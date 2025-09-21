Ngày trở về đất Thủ của Tiến Linh

Trận cầu trên sân Gò Đậu giữa Becamex TP.HCM và CLB Công an TP.HCM tối 21/9 thuộc vòng 4 V.League 2025/26 sẽ là trận derby TP.HCM đầy duyên nợ. Đó là sự trở lại của HLV Lê Huỳnh Đức, tiền đạo Tiến Linh và hậu vệ Quang Hùng hiện đang là trụ cột của CLB Công an TP.HCM. Ở phía đối diện, Tùng Quốc và Andriano Schmidt cũng từng gắn bó với CLB TP.HCM trước khi đội bóng này chuyển giao cho ngành công an.

Riêng với Tiến Linh, trận đấu này là ngày trở về đất Thủ đầy cảm xúc. Tiền đạo này vừa dứt áo ra đi để về CLB Công an TP.HCM, nơi đang có tham vọng và đầu tư lớn hướng đến cạnh tranh ngôi vô địch trong tương lai.

Tiến Linh có ghi bàn trong ngày trở về đất Thủ?

Tiến Linh cho thấy sự hòa nhập ổn với pha ghi bàn mở ra chiến thắng đầu tiên của CLB Công an TP.HCM trước Hà Nội FC. Nhưng từ đó, chân sút này mất hút, hoá “chân gỗ” khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Vì thế trong trận đấu với Becamex TP.HCM, Tiến Linh là trung tâm của sự chú ý. Nếu tìm lại bản năng ghi bàn, anh lại cứa vào nỗi đau của người hâm mộ bóng đá đất Thủ.

CLB Công an TP.HCM có khởi đầu mùa giải khá ấn tượng dưới sự chỉ đạo của HLV Lê Huỳnh Đức. Đội bóng này đã có 4 điểm quý giá khi phải đối mặt các "ông lớn" của V.League như là ứng viên vô địch Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định.

Thành tích tốt của CLB Công an TP.HCM chỉ đến trên sân nhà, họ sẽ phải chứng minh khả năng khi làm khách. Bằng chứng là cả 7 điểm hiện có của đoàn quân ông Lê Huỳnh Đức đều thu được trên sân Thống Nhất.

Becamex TP.HCM đang trải qua một mùa giải khó khăn. Đội bóng chỉ giành chiến thắng trước HAGL và phải nhận hai thất bại trước các đội Thể Công và Công an Hà Nội. Thêm vào đó, việc thiếu vắng hai ngoại binh do thủ tục khiến hàng công của đội thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Điều đó khiến họ nhận tiếp trận thua trước Trường Tươi Đồng Nai ở Cup quốc gia.

Tiền đạo trẻ Cao Quốc Khánh được kỳ vọng sẽ thay thế Tiến Linh thành biểu tượng mới ở hàng công của Becamex TP.HCM.

Trận đấu này, hai ngoại binh của Becamex TP.HCM là Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila đã được cấp thị thực nhập cảnh trở lại Việt Nam, nhưng vẫn để ngỏ khả năng ra sân. Điều này khiến HLV Nguyễn Anh Đức phải đối mặt với khó khăn trong việc bố trí đội hình và cải thiện hàng công yếu kém.

Becamex TP.HCM có thể sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự phản công, tận dụng lợi thế sân nhà. Còn Công an TP.HCM sẽ duy trì chiến thuật kiểm soát bóng, với sự linh hoạt trong các pha tấn công biên và chờ đợi sự bùng nổ từ Tiến Linh.

Đội hình dự kiến

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Zlatkovic, Hugo Miguel, Andriano Schmidt, Minh Trọng, Khắc Vũ, Thành Nhân, Trung Hiếu, Thanh Long, Tuấn Tài.

CLB Công an TP.HCM: Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Khả Đức, Huy Toàn, Makrillos Peter, Utizig Raphael, Gia Bảo, Quốc Cường, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn