Thứ ba, ngày 25/11/2025 15:08 GMT+7

Tin bão mới nhất: Áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, từ Philippines đang tăng tốc vào biển Đông, dự báo thành cơn bão số 15

Thứ ba, ngày 25/11/2025 15:08 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay,25/11, áp thấp mới đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ nhanh 30km/h. Dự báo ngày mai 26/11, áp thấp sẽ tăng cấp, đổ bộ vào biển Đông, thành cơn bão số 15.
Tin bão mới nhất hôm nay về bão số 15, đang từ Philippines tiến vào biển Đông từ ngày 26/11

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ chiều nay, ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Phi-líp-pin.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo đến 13 giờ sáng ngày 26/11, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h. Áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông thành bão số 15.

Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

Tin bão mới nhất hôm nay, áp thấp đang di chuyển nhanh, mai đổ bộ biển Đông thành bão số 15. Ảnh: nchmf.

Đến 13 giờ ngày 27/11, bão di chuyển trên khu vực giữa Biển Đông, theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Lúc này bão có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 trên khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 15 trên biển Đông

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng chiều ngày 26-28/11, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin bão mới nhất: Một áp thấp đang mạnh lên phía Philippines, dự báo ngày 26/11 đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 15

Tin bão mới nhất: Một áp thấp đang mạnh lên phía Philippines, dự báo ngày 26/11 đổ bộ biển Đông, thành cơn bão số 15

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Ở một nơi của tỉnh An Giang mới (Kiên Giang trước đây), dân trồng loại cây cả đời chỉ ra 1 quả, lời gấp 4 lần trồng lúa

Ở một nơi của tỉnh An Giang mới (Kiên Giang trước đây), dân trồng loại cây cả đời chỉ ra 1 quả, lời gấp 4 lần trồng lúa

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn các nguồn tin thị trường, cho biết Philippines đang quay trở lại thị trường gạo khu vực, đẩy mạnh "rốt ráo" chào mua gạo cho các lô hàng giao tháng 1/2026, sau khi lệnh cấm nhập khẩu gạo được áp đặt từ tháng 9 được gia hạn đến hết tháng 12 năm nay. Gạo Việt Nam xuất khẩu đang đứng trước cơ hội mới?

GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Nhà nông
GS, Anh hùng Lao động tạo ra các giống lúa, cây giống Việt Nam, bác sỹ nông học, học vị cao nhất ở Nhật Bản thời bấy giờ

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Nhà nông
Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Nhà nông
Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết

Nhà nông
Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết

U22 Việt Nam gạch tên 5 gương mặt, gồm những ai?
Thể thao

U22 Việt Nam gạch tên 5 gương mặt, gồm những ai?

Thể thao

Theo quy định của môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik sẽ phải loại 5 cái tên khỏi U22 Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải.

Doanh nghiệp “né” nhà ở xã hội vì lợi nhuận quá thấp: Rào cản lớn nhất của mục tiêu 1 triệu căn?
Nhà đất

Doanh nghiệp “né” nhà ở xã hội vì lợi nhuận quá thấp: Rào cản lớn nhất của mục tiêu 1 triệu căn?

Nhà đất

Dù Chính phủ đã liên tục thúc đẩy, hàng loạt ưu đãi được bổ sung và nhiều rào cản thủ tục đang được tháo gỡ, doanh nghiệp vẫn dè dặt với nhà ở xã hội. Không ít chủ đầu tư cho rằng bài toán lợi nhuận - chi phí - trách nhiệm đang tạo ra một “nghịch lý kinh tế”, khiến phân khúc chưa thể bứt phá đúng kỳ vọng.

