Tin bão mới nhất: Bão BUALOI giật cấp 15 mai vào biển Đông, dự báo rủi ro thiên tai vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Tin bão mới nhất về bão BUALOI

Theo bản tin, hồi 19 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 126,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão BUALOI sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Trong 24 đến 72 giờ tới, dự báo diễn biến bão BUALOI:

Đến 19 giờ ngày 26/9, bão BUALOI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25km/h và yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Dự báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 27/9, bão BUALOI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25-30km/h, di chuyển vào biển Đông và có khả năng mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Dự báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa)

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Bualoi theo tin bão mới nhất. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Đến 19 giờ ngày 28/9, bão BUALOI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 25-30km/h, có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16. Dự báo rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, và hoạt động yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão BUALOI, theo tin bão mới nhất, từ chiều tối ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

