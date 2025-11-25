Tin bão mới nhất: Áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9, từ Philippines đang tăng tốc vào biển Đông, dự báo thành cơn bão số 15

U22 Việt Nam gạch tên 5 gương mặt, gồm những ai?
Theo quy định của môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik sẽ phải loại 5 cái tên khỏi U22 Việt Nam trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 13 giờ chiều nay, ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Phi-líp-pin.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.
Dự báo đến 13 giờ sáng ngày 26/11, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/h. Áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông thành bão số 15.
Lúc này, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).
Đến 13 giờ ngày 27/11, bão di chuyển trên khu vực giữa Biển Đông, theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.
Lúc này bão có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.
Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 trên khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.
Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 25/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.
Cảnh báo: Trong khoảng chiều ngày 26-28/11, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn các nguồn tin thị trường, cho biết Philippines đang quay trở lại thị trường gạo khu vực, đẩy mạnh "rốt ráo" chào mua gạo cho các lô hàng giao tháng 1/2026, sau khi lệnh cấm nhập khẩu gạo được áp đặt từ tháng 9 được gia hạn đến hết tháng 12 năm nay. Gạo Việt Nam xuất khẩu đang đứng trước cơ hội mới?