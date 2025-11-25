Tin bão mới nhất: Áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, từ Philippines đang tăng tốc vào biển Đông, dự báo thành cơn bão số 15

Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 15, đang từ Philippines tiến vào biển Đông từ ngày 26/11

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ chiều nay, ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Phi-líp-pin.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo đến 13 giờ sáng ngày 26/11, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h. Áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông thành bão số 15.

Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp đang di chuyển nhanh, mai đổ bộ biển Đông thành bão số 15. Ảnh: nchmf.

Đến 13 giờ ngày 27/11, bão di chuyển trên khu vực giữa Biển Đông, theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Lúc này bão có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 trên khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 15 trên biển Đông

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng chiều ngày 26-28/11, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.