Ninh Bình: Định vị vai trò khuyến nông và Tổ Khuyến nông cộng đồng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Nhà nông

Ninh Bình: Định vị vai trò khuyến nông và Tổ Khuyến nông cộng đồng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Nhà nông

Sáng 25/11, tại phường Nam Định (tỉnh Ninh Bình), Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Tọa đàm “Vai trò khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Loại thịt rẻ hơn cá, hương vị tinh tế hơn thịt bò, giàu năng lượng, ít chất béo, hầm rau củ cực thơm
Gia đình

Loại thịt rẻ hơn cá, hương vị tinh tế hơn thịt bò, giàu năng lượng, ít chất béo, hầm rau củ cực thơm

Gia đình

Trời lạnh rồi, tăng cường ăn loại thịt bổ dưỡng nhiều năng lượng này. Nó rẻ hơn cá, ngon hơn thịt bò hay thịt cừu, bổ dưỡng và no bụng.

Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” khiến bạn dễ bị trầm cảm
Xã hội

Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” khiến bạn dễ bị trầm cảm

Xã hội

Pizza, gà rán, kem, snack… thường được nhiều người chọn để vực dậy tâm trạng trong những ngày mệt mỏi. Thế nhưng, các nghiên cứu gần đây cho thấy nhóm thực phẩm siêu chế biến này không chỉ gây hại cho sức khỏe thể chất mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm.

Ca sĩ Khánh Linh - em gái nhạc sĩ Ngọc Châu kể về thời gian u ám nhất cuộc đời
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Khánh Linh - em gái nhạc sĩ Ngọc Châu kể về thời gian u ám nhất cuộc đời

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Khánh Linh - em gái của cố nhạc sĩ Ngọc Châu đã có những dòng tự sự nói về thời gian u ám, đầy tổn thương và hờn dỗi.

Các cố vấn cảnh báo ông Zelensky tránh khơi ra tranh cãi tiếp theo với ông Trump
Thế giới

Các cố vấn cảnh báo ông Zelensky tránh khơi ra tranh cãi tiếp theo với ông Trump

Thế giới

Những người thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang cảnh báo ông không nên đến thăm Washington vì lo ngại sẽ xảy ra tranh cãi mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều này có thể làm chệch hướng các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất - đài CBS của Mỹ cho biết.

Đà Nẵng về đích sớm Chiến dịch 90 ngày làm giàu, sạch dữ liệu đất đai
Nhà đất

Đà Nẵng về đích sớm Chiến dịch 90 ngày làm giàu, sạch dữ liệu đất đai

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng tổng kết Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, hoàn thành đồng bộ hơn 1,13 triệu thửa đất vào CSDL quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về việc sắp xếp lại trạm y tế xã, đào tạo bác sĩ gia đình
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về việc sắp xếp lại trạm y tế xã, đào tạo bác sĩ gia đình

Tin tức

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, ngành y tế sẽ ưu tiên sắp xếp lại mô hình trạm y tế xã và đẩy mạnh đào tạo bác sĩ gia đình để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân ngay từ tuyến đầu.

Ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV): Phát triển và ứng dụng phải bảo đảm thực tiễn và khả thi
Kinh tế

Ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV): Phát triển và ứng dụng phải bảo đảm thực tiễn và khả thi

Kinh tế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đề nghị Bộ KH&CN tiếp tục chú trọng xây dựng các giải pháp phát triển và ứng dụng đối với ngành công nghiệp phương tiện bay không người lái (UAV) cụ thể, nội dung rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá và có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.

Quảng Ninh lập đoàn kiểm tra toàn diện Bệnh viên Phổi
Xã hội

Quảng Ninh lập đoàn kiểm tra toàn diện Bệnh viên Phổi

Xã hội

Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh toàn diện liên quan đến các hoạt động không đúng quy định của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh trong thời gian gần đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên điều động Chánh Thanh tra tỉnh làm Giám đốc Sở Công Thương
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên điều động Chánh Thanh tra tỉnh làm Giám đốc Sở Công Thương

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa điều động, bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh này.

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng 'ngoạn mục' thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ 'góc khuất'
Kinh tế

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng "ngoạn mục" thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ "góc khuất"

Kinh tế

Giá vàng hôm nay trưa 25/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Người mua vàng ồ ạt đến xếp hàng từ sớm, khi cửa hàng còn chưa mở bán.

