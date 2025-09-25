Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to, cảnh báo lũ

Tin bão mới nhất

Theo bản tin bão mới nhất, sáng nay (25/9), sau khi đi vào vùng biển Quảng Ninh, bão Ragasa (bão số 9) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2,0m; Quảng Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6; Móng Cái (Quảng Ninh), Phù Liễn (Hải Phòng), Văn Lý (Ninh Bình) và Vũ Ninh (Hưng Yên) có gió giật cấp 6.

Sau khi đi vào vùng biển Quảng Ninh, bão Ragasa (bão số 9) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo 22h tối nay (25/9), bão Ragasa hiện đã suy yếu thành vùng áp thấp, với vị trí tâm ở khoảng 21,4°N – 106,6°E, trên đất liền khu vực Đông Bắc Bộ. Cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6. Các khu vực nguy hiểm được xác định phía Bắc vĩ tuyến 20,0°N và phía Tây kinh tuyến 109,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới: Gây mưa lớn, cảnh báo lũ

Bản tin dự báo, do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động mạnh.

Tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.



Từ chiều 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ nay (25/9) đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin bão mới nhất sẽ tiếp tục được Dân Việt cập nhật.