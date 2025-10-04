Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Hoàng Sa 570km, đang mạnh thêm, cường độ cực đại cấp 13, giật cấp 16

Thứ bảy, ngày 04/10/2025 05:26 GMT+7
Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 4/10, cơn bão số 11 (bão MATMO) còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc, bão đã tăng lên cấp 11, giật cấp 14 và đang di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ.
Tin bão mới nhất hôm nay

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy van Quốc gia, hồi 04 giờ, vị trí tâm bão số 11 (bão MATMO) ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 4 giờ ngày 05/10, bão số 11 (bão MATMO) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 06/10, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần trên vùng ven biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Đến 16 giờ ngày 06/10, bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ.

Hướng di chuyển của cơn bão số 11 (bão MATMO). Ảnh: nchmf.

Cảnh báo tác động của cơn bão số 11 (bão MATMO)

Do tác động của bão số 11, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, sức gió này có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Từ chiều ngày 05/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối ngày 05/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 05/10.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền:Từ đêm 05/10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 13, dự báo tăng cấp, cảnh báo có lốc xoáy, sét, gió giật mạnh

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 13, dự báo tăng cấp, cảnh báo có lốc xoáy, sét, gió giật mạnh

Tin bão mới nhất: Bão MATMO đã chính thức vào biển Đông, thành cơn bão số 11, dự báo 2 kịch bản đổ bộ vào Việt Nam

Tin bão mới nhất: Bão MATMO đã chính thức vào biển Đông, thành cơn bão số 11, dự báo 2 kịch bản đổ bộ vào Việt Nam

Nhà máy thủy điện lớn thứ hai miền Bắc được lệnh mở 2 cửa xả lũ trong hôm nay, trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông

Nhà máy thủy điện lớn thứ hai miền Bắc được lệnh mở 2 cửa xả lũ trong hôm nay, trước thời điểm bão MATMO vào biển Đông

Vì sao bao đời nay dân một làng ở Phú Thọ gọi tòa thành cổ này là "Thành nhà Mạc"?

Tại xóm Bá Lam, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Cao Dương là một xã của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), những cổng thành cổ bí ẩn từ lâu đã được người dân truyền miệng nhau gọi bằng tên “Thành nhà Mạc”. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một bằng chứng khảo cổ nào xác thực về niên đại cũng như cổng “Thành nhà Mạc” được xây dựng vào giai đoạn lịch sử nào?

Một làng ở Đắk Lắk ngay Quốc lộ 1, sáng ra đã thấy tàu thuyền mang cá ngon vào bán ngay chợ bãi biển

Nhà nông
Một làng ở Đắk Lắk ngay Quốc lộ 1, sáng ra đã thấy tàu thuyền mang cá ngon vào bán ngay chợ bãi biển

Tin bão mới nhất: Bão MATMO tăng cấp, di chuyển nhanh vào biển Đông thành cơn bão số 11, bao giờ vào đến vịnh Bắc Bộ?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão MATMO tăng cấp, di chuyển nhanh vào biển Đông thành cơn bão số 11, bao giờ vào đến vịnh Bắc Bộ?

Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?

Nhà nông
Làng này ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập) bắt các con gì ngoài biển mà cầm về 323 tỷ/năm?

Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch

Nhà nông
Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch

Xem phim, tôi bỗng nhớ đến một bạn học của con: Vì ảnh hưởng xấu từ cha mẹ mà cuối cùng rơi vào cảnh bị cô lập
Gia đình

Xem phim, tôi bỗng nhớ đến một bạn học của con: Vì ảnh hưởng xấu từ cha mẹ mà cuối cùng rơi vào cảnh bị cô lập

Gia đình

Ngồi nghĩ mà tôi thấy buồn...

Chu Doãn Văn diệt phiên vương, ngoài Chu Đệ còn có 1 phiên vương khác đã thoát nạn, đó là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Chu Doãn Văn diệt phiên vương, ngoài Chu Đệ còn có 1 phiên vương khác đã thoát nạn, đó là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngoài Chu Đệ tránh được thảm họa tiêu diệt phiên vương do Chu Doãn Văn khởi xướng, còn có một phiên vương khác gặp may mắn vì người này đã gặp được Trương Tam Phong và tuân theo lời dạy của ông mà thoát nạn.

Tết Trung Thu có từ bao giờ và Tết Trung Thu của Việt Nam khác Trung Quốc như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Tết Trung Thu có từ bao giờ và Tết Trung Thu của Việt Nam khác Trung Quốc như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Tết Trung thu hàng năm nhưng liệu bạn có biết Tết Trung Thu bắt nguồn từ đâu, ý nghĩa của ngày này thế nào và Tết Trung Thu của Việt Nam khác Trung Quốc ra sao?

Lào Cai: Đổ tường khi tháo dỡ nhà khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng
Tin tức

Lào Cai: Đổ tường khi tháo dỡ nhà khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Tin tức

Trên địa bàn xã Sín Chéng (tỉnh Lào Cai) vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khi tháo dỡ nhà trình tường bằng đất, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Hành trình 30 năm Tạp chí Gia đình Việt Nam: Bền bỉ đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt
Xã hội

Hành trình 30 năm Tạp chí Gia đình Việt Nam: Bền bỉ đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt

Xã hội

Trải qua 3 thập kỷ hình thành và phát triển, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã đi từ những bước khởi đầu đầy gian khó để trở thành một trong những cơ quan báo chí giàu bản sắc, bền bỉ đồng hành cùng hàng triệu gia đình trên khắp mọi miền đất nước.

Bắt Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên liên quan vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi
Pháp luật

Bắt Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên liên quan vụ kê khống bệnh nhân tán sỏi

Pháp luật

Ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vợ xinh rồi ông bầu của Lý Hoàng Nam nói gì về tranh cãi ở bán kết PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025?
Thể thao

Vợ xinh rồi ông bầu của Lý Hoàng Nam nói gì về tranh cãi ở bán kết PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025?

Thể thao

Lý Hoàng Nam thua Trương Vinh Hiển trong trận bán kết đơn nam Giải pickleball PPA Asia Tour - Vietnam Cup 2025, với nhiều tranh cãi về bóng trong hay ngoài sân.

Hoàng Hường bị khởi tố: Doanh nghiệp liên quan từng nhiều lần bị xử lý
Kinh tế

Hoàng Hường bị khởi tố: Doanh nghiệp liên quan từng nhiều lần bị xử lý

Kinh tế

Dù xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt với hệ sinh thái nhiều doanh nghiệp, cơ sở, tuy nhiên Hoàng Hường thường xuyên mắc phải vi phạm khiến cơ quan chức năng phải xử lý.

Cục Điện ảnh nhận giải trình của 4 công ty phát hành phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' có “đường lưỡi bò” phi pháp
Văn hóa - Giải trí

Cục Điện ảnh nhận giải trình của 4 công ty phát hành phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có “đường lưỡi bò” phi pháp

Văn hóa - Giải trí

Do có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp, phim "Hãy để tôi tỏa sáng" bị gỡ bỏ hoàn toàn trên các nền tảng phát hành phim.

HLV Lê Đức Tuấn: 'Vắng Bùi Tiến Dũng là điểm yếu nhất của SHB Đà Nẵng'
Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn: "Vắng Bùi Tiến Dũng là điểm yếu nhất của SHB Đà Nẵng"

Thể thao

HLV Lê Đức Tuấn cho biết sự vắng mặt của thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến việc kết nối các tuyến SHB Đà Nẵng không tốt, đây là điểm yếu của SHB Đà Nẵng.

Ông Trump gây chấn động khi tuyên bố Mỹ đang trong 'xung đột vũ trang' với các băng đảng ma túy
Thế giới

Ông Trump gây chấn động khi tuyên bố Mỹ đang trong "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy

Thế giới

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump vừa chính thức tuyên bố rằng, quân đội Mỹ đang tham gia một cuộc “xung đột vũ trang phi quốc tế” với các băng đảng ma túy bất chấp chỉ trích của các nhà phê bình cũng như nhiều nghị sĩ nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ.

Petrolimex: Hoàn thiện mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp từ ngày 1/10/2025
Doanh nghiệp

Petrolimex: Hoàn thiện mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp từ ngày 1/10/2025

Doanh nghiệp

Đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) luôn tiên phong trong việc tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy và định hướng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. 

Tin tối (3/10): Tiền đạo nhập tịch trái phép sẽ khiến Malaysia trả giá đắt?
Thể thao

Tin tối (3/10): Tiền đạo nhập tịch trái phép sẽ khiến Malaysia trả giá đắt?

Thể thao

Tiền đạo nhập tịch trái phép sẽ khiến Malaysia trả giá đắt?; Hazard “chê” Ronaldo và Messi; Endrick được triệu tập lên ĐT Malaysia; trọng tài người Anh bị tuyên án tù; Bellingham bị loại khỏi ĐT Anh.

Dính đại họa 'nhập lậu” cầu thủ, ĐT Malaysia gục ngã trước Lào?
Thể thao

Dính đại họa "nhập lậu” cầu thủ, ĐT Malaysia gục ngã trước Lào?

Thể thao

Vứt bỏ đi 7 cầu thủ "nhập lậu" lại đang khủng hoảng tinh thần, không loại trừ khả năng ĐT Malaysia thậm chí sẽ mất điểm, hoặc thua ĐT Lào.

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu
Kinh tế

ROX Living Aquamarine: Dấu mốc hợp tác đưa Montessori Vinh vào khu đô thị kiểu mẫu

Kinh tế

Vừa qua, tại văn phòng dự án ROX Living Aquamarine Diễn Châu, Công ty TNHH Oleco - Nam Quang, chủ đầu tư dự án, đã chính thức ký kết hợp tác cùng Hệ thống Mầm non Montessori Vinh.

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 13, dự báo tăng cấp, cảnh báo có lốc xoáy, sét, gió giật mạnh
Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay: Bão số 11 (bão MATMO) giật cấp 13, dự báo tăng cấp, cảnh báo có lốc xoáy, sét, gió giật mạnh

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão MATMO đã trở thành cơn bão số 11 trên biển Đông. Dự báo, bão sẽ gây rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Bị khởi tố, Hoàng Hường nói do năng lực yếu kém không nhận ra những việc làm chưa tốt khi vận hành hệ thống
Pháp luật

Bị khởi tố, Hoàng Hường nói do năng lực yếu kém không nhận ra những việc làm chưa tốt khi vận hành hệ thống

Pháp luật

Bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Hoàng Hường khai mình chỉ tập trung bán hàng, quảng bá sản phẩm, còn toàn bộ việc vận hành giao cho ê-kíp phía sau.

Hungary, Ba Lan khẩu chiến nảy lửa vì Nga và Ukraine
Thế giới

Hungary, Ba Lan khẩu chiến nảy lửa vì Nga và Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và người đồng cấp Hungary Viktor Orban vừa có màn tranh luận gay gắt về bản chất những mối đe dọa đối với châu Âu và cuộc chiến Nga – Ukraine trong một cuộc đối thoại ở Copenhagen hôm 2/10.

Hoàng Hường bị khởi tố
Pháp luật

Hoàng Hường bị khởi tố

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Thị Hường cùng 5 đồng phạm để điều tra hành vi bỏ ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải có 1 người đặc trách về nông nghiệp
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải có 1 người đặc trách về nông nghiệp

Tin tức

Tổng Bí thư nêu rõ, Bí thư, Chủ tịch xã hoặc cấp phó phải có một cán bộ được phân công đặc trách về nông nghiệp. Như vậy, xã sẽ có một đội ngũ 5 người chuyên trách về nông nghiệp, đủ sức chịu trách nhiệm toàn diện các vấn đề từ đất đai, giải phóng mặt bằng, đến khuyến nông và thú y.