Tiểu thương Đắk Lắk bật khóc giữa bùn đất: 'Nợ chồng nợ, giờ không biết lấy gì trả'
Xã hội

Tiểu thương Đắk Lắk bật khóc giữa bùn đất: "Nợ chồng nợ, giờ không biết lấy gì trả"

Xã hội

Những ngày này, không khí nặng nề bao trùm lên chợ Trung tâm Hòa Xuân Đông, xã Hòa Xuân Đông, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều tiểu thương tất bật dọn dẹp ki-ốt bám đầy bùn đất sau trận lũ lịch sử. “Đại hồng thủy” tràn qua trong đêm đã cuốn theo hầu hết hàng hóa, để lại những tổn thất chưa từng có.

Phạm Bạch Hổ - Võ tướng giúp 4 triều đại nước Việt chống giặc phương Bắc
Đông Tây - Kim Cổ

Phạm Bạch Hổ - Võ tướng giúp 4 triều đại nước Việt chống giặc phương Bắc

Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử ghi công Phạm Bạch Hổ giúp 3 triều đại ổn định nền độc lập trước phương Bắc còn theo truyền thuyết, dã sử thì ông phò đến 4 đời, gồm họ Dương, họ Ngô, họ Đinh và nhà Tiền Lê.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo rất quan trọng nhưng việc 'tiêu tiền' không dễ
Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Chế độ đãi ngộ, đầu tư cho đội ngũ nhà giáo rất quan trọng nhưng việc "tiêu tiền" không dễ

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, chế độ đãi ngộ và đầu tư cho đội ngũ nhà giáo là một nội dung rất quan trọng, tuy nhiên việc "tiêu tiền không dễ".

Thu nhập lên 60 triệu đồng/tháng/gia đình vẫn được mua nhà ở xã hội?
Nhà đất

Thu nhập lên 60 triệu đồng/tháng/gia đình vẫn được mua nhà ở xã hội?

Nhà đất

Tại tọa đàm “Thành phố Hải Phòng: Giải bài toán đưa nhà ở xã hội đến đúng đối tượng” do Báo Dân Việt tổ chức ngày 25/11, một đề xuất gây chú ý được nêu ra: Nâng ngưỡng thu nhập của hộ gia đình lên 60 triệu đồng/tháng vẫn được phép mua nhà ở xã hội.

Sơn La thực hiện các chương trình MTQG, xuất hiện các cách làm hay, mô hình tốt về giảm nghèo nông thôn
Giảm nghèo nông thôn

Sơn La thực hiện các chương trình MTQG, xuất hiện các cách làm hay, mô hình tốt về giảm nghèo nông thôn

Giảm nghèo nông thôn

Từ vùng đất còn nhiều gian khó, Sơn La hôm nay bứt phá mạnh mẽ, từng bước vượt qua nghèo đói, đổi thay diện mạo nông thôn và đời sống đồng bào dân tộc.

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua
Thể thao

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của U22 Việt Nam lụt nặng nhất trong 300 năm qua

Thể thao

Địa điểm đá vòng bảng SEA Games 33 của tuyển U22 Việt Nam đang chìm trong ngập, đợt lũ lụt nặng nhất trong 300 năm qua ở khu vực này.

Số phận khuất lấp của đại thần Tô Hiến Thành qua tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Tuấn
Văn hóa - Giải trí

Số phận khuất lấp của đại thần Tô Hiến Thành qua tiểu thuyết Nguyễn Mạnh Tuấn

Văn hóa - Giải trí

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn vừa ra mắt tiểu thuyết “Kẻ khôn hơn vua”, trong đó ông kể lại góc khuất đại thần Tô Hiến Thành bị đày ra biên ải.

