ những ngày đầu năm

Bên cạnh đó, dự án thành phần 6 về bồi thường và tái định cư với tổng vốn gần 11.800 tỷ đồng cũng đang thực hiện. Hiện các thủ tục mời thầu khảo sát và lập thiết kế khu tái định cư Tân Bình đã được triển khai.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ cũng vừa ban hành văn bản số 8128/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính về việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại dự án đường vành đai 3 TP.HCM.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các địa phương tháo gỡ vướng mắt về về giải phóng mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công đảm bảo tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo đó, UBND TP.HCM cùng Đồng Nai và Tây Ninh phải khẩn trương xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công.

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn tất việc di dời các vị trí đường điện cao thế còn lại trước ngày 15/9/2025.

Về nguồn vật liệu, các địa phương phải làm việc trực tiếp với chủ mỏ để bảo đảm cung ứng đủ cát và đá, không để thiếu hụt làm chậm tiến độ.

Trong công tác thi công, Chính phủ chỉ đạo các nhà thầu phải tăng ca liên tục, tổ chức 3 ca 4 kíp để kịp kế hoạch. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành toàn tuyến trong năm 2025 và toàn bộ dự án vào năm 2026.

Đặc biệt, đoạn 4,6 km từ nút giao Cách Mạng Tháng Tám đến cầu Bình Gởi cùng nút giao Tân Vạn phải hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM dài 76 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Công trình được khởi công từ giữa năm 2023 với kỳ vọng khi hoàn thành sẽ kết nối các trung tâm kinh tế lớn, giảm ùn tắc và tạo động lực phát triển vùng Đông Nam bộ.