Hơn 200 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Tạp chí Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam
Thể thao

Hơn 200 vận động viên tranh tài tại Giải Pickleball Tạp chí Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam

Thể thao

Ngày 2/10, Tạp chí Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam chính thức công bố và tổ chức bốc thăm chia bảng Giải Pickleball tranh Cúp Kaitashi 2025.

Bão số 10 Matmo: Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo gì?
Xã hội

Bão số 10 Matmo: Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo gì?

Xã hội

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, các trường cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp trước cơn bão số 10 Matmo.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tránh được rắc rối một cách hoàn hảo đầu tháng 10, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp tránh được rắc rối một cách hoàn hảo đầu tháng 10, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp này không thiếu tiền tiêu trong đầu tháng 10 nhờ thoát khỏi những rắc rối một cách ngoạn mục.

Bộ Chính trị yêu cầu Quân đội, Công an thực hiện nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10
Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu Quân đội, Công an thực hiện nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả bão số 10

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu Quân đội, Công an phải huy động phương tiện thực hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là hỗ trợ cứu giúp nhân dân, không để người dân bị thiếu lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, không có nhà ở; tập trung ưu tiên đưa những người ốm, người già, trẻ nhỏ đến vùng an toàn.

Đại sứ Pháp trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao nhất cho Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc
Thế giới

Đại sứ Pháp trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao nhất cho Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc

Thế giới

Chiều 3/10 tại Hà Nội, Đại sứ Pháp Olivier Brochet tổ chức lễ trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sỹ quan, huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho hai nhà khoa học lỗi lạc người Pháp gốc Việt, đồng thời cũng là những nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia (CNRS - Pháp) : Giáo sư Jean Trần Thanh Vân, tiến sỹ vật lý và Giáo sư Lê Kim Ngọc, tiến sỹ sinh học.

Jairo Rodrigues đá hỏng 11m, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng ở V.League
Thể thao

Jairo Rodrigues đá hỏng 11m, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng ở V.League

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại vòng 6 V.League 2025/26, HAGL sớm có lợi thế dẫn bàn sau tình huống lập công của Minh Tâm ở phút thứ 7 nhưng thầy trò HLV Lê Quang Trãi tiếp tục gây thất vọng khi bị SLNA cầm hoà 1-1.

Rapper Diddy mở lớp dạy kinh doanh trong trại giam
Văn hóa - Giải trí

Rapper Diddy mở lớp dạy kinh doanh trong trại giam

Văn hóa - Giải trí

Trong thời gian bị tạm giam để chờ xét xử, rapper Sean Combs, tức Diddy, tổ chức lớp học về khởi nghiệp cho bạn tù.

Cá đặc sản thịt ngọt như mì chính nuôi dày đặc ở Cà Mau, xúc lên toàn con to bự thế này đây
Nhà nông

Cá đặc sản thịt ngọt như mì chính nuôi dày đặc ở Cà Mau, xúc lên toàn con to bự thế này đây

Nhà nông

Nuôi cá rô đồng mật độ dày đặc là mô hình tận dụng đất trống xung quanh nhà của chị Lê Thị Hoa, nông dân ấp 1, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau).

Tin bão mới nhất: Bão MATMO đã chính thức vào biển Đông, thành cơn bão số 11, dự báo 2 kịch bản đổ bộ vào Việt Nam
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão MATMO đã chính thức vào biển Đông, thành cơn bão số 11, dự báo 2 kịch bản đổ bộ vào Việt Nam

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện có 2 kịch bản đổ bộ của bão MATMO. Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)

