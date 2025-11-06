Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Theo đó, có 71 ứng viên được phong hàm Giáo sư và 829 được phong hàm Phó Giáo sư.

Trong danh sách 829 ứng viên đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư có tên của Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân Nhàn), sinh ngày 18/08/1982, quê quán Ninh Bình, đơn vị công tác là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn có tên trong danh sách 829 ứng viên đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Ảnh: TL

Trước đó, Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao thông qua 16 hồ sơ, trong đó có 8 hồ sơ ngành Văn hóa, 5 hồ sơ ngành Thể thao và chỉ có 3 hồ sơ ngành Nghệ thuật. Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất của lĩnh vực Nghệ thuật được Hội đồng thông qua việc đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư được công bố, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn từng tốt nghiệp ngành Âm nhạc, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Quốc gia Việt Nam vào năm 2010. Đến nay, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn đã có hơn 16 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo.

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn từng giảng dạy tại nhiều trường khác nhau như: Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật - Du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2017, cô được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng khoa vào năm 2024.

Cô có 14 bài báo khoa học (2 bài trên tạp chí quốc tế), xuất bản 2 sách, 3/13 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn nhận được 2 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, cùng với đó là danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vào năm 2018, 2024.

Năm 2019, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về đào tạo thanh nhạc, trở thành Tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam ở thời điểm đó. Đó là một nỗ lực không mệt mỏi của Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn để vị trí người thầy được vững chắc hơn.

PV Dân Việt có liên hệ với Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn nhưng chị cho biết chưa muốn chia sẻ gì về điều này vì nhận thấy bản thân vẫn “bé nhỏ”, chưa cống hiến được nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Bản thân chị vẫn đang nỗ lực học tập, noi gương các thầy cô giáo của mình là những “cây đa, cây đề” đã có nhiều cống hiến trong nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo… để ngày một nâng cao và hoàn thiện mình hơn.

Luôn muốn truyền đến thế hệ trẻ "ngọn lửa" âm nhạc "cháy" trong tim mình

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn nhận quyết định bổ nhiệm làm Trưởng khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hồi tháng 5/2024. Ảnh: TL

Trước đó, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn tâm sự rằng, từ khi bước chân vào con đường giảng dạy, chị có nguyện ước sẽ là người truyền kiến thức, truyền tình yêu âm nhạc đến thế hệ kế cận, tìm kiếm và đào tạo nên những tài năng mới để có được lớp lớp tài năng cho nền âm nhạc Việt Nam.

“Nhiều người nói với tôi là nghệ sĩ nổi tiếng thì đi hát kiếm tiền đi, dạy học làm gì cho vất vả, tiền lương được bao nhiêu đâu nhưng tôi muốn được cống hiến cho giáo dục - đào tạo, bởi muốn được định hướng cho sinh viên trên con đường nghệ thuật. Tôi đặc biệt muốn được truyền đến cho sinh viên cả tình yêu âm nhạc truyền thống luôn cháy như "ngọn lửa" trong trái tim tôi nữa.

Tôi muốn các bạn trẻ dù có bay cao, bay xa đến đâu cũng phải nhớ gốc rễ văn hóa dân tộc. Từ đó phát huy và gìn giữ nó. Chính vì vậy, tôi luôn phấn đấu nỗ lực hết mình để nghiên cứu, học tập để có thể toại nguyện giấc mơ của mình”, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn bày tỏ.

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Sao Mai 2005. Trong cuộc thi ấy, chị giành giải Nhất dòng nhạc dân gian và giải khán giả truyền hình bình chọn. Nữ nghệ sĩ là một trong những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian chăm chỉ ra sản phẩm âm nhạc và tổ chức liveshow. Chị từng thực hiện hai liveshow năm 2013 và năm 2019.

Bên cạnh thành công trong dòng nhạc dân gian, chị còn chú ý đến việc tôn vinh âm nhạc truyền thống của dân tộc, qua các album âm nhạc truyền thống như Yếm đào xuống phố, Níu dải lụa đào... Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn trở thành giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhận học vị Tiến sĩ năm 2019. Thời điểm đó Tân Nhàn là Tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất ở Việt Nam.

Tân Nhàn được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam từ năm 2017, Trưởng khoa Thanh nhạc từ tháng 5/2024.