Tọa đàm: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới
Nhà nông

LIVE
Tọa đàm: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới

Nhà nông

Nhằm đánh giá vai trò quan trọng của Hội Nông dân các cấp, vai trò của người nông dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó đề xuất các giải pháp để Hội Nông dân, người nông dân phát huy vai trò giám sát, phản biện trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: Vai trò của Hội Nông dân, nông dân trong giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tại sao cần đo mỡ máu thường xuyên hơn? Đừng đợi đến khi quá muộn
Doanh nghiệp

Tại sao cần đo mỡ máu thường xuyên hơn? Đừng đợi đến khi quá muộn

Doanh nghiệp

Rối loạn mỡ máu vốn được xem là “kẻ giết người thầm lặng” tiến triển âm thầm trong cơ thể mà hầu như không có dấu hiệu rõ ràng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong năm 2016 có tới 29% người trưởng thành Việt Nam mắc rối loạn mỡ máu, tỷ lệ dân thành thị chiếm tới gần 50%. Những con số này là hồi chuông cảnh báo cho thấy rối loạn mỡ máu đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng.

Cô gái trẻ vừa là DJ, vừa làm nghề kéo xe nặng nhọc vì lý do này
Xã hội

Cô gái trẻ vừa là DJ, vừa làm nghề kéo xe nặng nhọc vì lý do này

Xã hội

Một phụ nữ Nhật Bản trở thành người kéo xe tại Tokyo, Nhật Bản để cải thiện kỹ năng giao tiếp, nhưng rồi lại đem lòng yêu thích công việc này trong khi vẫn hiện thực hóa giấc mơ trở thành DJ phát thanh.

Nền kinh tế số Việt Nam ước đạt 39 tỷ USD, số 1 khu vực về mức độ ứng dụng và niềm tin của người dùng với AI
Kinh tế

Nền kinh tế số Việt Nam ước đạt 39 tỷ USD, số 1 khu vực về mức độ ứng dụng và niềm tin của người dùng với AI
4

Kinh tế

Nền kinh tế số Việt Nam được dự báo đạt 39 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm 2025, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay ra sao?
Giao thông - Xây dựng

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay ra sao?

Giao thông - Xây dựng

Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến nay đã bàn giao được 16,54/26,3km. Dự án này đi qua 5 phường, xã tại địa phương.

'Chúng ta sẽ phải trả giá': EU đang chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất
Thế giới

"Chúng ta sẽ phải trả giá": EU đang chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất

Thế giới

Hiệp hội các nhà khai thác kho khí đốt ngầm đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: Đức có nguy cơ cạn kiệt nguồn dự trữ nếu mùa đông trở lạnh. Khủng hoảng năng lượng khó có thể xảy ra, nhưng rắc rối là điều không thể tránh khỏi.

Hải Phòng rút ngắn 50% thủ tục, chuẩn bị hơn 54.000 căn nhà ở xã hội vượt kế hoạch
Nhà đất

Hải Phòng rút ngắn 50% thủ tục, chuẩn bị hơn 54.000 căn nhà ở xã hội vượt kế hoạch

Nhà đất

Hải Phòng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhờ Kế hoạch 284, cắt giảm 50% thủ tục và chuẩn bị hơn 54.000 căn nhà ở xã hội, tạo nền tảng vượt kế hoạch và tiến gần mục tiêu Chính phủ giao.

Tôi lén xét nghiệm ADN với con vì một linh cảm mơ hồ, kết quả trả về mở ra một cơn ác mộng
Gia đình

Tôi lén xét nghiệm ADN với con vì một linh cảm mơ hồ, kết quả trả về mở ra một cơn ác mộng

Gia đình

Tôi đã bí mật đi xét nghiệm ADN vì niềm tin vào những ngày sau này.

Tận dụng 19 bến, bãi xe buýt TP.HCM làm trụ sạc điện, dự kiến thu hơn 22 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Tận dụng 19 bến, bãi xe buýt TP.HCM làm trụ sạc điện, dự kiến thu hơn 22 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề xuất đấu giá quyền khai thác một phần diện tích tại 19 bến, bãi xe buýt hiện hữu để lắp đặt trụ sạc điện, nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" hạ tầng và tăng nguồn thu ngân sách. Tổng doanh thu khởi điểm được dự kiến hơn 22 tỷ đồng.

